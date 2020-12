Česko sevřené covidem. Minářovi to bylo jedno. I takhle chvilkaři úřadovali v Praze

reklama

„Kratochvílová dále v odposleších popisuje, jak se s Faltýnkem potkala jednoho dne ve Sněmovně a ten na ni prý ‚ječel‘ za to, že mu nevyšla podpora projektu Jeseník, o kterou důrazně projevil u Kratochvílové zájem. Několik dní poté se v odposlechu Kratochvílová Peltovi přiznává, že Jeseník musí na seznam podporovaných projektů dát. ‚Faltýnek‘, dodává dle obžaloby šeptem,“ dodalo hnutí. „A kdo jiný by v tomto příběhu měl hrát svoji roli, než papalášský a velmi vlivný poradce prezidenta Martin Nejedlý? Tomu se dle obžaloby zželelo futsalistů z Era-Pack Chrudim, jejichž projekt na nové vybavení neobdržel dostatečné hodnocení, a tak na podporu nedosáhl,“ pokračuje Milion chvilek. „Je to z Hradu, takže jim peníze musíme dát... Je to Nejedlý a on musí být,“ zmiňuje z odposlechu slova Pelty, který nakonec futsalistům hodnocení zvyšuje.

Milion chvilek na svých facebookových stránkách opírá tato svá tvrzení o informace Seznam Zprávy, které nahlédly do obžaloby sportovních bossů Miroslava Pelty a Miroslava Jansty. Žalobce v ní rozkrývá, jak se při rozdělování sportovních dotací angažují politické špičky. Díky nahranému rozhovoru státní zástupce v žalobě skutečně popisuje, jak si Miroslav Pelta postěžoval Simoně Kratochvílové, která v té době měla jako náměstkyni na ministerstvu školství na starosti právě rozdělování dotací, že jsou z Faltýnka všichni zklamaní. Podle Pelty – jak zaznamenaly policejní odposlechy v rámci akce Kanec – se z něj stává „klasický výběrčí pro sebe“.

Kratochvílová nato Peltovi popsala, že se s Faltýnkem potkala a že jí předseda poslaneckého klubu hnutí ANO ukázal seznam dotací, na nichž měl zájem. Obžaloba uvádí, že Jaroslav Faltýnek měl označené tři akce. Jednou z nich byl projekt městyse Chodová Planá, kde byl v minulosti starostou současný poslanec ANO Jan Volný. Podle žalobce si Kratochvílová u projektů udělala zmíněné puntíky a Faltýnek podle dokumentu ještě řekl, „ať se podívá na Jeseník“. Šlo o projekt, v němž figuroval tehdejší starosta a současný poslanec ANO Adam Kalous. Faltýnek poté policistům sdělil, že nikdy nechtěl, aby byl někdo zvýhodněn, a že žádné seznamy dotací nikdy neměl. S výjimkou Jeseníku o projektech žádajících veřejnou podporu prý nic nevěděl.

Pokud se však něčemu Mikuláš Minář věnoval, tak to byly miliardové zakázky na respirátory a roušky. Dokonce kvůli tomu spustil kampaň Ptáme se vlády. V rámci toho se zhruba tisíc lidí na konci dubna vydalo v čele s aktivistou Mikulášem Minářem na procházku pražskými Letenskými sady. Mnozí nesli své otázky na vládu Andreje Babiše, někteří i vlajky Evropské unie. „Potřebuji na čerstvém vzduchu rozdýchat počínání vlády za poslední měsíc. Hlavou se mi honí spousta palčivých otázek. Proto si s sebou vezmu transparent s otázkou, která mě pálí nejvíc a na kterou nám vláda dluží odpověď,“ napsal na web Milionu chvilek hlavní aktivista spolku Mikuláš Minář. A jak slíbil, tak i udělal. V Letenských sadech se procházky s ním zúčastnilo zhruba tisíc příznivců.

Kolem šesté bylo na plácku u „Stroje času“ v Praze na Letné plno lidí. Dvoumetrové odstupy, byť k tomu byli všichni vyzýváni, nemohly být dodrženy. V rámci akce Ptáme se vlády si přinesli na transparentech vlastní otázky. „Proč se mám tvářit, že mi ten fízl nevadí?“ „Copak jsme pokusní králíci?“ „Proč jednáte chaoticky?“ „České nebo čínské firmy?“ „Vládo, kdy odejdeš do čínské provincie?“ Kladeny byly takové a mnohé další otázky.

