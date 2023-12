Češi – největší skeptici v EU. EU zjišťovala

reklama

průzkum Eurobarometru, porovnávající trendy veřejného mínění v členských státech EU, probíhající od konce října do poloviny listopadu ve všech 27 členských státech EU se tázal občanů v jednotlivých zemí na pohled na otázky spojené s Evropskou unií, bezpečností či válkou na Ukrajině a dotazováno v rámci něj bylo 26 471 lidí.



V otázkách týkající se Ukrajiny se většina Evropanů shodla, že by měla pokračovat opatření, jakož humanitární pomoc (zcela a spíše pro 89 lidí) a pomoc válečným uprchlíkům včetně jejich přijímání do zemí EU (84 procent) a názor lidí se v tomto ohledu příliš nezměnil ani od minulého průzkumu z přelomu května a června.



Lidé také značně podporují i pokračování finanční podpory pro Ukrajinu, pro což se vyjádřilo zcela či spíše pro 72 procent lidí z členských států unie a stejný podíl podporuje i hospodářské sankce vůči ruské vládě či jednotlivcům a společnostem, přičemž v otázce ekonomické podpory Ukrajině se oproti první polovině roku podpora v této oblasti snížila u lidí o 3 procenta a na sankce se pohled téměř nezměnil. Stejné preference Evropanů jsou také v pohledu na zákaz vysílání ruských státních médií v EU, což je otázka, kterou podporuje až 66 procent lidí.

61 procent respondentů podporuje také rozhodnutí udělit Ukrajině status kandidátské země a většina lidí (60 procent) si také přeje, aby EU financovala nákup vojenského vybavení a dodávala jej na Ukrajinu, byť v této otázce oproti první polovině roku poklesla podpora Ukrajiny o 4 procenta.



Většina respondentů je sice spokojena s tím, jak EU zareagovala na ruskou invazi na Ukrajinu (57 procent), ale bez výhrad spokojenost vyjádřilo jen 11 procent a s reakcí vlastních států pak bylo spokojeno pouze 54 procent občanů států EU a zcela opět jen 11 procent z nich.







Válka na Ukrajině je v současnosti dle respondentů jeden z největších problémů současné Evropy, avšak stejně vážně vidí Evropané také nutnost řešit migraci, právě tato dvě témata jsou pro občany států EU ještě větší hrozbou, než například růst cen, mezinárodní situace či klimatická změna a dodávky energií.





Více než dvě třetiny občanů EU (69 procent) jsou pro společnou zahraniční politiku členských států a shodují se v tom, že EU má dostatečnou moc a nástroje na obranu hospodářských zájmů Evropy v globální ekonomice, 77 procent lidí je pro společnou bezpečnostní a obrannou politiku členských států EU a společnou evropskou migrační politiku podporu 69 procent respondentů. Tři čtvrtiny respondentů (75 %) se zároveň vyslovily pro posílení vnějších hranic EU a žádají, aby se navýšil počet příslušníků Evropské pohraniční a pobřežní stráže, což navazuje na již zmiňovanou hlavní obavu Evropanů, která pramení z dopadů migrace.



Z průzkumu rovněž vyplývá, že 70 procent občanů EU vnímá Evropskou unii jako „prostor stability v neklidném světě“, avšak zatímco v Portugalsku se takto vyjádřilo až 91 procent lidí, v Polsku 82 procent a v Dánsku 79 procent, mnohem hůře je již vnímána tato teze v několika největších zemích EU a v Itálii (69), Německu (68), Španělsku (68) či Francii (64) s ní souhlasilo méně lidí, než jaký byl průměr v EU (70 procent).



Úplně nejméně vidí EU jako „prostor stability v neklidném světě lidí na Maltě (pouze 62 procent) a pak v Česku a Estonsku, kde se takto vyjádřilo jen 55 procent lidí.





Budoucnost EU optimisticky vidí optimisticky 61 procent dotázaných, a zatímco nejvíce optimističtí jsou v tomto ohledu v Irsku (83 procent), v Dánsku (81 procent) či v Polsku (77 procent), v Česku vidí pozitivní budoucnost EU jen 55 procent dotázaných a ještě pesimističtí pohled na směřování EU mají lidé na Kypru (pozitivně ji vidí 51 procent) a v Řecku (48 procent) a ve Francii, kde se dívají na budoucnost EU pesimisticky a optimistická je jen menšina 47 procent dotázaných.





