Cenzura posvěcena. Tlačit na sociální sítě je v USA legální

Nejvyšší soud poměrem hlasů 6 : 3 zamítl námitku proti prvnímu dodatku ke komunikaci Bidenovy administrativy se společnostmi provozujícími sociální média ve snaze odstranit dezinformace na těchto platformách související s covidem a volbami v roce 2020. Rozhodnutí znamená, že výkonné orgány zapojené do případu – mimo jiné Bílý dům, CDC, FBI a CISA – mohou nadále komunikovat se společnostmi sociálních médií ohledně moderování obsahu na jejich platformách.

„Rozhodnutí Nejvyššího soudu je správné a pomáhá zajistit, aby Bidenova administrativa mohla pokračovat v naší důležité práci s technologickými společnostmi na ochraně bezpečnosti Američanů po letech extrémních a neopodstatněných republikánských útoků na veřejné činitele, kteří se zapojili do kritické práce na zajištění bezpečnosti Američanů,“ uvedla v prohlášení tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.

Analytici národní bezpečnosti uvedli, že to také zajistí, že vláda bude moci nadále volně koordinovat své kroky s internetovými společnostmi v souvislosti s hrozbami. Nejvyšší soud neurčil, kdy by vládní kontakt s firmami působícími v oblasti sociálních médií mohl překročit hranici.

V šoku z rozhodnutí soudu je historička Muriel Blaiveová, zabývající se sociálními a politickými dějinami poválečné, komunistické a postkomunistické střední Evropy a dříve působící v Ústavu pro studium totalitních režimů. „Nepřestávám žasnout nad tím, že právě ti nejkonzervativnější soudci chtěli hájit svobodu slova, zatímco ti liberálnější hájí právo vlády cenzurovat občany,“ komentuje rozhodnutí Nejvyššího soudu USA na platformě X.

Ironií podle jejích slov je, že v souvislosti s pravděpodobným vítězstvím Trumpa v nadcházejících volbách demokraté právě předali administrativě povolení cenzurovat kritiky vládní politiky. „Nedokážou si ani promítnout rok dopředu, aby viděli, jaká to bude katastrofa – pro ně. Co budou říkat, až se Trumpova administrativa spolčí se sociálními médii a bude cenzurovat jejich kritiku pod záminkou, že jde o dezinformace? Bude to pak ještě ‚velké Bidenovo vítězství‘? Jak mohou být tak krátkozrací?“ pozastavuje se Blaiveová.

Další ironií rovněž je, že se tak děje v období, kdy se příběh covidu hroutí a veřejné mínění včetně médií, jako je New York Times, konečně připouští, že vakcíny skutečně nesplnily to, co bylo slíbeno. „Nejvyšší soud odmítá uznat, že vláda neměla právo cenzurovat kritiky vakcín. Je to tak zvláštní,“ dodává historička.

A závěrem svého příspěvku dodává: „Pro případ, že by mě v příštích týdnech či měsících cenzurovali nebo mi zakázali přístup na X, dovolte mi poslední tvrzení: demokracii jsem opravdu milovala. Jaká škoda.“

