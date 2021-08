Čemu lidé věří? U stánku PirStan: Piráti chtějí migranty. Já ne! Tady bydlí Turek. Když tu sedí šest podobných, vidím to zlo...

„Nepředložil žádný program. Jediný jeho program jsou Antipiráti, nebo Antibartoš. A opakuje výmysly, které mají vystrašit voliče, aby ho volili. Je neschopný premiér a přebíjí to tím, že se snaží vymyslet negativa na někoho jiného,“ konstatoval v reakci na premiérovy ataky poslanec Pirátské strany za Liberecký kraj Tomáš Martínek. „Lidi často nevědí, jaký je skutečný cíl Pirátů a doopravdy věří těm lžím a nesmyslům, co říká Babiš ve smyslu, že chceme dávat lidem migranty do bytů a tak dále. Nikdy nikdo nic podobného neřekl. To je naprostá lež. My nic takového rozhodně nechceme. Je to negativní kampaň, ale kdyby byla aspoň založena na pravdivých informacích. Ale on prostě lže,“ objasnil poslanec.

V pátek odpoledne kolem patnácté hodiny v Hrádku nad Nisou panovalo nevlídné počasí, poprchávalo a teplota na srpen byla dost nízká. Tady rozbalili svůj stánek Piráti a Starostové. Město se právě připravovalo na třídenní slavnosti. Na náměstí i v ulici pod ním už pomalu otvírala celá řada stánků převážně s občerstvením a jídlem, ale lidé se kvůli dešti trousili jen pomalu a bylo jich pomálu. Hrádek leží u hranic s Polskem a Německem a je politicky baštou Starostů. Bydlí zde hejtman Martin Půta, který byl zvolen hejtmanem třikrát za sebou a předtím byl třikrát po sobě starostou Hrádku. Má zde značnou podporu, takže když se před čtyřmi lety při sněmovních volbách nechal symbolicky zapsat na poslední místo kandidátky Starostů, všechny přeskákal na místo první, i když do sněmovny jít nechtěl. Nyní raději na kandidátce Starostů a Pirátů není vůbec, protože by se dal očekávat podobný průběh. Určitě tedy v Hrádku. „Za vlády Starostů se Hrádek hodně pozvedl, vedou to tady dobře,“ pochválil je padesátník procházející náměstím, který i uvažuje, že jim dá hlas i do sněmovních voleb.

S tím, že šel Hrádek v posledních letech nahoru, souhlasí i žena ve středních letech. „Asi nás hodně ovlivňuje sousední Německo, vznikly tady třeba cyklostezky, jako je mají v Žitavě,“ povšimla si. K volbám ovšem nechodí. „Já o o tom nemám takový přehled. Ale slyšela jsem, že Starostové jdou v koalici s Piráty a ti prý chtějí migranty. Tak to já migranty nechci. Bojím se jich, tedy těch muslimů. Vždyť jak se chovají k ženám. Tady má jeden Turek kebab, ten je v pohodě. Ale když u něj sedí šest jemu podobných, tak přímo vidím to zlo v jejich očích,“ uvedla.



Zleva Jarmila Valešová, Marek Förster, Petr Jeník, Tomáš Martínek. (FOTO: O. Szaban) Zleva Jarmila Valešová, Marek Förster, Petr Jeník, Tomáš Martínek. (FOTO: O. Szaban)



Jan Farský a Martin Půta. Jan Farský a Martin Půta.