Mezi lidmi vlály vlajky Evropské unie a připravenými křídami psali aktivisté na betonové patníky, mramor či asfalt další nápisy, například: „Táhni do hajzlu, Babiši!“ či „ANO, bude jen hůř“. Jeden z účastníků akce měl na transparentu „Český experiment“ portréty premiéra Andreje Babiše, náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a ministra vnitra Jana Hamáčka pod kolonkou dozorci a portréty obyčejných lidí pod kolonkou vězni. Všichni, které viděl reportér Parlamentních listů, měli roušky, a někteří i s nápisy typu „Sorry jako“.

Jeden z chvilkařů několikrát do megafonu hlásil: „Procházejte se volně, dodržujte rozestupy alespoň dva metry.“ Novinářce ze serveru Novinky.cz Minář mimo jiné sdělil: „Chybí mi teď jasná a srozumitelná komunikace ze strany vlády, co můžeme čekat, jaký je plán. A vysvětlování občanům, proč se dělá to, co se dělá, protože když to nemáme, tak to tvoří zmatek a chaos. Když je něco jeden den přijato, druhý den změněno a třetí den zrušeno, tak lidé neví, co si mají myslet. Dokonce někteří ani neví, co všecko platí. To si myslím, že by se mělo změnit!“

Dvacátého sedmého května zvolili poslanci nové členy Rady České televize. Tři ze zvolených radních byli Hana Lipovská, Pavel Matocha a Luboš Xaver Veselý. Tato jména nesla iniciativa nelibě. Proti volbě se vymezila ve facebookovém statusu. Prý o těchto kandidátech bylo dopředu známo, že je nezávislost České televize nezajímá, dokonce mají chtít nezávislost ČT zlikvidovat.

„Volba paní Lipovské (114 hlasů), pana Matochy (108 hlasů) a pana Veselého (111 hlasů) svědčí o tom, že v Poslanecké sněmovně vítězí koalice protidemokratických stran (ANO+SPD+KSČM), která chce omezit pluralitu názorů a nezávislou investigativní žurnalistiku. Za výsledek volby nese velkou míru odpovědnosti i ČSSD, která nedokázala nebo dokonce nechtěla se svým koaličním partnerem vyjednat odlišný výsledek volby – tedy zejména podporu odborně zdatných kandidátů, již nejsou napojení na politiky (jak říká zákon). ČSSD se nemůže skrývat za to, že volba byla tzv. tajná. Víme velmi dobře, že poslanecké kluby jsou i v tajných volbách vázány neformálními domluvami – ostatně i současný volební výsledek je toho důkazem. Podle zákona by měl být odvolán kandidát, který přestane splňovat základní předpoklady. Zákon samozřejmě nepočítá s tím, že někdo bude v rozporu se zákonem už zvolen. Tohle nemůže projít bez povšimnutí,“ napsali. Zmiňme ještě, že Pavel Matocha byl koncem roku zvolen předsedou Rady ČT.

K další demonstraci došlo devátého června. Nebyla to však pouze jedna akce, ale byly jich desítky. Organizátoři protestu tvrdili, že vláda poškozuje naši zemi a je třeba se proti tomu ozvat. Došlo i na Radu ČT. „Andrej Babiš privatizuje jednu instituci za druhou. Naposledy dosadil své lidi do Rady České televize, ačkoli má být tento orgán nezávislý na politicích. Jaká budoucnost asi čeká nezávislá média u nás?“ psalo se v pozvánce na akci.

Akce v hlavní metropoli byla zahájena v 18.00 na Staroměstském náměstí. Demonstranti se nakonec nemuseli sejít v omezeném počtu nad 500 osob, což byl nejvyšší možný počet pro hromadné akce kvůli riziku nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví tři hodiny před demonstrací oznámilo, že se omezení veřejných akcí nevztahuje na demonstrace. Pořadatelé při příchodu lidi nabádali, aby si nasadili roušky, ne všichni tak po jejich doporučení však učinili. Lépe se protestující stavěli k předepsaným rozestupům, které dodržovali. Organizátoři protestu pro lidi raději předem nakreslili na náměstí značky, aby věděli, kam přesně se postavit. Původně organizátoři ještě před oznámením ministra Vojtěcha o udělení výjimky plánovali pro účastníky na náměstí v centru metropole koridor, z toho nakonec sešlo.

