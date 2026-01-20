Černochová řekla, že L-159 Ukrajině dát nemůžeme. Vyplulo napovrch

20.01.2026 11:02 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Dát, nebo prodat L-159 Ukrajině? O tom se diskutovalo už na začátku války, v roce 2022. A na jaře 2023 pak ministryně obrany Jana Černochová prohlásila, že to není možné, upozorňuje bezpečnostní expert Milan Mikulecký. Proč? Letadla dle Černochové byla potřeba pro výcvik českých pilotů a ani k tomu jich nebylo dost. Expert se podivuje, co se pro dnešní opozici od té doby změnilo, že kope do vlády za stejnou pozici.

Černochová řekla, že L-159 Ukrajině dát nemůžeme. Vyplulo napovrch
Foto: AERO Vodochody
Popisek: Český lehký bojový letoun Aero L-159

Návštěva prezidenta Petra Pavla na Ukrajině přinesla téma prodeje letounů L-159 tomuto státu. Což česká vláda odmítla. Prezident vládu kritizuje, že neprodání je sobecké a že prodání čtyř z celkem 24 letounů by nijak neohrozilo českou obranyschopnost. Vláda si ale stojí za tím, že tyto letouny potřebuje.

Nepřekvapivě za to schytává kritiku od opozice i komentátorů sympatizujících s opozicí. Za „neobhajitelné sobectví“ to označil například bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Když se k tomu budou takto stavět všichni spojenci, Ukrajina bohužel nemá šanci ve válce vyhrát…“ prohlásil. Komentátor Alexandr Mitrofanov to označuje za napomáhání nepříteli.

Bezpečnostní expert Milan Mikulecký ale naznačuje, že se věc má zcela jinak. „K dnešním debatám o L-159 a Ukrajině. Jsem přesvědčen, že by tam mohly odvést spoustu dobré práce. Netuším ale, jak to dnes provést. Žádné nové už nikdo nevyrobí. Darovat, nebo prodat ty naše by znamenalo oslabit naše vzdušné síly bez možnosti náhrady v reálném čase,“ podotkl na sociální síti X.

A dodal, že by mu operace dávala smysl, kdyby byla provedena v roce 2022, kdy se řešil vstup Švédska do NATO. „A bylo možné bavit se o projektu, v němž by ČR získala za svých 24 olétaných L-159 nějakých 12 olétaných JAS 39,“ zmínil Mikulecký s tím, že z této potenciální výměny nakonec sešlo. „Tehdejší ministryně obrany tvrdila, že nemůžeme postrádat ani jednu jedinou L-159,“ uvedl Mikulcký v komentářích.

O tématu hovořil také na CNN Prima News. Kde taktéž připomenul, že to byla Jana Černochová, kdo na jaře 2023 prohlásil, že L-159 se Ukrajině darovat, ani prodat nemohou, protože jsou používány pro výcvik českých pilotů a i pro tento úkol jich není dostatek. A že současná vláda jako ta minulá vychází z podkladů poskytnutých Armádou ČR. Upozornil, že současná opozice tak popírá to, co v roce 2023 řekla jejich ministryně.

Pokud jde o schopnosti, podle Mikuleckého by letouny L-159 byly schopné sestřelovat jak drony, tak střely s plochou drahou letu, ovšem jen pokud by byly dobře nasazeny a koordinovány vzhledem k tomu, že se jedná o podzvuková letadla. Nicméně v počtu čtyř letadel Mikuleckému takové nasazení nedává smysl a uvedl také, že schopných bojového nasazení je v současnosti pouze 16 strojů ve vlastnictví Armády ČR.

Pokud by se 16 strojů mělo poskytnout, muselo by to dle Mikuleckého být za náhradu, protože pouhých 12 Gripenů je pro ČR málo. Zmínil také, že L-159 Ukrajina nikdy nepoužívala a nemá k nim náhradní díly. „To vše bychom museli poskytnout, výcvik pilotů, výcvik techniků,“ doplnil a dodal, že to by ČR byla schopna poskytnout, ale v počtu čtyř kusů to skutečně nedává smysl a jednalo by se o symbolické gesto.