Politika semele i ty s dobrými úmysly. Musí s vlky výti

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9220 lidí Na návštěvu ke kamarádovi přijel do Hrádku sedmdesátník Olda z Liberce. „Starostové jsou mi sympatičtí. Trochu se znám i s Martinem Půtou, myslím, že je to docela férový chlap. Ale jak udělali koalici s Piráty, to se mi nelíbí. Stejně jako u té druhé koalice. Jak se spojují proti jednomu,“ míní. „Je jasné, že nikdo není ideální, a že se ve volbách volí menší zlo. Komu to ale letos dám, to ještě nevím,“ přiznal. A dodal vzpomínku na listopad 1989. „Tehdy jsem si říkal, budu radši žrát suchý chleba, hlavně ať jdou bolševici od válu. Teď suchý chleba nejím, ale jsem z toho rozpačitý. Představovali jsme si to tehdy jinak. Byli jsme hodně naivní,“ konstatoval. Podobně na tom byla jeho manželka. „I když jde někdo do politiky s dobrými úmysly, ono ho to potom semele. Musí s vlky výti. Anebo z ní odejde. Takže úplně čistý tam není nikdo,“ myslela si.

V rohu náměstí stál koaliční pirátsko-starostovský stánek a u něj bylo několik zkřehlých Pirátů. Co se jich lidé v kampani nejvíce ptají, co je zajímá? „Setkávám se, že hodně nechápou tu naši koalici se Starosty. A oni mají to samé, zase se jich ptají, proč se spojili s Piráty,“ prozradila čtyřka společné kandidátky v Libereckém kraji Marek Förster z Pirátské strany. „Bavil jsem se s některými lidmi, kteří měli ze začátku negativní emoci. Byla způsobena tím, že mají nějakou informaci, která často není pravdivá,“ doplnil Tomáš Martínek, jediný současný pirátský poslanec za Liberecký kraj, který je dvojkou společné kandidátky. A reagoval i na slova o migrantech a Pirátech, které šíří i premiér Babiš. „Nepředložil žádný program. Jediný jeho program jsou Antipiráti, nebo Antibartoš. A opakuje výmysly, které mají vystrašit voliče, aby ho volili. Je neschopný premiér a přebíjí to tím, že se snaží vymyslet negativa na někoho jiného. Plno lidí tomu věří,“ konstatoval s tím, že nic takového Piráti v programu nemají. „Myslím, že jsme vytvořili kvalitní program, je dost prokonzultovaný s odborníky. Migraci řešit tak, aby nezůstávali tady v Evropě a spíš problém řešit v místě, kde to jde, aby nenastávaly migrační vlny do Evropy. Podpořit Frontex, ochranu hranic Evropské unie, abychom je nemuseli uzavírat mezi sebou, protože by to bylo něco, co by poškodilo Českou republiku, ekonomicky i ohledně cestování lidí,“ vysvětlil.



Piráti v Hrádku u Nanu Káry. Piráti v Hrádku u Nanu Káry.

„Lidi často nevědí, jaký je skutečný cíl Pirátů a doopravdy věří těm lžím a nesmyslům, co říká Babiš ve smyslu, že chceme dávat lidem migranty do bytů a tak dále. Nikdy nikdo nic podobného neřekl. To je naprostá lež. My nic takového rozhodně nechceme. Je to negativní kampaň, ale kdyby byla aspoň založena na pravdivých informacích. Ale on prostě lže,“ objasnil poslanec. „Když si s lidmi chvíli popovídáme, tak pochopí, že jsme úplně normální lidi, a že to, co o nás ve svých lžích šíří Babiš nebo Okamura a další, je vylhané, aby z toho oni měli svůj osobní politický prospěch,“ zdůraznil.

A jak vysvětlují lidem svoji koalici? „Říkáme, že nám funguje tady na kraji, ale i jinde v republice. Ale hlavně historicky, že to bylo kvůli volebnímu systému. Prostě všechno udělat proto, aby demokratická síla převážila,“ řekl k tomu Förster. „Teď byla anketa iRozhlasu, volební kalkulačka, a na ní je vidět, že program Pirátů a Starostů je hodně blízký. V koaličním programu jsme se dokázali shodnout. transparentně, předem jsme voličům ukázali, s čím jdeme do voleb a s čím bychom případně šli do vlády. Babiš zatím program nepředstavil, a i kdyby, tak se pak bude vymlouvat když se bude s někým spojovat, že je to kompromis, a že ho plnit nebude,“ domnívá se Martínek.