Na náměstí nechybělo ani několik stojanů s lahvemi s dezinfekcí. Demonstranti si s sebou přinesli transparenty s otázkami směřovanými vládě, které je nejvíce pálí. Nechyběly ani vlaječky České republiky a Evropské unie, ale ani vlajka Tchaj-wanu. Organizátoři vyjádřili nesouhlas s postupem vlády v době epidemie koronaviru. Předseda spolku Mikuláš Minář upozornil na nedostatečnou a pomalou finanční pomoc české ekonomice, netransparentní miliardové veřejné zakázky na zdravotnický materiál. Stranou nezůstal ani střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Chvilkaři se však obuli i do exprezidenta Václava Klause. Spolek Milion chvilek okomentoval na svém twitterovém profilu rozhovor s exprezidentem Václavem Klausem, který vyšel v Mladé frontě Dnes šéfredaktora Jaroslava Plesla. Klaus mimo jiné v rozhovoru hovořil o aktuálním dění, nejvíce rezonujícím nejen na české politické půdě. A mluvil právě i o Milionu chvilek. „Jaroslav Plesl udělal rozhovor s panem Klausem. Ten si v něm stěžuje, že si ‚existenci spolku Milion chvilek nepřeje a považuje ho za absolutně negativní, nešťastný a jakýkoli soud o něm je zbytečný‘. Taková slova uznání nás od tohoto muže opravdu těší,“ píše Milion chvilek na svém twitterovém profilu.

Reakce: „Dobrý den, my bychom si zase nepřáli premiéra, který zhasne světla, když má proběhnout privatizace, a který o 20 let později amnestií omilostní zločince a tuneláře. Narozdíl od pana VK jsme přesvědčeni, že soud by zde nebyl zbytečný, bohužel však asi už nikdy neproběhne.“ — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 20, 2020

Představitelé Milionu chvilek se během června stýkali s lídry politické demokratické opozice, tedy s Piráty, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Snažili se opozici nabádat k tomu, aby strany šly do voleb společně. My nyní víme, že tomu tak nejspíše bude. „Na každé schůzce jsme se lídrů ptali na to samé, tedy zda a jak opoziční strany zvládnou obtížný úkol, který před nimi leží: Získat v parlamentních volbách v říjnu 2021 alespoň o TŘICET JEDNA mandátů více. Právě tolik jich totiž nynější opozici schází k parlamentní většině,“ prozradili aktivisté, co bylo náplní jednání. V současnosti mají strany, jejichž předsedy Minář navštívil, dohromady 68 mandátů, zisk dalších 31 by jim tedy v současné Sněmovně nezajistil většinu. Milion chvilek zřejmě vychází z výsledků voleb v roce 2017, ve kterých ODS získala 11,32 % hlasů a 25 mandátů, nicméně ze strany byl následně vyloučen Václav Klaus mladší, kterého následovala poslankyně Majerová Zahradníková.

Předsedové stran prý Minářovi a jeho pobočníkovi prozradili, že jednání o spolupráci v různých formách probíhají, což Milion chvilek oceňuje. „Ve všech krajích již nyní existují různé společné volební koalice opozičních stran a spolupráce probíhá i v rámci příprav na senátní volby,“ dodává. Jednání prý probíhají i co se týče sněmovních voleb. „Žádná ze stran však nyní nechce nic konkrétního oznámit a vypadá to, že se na tom až do krajských voleb nic nezmění,“ oznámil spolek a vysvětlil proč.

„Podle lídrů je třeba případnou spolupráci nejprve důkladně předjednat a připravit, aby později neztroskotala a vydržela až do voleb. Celkově však byli lídři stran optimističtí ohledně toho, že nakonec na spolupráci dojde. Opoziční strany podle nich udělají maximum toho, co bude v jejich silách, aby složily příští vládu.“ A věnoval se i své roli. Ta údajně spočívá v podpoře všech aktivit, které zvednou volební účast alespoň o 5 %. „Což by mohlo být v krajských i senátních volbách rozhodující,“ tvrdí. Krajské a senátní volby budou dle Mináře s Rollem generální zkouškou na příští rok, kdy se budou konat volby do Poslanecké sněmovny, ve kterých se bude dle spolku „rozhodovat o dalších čtyřech letech směřování naší země“. „Správný směr můžeme začít ovlivňovat již nyní,“ říká Milion chvilek a dodává: „Zisk minimálně 31 nových mandátů je náš cíl, pro který jsme připraveni udělat maximum, společně s opozičními stranami i samostatně.“

Po zfalšovaných volbách v Bělorusku Milion chvilek spoluorganizovalo demonstraci „Svobodné Bělorusko 2020“. Ta proběhla šestnáctého srpna na Staroměstském náměstí. Na demonstraci se objevila řada osobností. „Lukašenko je diktátor, tyran a člověk, který patří za mříže,“ prohlásil během nedělní demonstrace „Svobodné Bělorusko 2020“ na Staroměstském náměstí senátor Václav Láska (SEN 21). A pokračoval slovy směrem k Ukrajině. „Umírají (tam) dál lidé kulkami ruských agresorů,“ pravil. Došlo i na srovnání vidění světa prezidentem Václavem Havlem a „současným osazenstvem Pražského hradu“.

