Černý, černá, to už se nesmí říkat? A co naše koledy? Kociánová o rasismu naruby

Nejen v Americe se však čím dál více ukazuje, že potíže s barvami nabírají na síle, rasismus někde začíná mít podobu bílou i černou. Úvodem Kociánová zmiňuje například novinky z prestižní americké Cornellovy univerzity, zde totiž připravili pro studenty nový astronomický kurz. Budou se v něm zabývat otázkou, zda je věda o vesmíru rasistická.

„Ano, tušíte správně, může za to černá díra. Také vás doposud ani v nejčernějším snu nenapadlo, že označení černých děr má něco společného s rasou?“ pozastavuje se Kociánová v řečnické otázce. „Pak je vidět, že kurz s názvem Rasa a vesmír potřebujete jako sůl,“ přidává svůj komentář.

Poukazuje na politicky korektní jazyk i u našich evropských sousedů. „Ono to vůbec vypadá, že se nám slovník pěkně provětrá,“ pozvedá výstražně ukazováček s upozorněním, že v Berlíně či ve Vídni „zatočili s černými pasažery“. Tedy černí pasažeři už nesmí být černí.

Kociánová opět připojuje vtipnou poznámku: „Pokud myslíte, že tam už nikdo nejezdí bez jízdenky, tak to samozřejmě ne. Jen už nejezdí načerno. Lingvisté se zapřísahali, že s rasismem nemá schwarzfahren (ježdění načerno) nic společného. Ale to víte: Jistota je jistota,“ pokračuje moderátorka.

Nová berlínská příručka pro státní úředníky nabízí rovněž návod, v němž reflektuje rasovou, etnickou a genderovou různorodost metropolí. Z úst zde nesmí zaznívat výrazy jako žadatel o azyl, cizinec či černý pasažér, aby tímto označním nebyl případně někdo uražen.

Kontroverzní vztah barvy bílé a černé pak Kociánová názorně převádí na každodenní běžné situace, které by se dnes mohly nejen pro Západ zdát značně problematické: „Myslíte si, že když si půjdu příště koupit černou barvu, tak už bych měla chtít jen barvu, jejíž jméno nesmíme vyslovovat?

A co myslíte? Měla bych začít pít jen kávu s mlékem? Protože objednat si v dnešní době v restauraci černou kávu, to už může jen naprostý kamikadze,“ přemítá moderátorka dále o příkladech, v nichž by část dnešní společnosti neváhala hledat rasistický podtext.

„Na druhou stranu jsem konečně pochopila, proč nosí smůlu, když vám přes cestu přeběhne černá kočka," pokračuje s úsměvem Kociánová s narážkami i na známé pověry, v nichž se objevuje barva „černá".

V podobném duchu se ptá, jak otřese problém s černou barvou například s tradicemi v české kotlině, pokud se i zde budou podobné trendy šířít dál: „A co myslíte? Přepíšeme raději i tříkrálovou koledu? Aby ti kolednící zpívali: Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu. A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju. Že si ti tři s tou politikou nedají pokoj alespoň o Vánocích!“ rozčiluje se naoko. „Zhoršit by to už mohlo jen vánoční menu s kaprem načerno,“ poznamenává Kociánová sarkasticky.

Tím ale v příkladech, kde by mohla barevnost narážet na politickou korektnost zdaleka nekončí: „A prosím vás, když bude v zimě venku ošklivo, budu si moct dát na své černé pneumatiky řetězy? Není to už politicky nekorektní? Já bych z toho nerada měla černé svědomí,“ dodává.

Závěrem pak se vší vážností Kociánová a s velkým důrazem upozorňuje: „Celé to na první pohled vypadá docela legračně, ale nenechme se mýlit! Je to dost černý humor. Víte proč? Stačí se podívat do historie a zjistíme, že každý ideolog dodržuje osvědčený postup: Nejprve ovládnout jazyk, pak mysl a pak lidi samotné. Docela černé vyhlídky... co říkáte?“ uzavírá Martina Kociánová.

U diváků s tímto počinem sklidila velký úspěch. Řada z nich vyjadřovala pod videem obavy z toho, aby u nás nepřevládla černá barva a bílá byla tou vytlačovanou. Na její slova navázali lidé například s poznámkami, že místo „černé budoucnosti by raději tu růžovou“. Byla to doslova „trefa do černého“, zaznívala opakovaně na adresu Kociánové pochvala.