„Babiš tvrdí, že koalice je pro nás výhoda. Naše koalice nebyla vytvořena proto, abychom přelezli pět procento, to není problém pro Piráty ani Starosty. To, že jsme se dokázali dohodnout už před volbami, by mohlo plno lidí ocenit. Ukazujeme voličům transparentně svůj program, stejně bychom se museli po volbách nějak spojovat. A chtěl bych upozornit na volební limit, který má volební subjekt 90 milionů, což nás limituje proti Babišovi, který ho má taky 90 milionů a k tomu ještě přes střet zájmů vlastní média. Když mu vyjde v Mafře oslavný článek, jak je skvělý premiér, tak to zrovna do volebních výdajů nepřiznává,“ upozornil Tomáš Martínek.

V Praze je výběr mezi zubaři, v regionech jestli pojedete 50 nebo 80 kilometrů

To už se ke stánku blížil Jan Farský, který je v Poslanecké sněmovně předsedou poslaneckého klubu Starostů a nezávislých a na kandidátce Pirátů a Starostů v Libereckém kraji zaujímá první místo. Jaké jsou jeho zkušenosti s kampaní, na co se lidé ptají jeho? „Ptají se, co s tím uděláme. Třeba včera v České Lípě jsme řešili, že lidi nechtějí chodit k volbám, že nemají důvod. Tam jsem se s nimi bavil a vysvětloval jim, že smysl k volbám jít má. Že je to jediný den v roce, kdy mají stejnou moc jako generální ředitel ČEZu, nebo Jaromír Jágr. A že stejně poslanců míň nebude, když nepůjdou volit. Takže to bylo včera téma, ani ne koho volit, ale aby vůbec šli k volbám,“ prozradil. „Pak se hodně probírá ekonomika, že se vše výrazně zdražuje. Jak se rozházely miliardy a státní rozpočet je v brutálním deficitu, tak ceny letí nahoru a co s tím,“ doplnil celkem logický zájem obyvatel této země. „Pro ně mám dobrou odpověď, protože Věšek Michalik od nás v úterý představí program, jak to udělat bez nějakých bolestivých škrtů, že bychom se v roce 2025 znovu dostali k vyrovnanému rozpočtu,“ sdělil Jan Farský.

Věslav Michalík je vystudovaný jaderný fyzik, pracoval jako bankéř, od roku 2004 je starostou Dolních Břežan, které leží v těsném sousedství hlavního města Prahy. „On to takto spočítal, probíral to s každým významným ekonomem v České republice. Půjde to,“ řekl Farský. Další věcí, která lidi zajímá, je dostupnost služeb. „Liberecký kraj je v porovnání s Prahou okrajová část. Hůř se dostanete k zubaři, k pediatrovi. Krajská nemocnice je podfinancovaná, protože je jinak financovaná, než fakultní nemocnice. Je potřeba tam nastavit financování. Kvalita života, dostupnost služeb. Týká se to i jiných regionů, ale Praha na to nereaguje, protože většina těch, kteří o tom rozhodují, jsou spjatí s Prahou. Tam když chcete k zubaři, máte na výběr. Když chcete tady, tak máte na výběr, jestli pojedete 50 nebo 80 kilometrů. Tyto věci naštěstí v programu máme, protože je to o financování pojišťoven,“ ujistil Jan Farský.

Pak už se všichni přítomní, ke kterým se přidal i dorazivší hejtman Libereckého kraje Martin Půta, vydali mezi lidi na náměstí. Pršet přestalo, takže jich tam už bylo více. Od 17 hodin pak v kostele proběhla vernisáž obrazů, která byla zároveň zahájením Hrádeckých slavností, jejichž hlavním tahákem bude asi sobotní večerní koncert Ewy Farne.