Láska též ve svém projevu zmínil i senátní odsouzení nynější situace v Bělorusku. „Senát odsuzuje násilné a zjevně nepřiměřené policejní zásahy vůči běloruským občanům protestujícím proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb v jejich zemi. Svoboda slova a shromažďování je základním lidským právem, jehož násilné potlačování nesmí mít v evropském prostoru místo,“ zní v senátní zprávě. Podle Senátu by česká vláda měl učinit „všechny možné kroky na podporu občanských svobod v Bělorusku“. Na nedělní podvečerní akci na Staroměstském náměstí v Praze dorazilo několik stovek lidí. A promluvili i další politici, řečníky byli kupříkladu Václav Hampl (KDU-ČSL), europoslanci Luděk Niedermayer (TOP 09) a Mikuláš Peksa (Piráti) a poslanci Miroslava Němcová (ODS) a Jan Lipavský (Piráti).

Na konci srpna se chvilkaři pochlubili fotkou, že se spojili s běloruskou opozicí. „Na fotografii vidíte Yuryho Hubareviche a Alese Michalevice. Oba jsou vystaveni neustálému riziku zatčení. Yury Hubarevich (druhý zprava), již odsouzený člen koordinační rady, která zastupuje běloruské demonstranty, může být každým dnem uvězněn. Ales Michalevic (napravo) byl prezidentským kandidátem před deseti lety a nyní s radou aktivně spolupracuje.

V neděli ráno jsme se sešli, abychom jim předali náš dopis podpory a probrali s nimi možnosti pomoci. Právě vědomí, že na to nejsou sami, je pro Bělorusy nyní klíčové. Nejde jen o členy rady, jde i o obyčejné lidi, kteří čelí tvrdým postihům za vyjádření odporu proti režimu a zfalšovaným volbám. Už nemohou jít zpátky, není totiž kam se vracet. Všichni Bělorusové již vědí, že většina stojí proti režimu, který přežívá jen pomocí násilí a zastrašování. Demonstranti proto potřebují naši pomoc – potřebují být slyšet. Ve vzduchu statisícové demonstrace byla cítit naděje a odhodlání pokračovat dál. V osobních rozhovorech jsme se ale setkali i s obavou, že je nikdo nevidí. Že nikdo nevidí, jak diktátor Lukašenko jde proti svým lidem s obušky. Jak ničí životy všech, kdo se postavili na odpor.

To ale není pravda. Bělorusové musí vědět, že ve světě probíhají demonstrace, průvody a další akce na jejich podporu. Musí vědět, že nám není lhostejné porušování lidských práv, proto jsme jim osobně předali náš dopis podpory. Ale nejde jen o členy koordinační rady a demonstranty v Minsku,“ napsal Milion chvilek na Facebook.

To se však již pomalu blížily krajské a senátní volby, k nimž chvilkaři vyzývali. K tomu spustili projekt Odvaha volit. Tato kampaň si dala za cíl právě zvýšit účast v říjnových krajských a senátních volbách. Cílem kampaně údajně je pomocí speciálního webu vytvořit z podzimních voleb celospolečenské téma a dopomoci k tomu, aby se volební účast zvýšila alespoň o pět procent.

Mluvčí a místopředseda spolku Benjamin Roll prohlásil, že podle něj „krajské a senátní volby nejsou jen přípravnou zkouškou před volbami sněmovními, ale také už ony samy výrazně ovlivní další směřování naší politiky. Pravidelně nízká volební účast při těchto volbách neodpovídá závažnosti pravomocí a vlivu krajských zastupitelstev a významu Senátu“. Projekt prý počítá s tím, že se zájemci prostřednictvím webu do kampaně zaregistrují a zapojí. Za finanční příspěvek dostanou placky, letáky, plakáty nebo tkaničky do bot s tematikou kampaně. „Spolek Milion chvilek pro demokracii v kampani vychází z myšlenky, že nestačí jít pouze volit, ale je nutné také aktivně přizvat ostatní, aby se k volbám připojili,“ říkali organizátoři.

Před volbami ovšem ještě došlo k zajímavé události. V půlce září, Jana Filipová, která u prvoinstančního soudu uspěla se žalobou na Andreje Babiše, od odvolacího soudu odešla s nepořízenou. Dle soudkyně nedostatečně prokázala, že jí byla Babišem způsobena újma. To bývalá majitelka koloniálu U Jany však nechce nechat jen tak, chce podat dovolání. „Já se z toho určitě věšet nebudu, ale prostě budeme bojovat dál,“ říká a trvá na tom, že Babiš lhal, že demonstranti nejsou zaplacení a že jí kvůli tomu lidé obtěžovali už předtím, než premiérovi napsala výzvu, ať se omluví.

První vyhrání z kapsy vyhání, praví staré úsloví. V tomto případě platí na spor bývalé majitelky koloniálu Jany Filipové a premiéra Andreje Babiše. Zatímco prvoinstanční soud dal Filipové za pravdu a nakázal Andreji Babišovi, že se za výroky o placených demonstrantech musí omluvit, odvolací soud byl jiného názoru a premiér se za svá slova omlouvat nemusí. „Trvám na tom, že demonstranti placení nejsou. Nenechám tady zvítězit lež pana premiéra,“ prohlásila po vynesení rozsudku. I její právní zástupce, Aleš Rozehnal se s rozsudkem neztotožňuje. „Není možné, aby politik mohl lhát, urážet a zesměšňovat své názorové oponenty z řad občanů, aniž by takové jednání bylo nějak sankcionováno,“ mínil.

Dle Fora24 soudkyně odvolacího soudu argumentovala, že Filipová satisfakci nepotřebuje, když se jí dostalo mediálního prostoru i prostoru na demonstracích, kde se mohla obhájit. Sama Filipová k tomu dle Fora říká: „To je sice hezké, ale v lidech, kteří věří panu premiérovi, zůstává zakódovaná informace, že demonstranti proti němu jsou placení. Mohu dělat sto mítinků v roce, ale těm lidem nejsem schopná to vyvrátit. Dokud nebude někde napsáno od pana premiéra: ‚Ano, mýlil jsem se nebo lhal jsem, omlouvám se za tyto výroky‘, tak lidé budou věřit jeho lži.“

Prohraný spor pak Filipová zajedla a zapila v restauraci Stará Praha na pražském Újezdě ve společnosti přátel, jako např. Kalouskovy fanynky Jenny Nowak. Vzkázala jednomu z posmívačů, že se jí svět opravdu nezbořil a že uspěje příště. A naznačila, že by spor mohla hnát o hodně výš: „Koneckonců... ve Štrasburku je prý hezky a tam jsem ještě nebyla.“

Na zprávu o prohraném sporu reagoval i spolek Milion chvilek pro demokracii. „Lhát je snadné, ale vyvracet lež mnohem těžší. Soud je vždy krajní možností, jak docílit toho, aby veřejný prostor nebyl zaplevelen lží či manipulací. Hranice nastavuje především společnost. Tedy my všichni,“ uvedl. „Podle dnešního rozhodnutí odvolacího soudu se Andrej Babiš nemusí omlouvat Janě Filipové, a tedy nám všem, za výrok o placených demonstrantech. Je nám to líto proto, že se tato lež masivně rozšířila a řadě z vás způsobuje problémy,“ dodal a citoval Aleše Rozehnala. Vzkazuje, že Janě Filipové drží palce.

Na samém konci září, těsně před volbami, došlo ke změně ve vedení Milionu chvilek. Mikuláš Minář skončil v roli předsedy spolku Milion chvilek a zamířil do politiky. Svou funkci svěřil svému místopředsedovi. Podle něho je potřeba oslovit nové voliče, například takové, kteří si myslí, že současná opozice je nekompetentní. „Je načase převzít politickou odpovědnost. Jít s kůží na trh a pokusit se vytvořit nové hnutí, které dostane do politiky stovky nových, schopných a poctivých lidí, změní celou dynamiku a odblokuje tu zablokovanou situaci, a podaří se mu oslovit i nové voliče, které současná opozice oslovit nedokáže,“ říkal Minář.

Výzvy, ať svůj program prosazují ve Sněmovně, a ne na náměstích, provázejí spolek Milion chvilek prakticky od té doby, co se proslavil. Spolu se spekulacemi, že ze spolku se stane další hnutí působící v české politice, případně politická strana. A nyní je proč spekulovat. Dvacátého osmého září bylo zveřejněno video, ve kterém se Mikuláš Minář zřekl postu předsedy Milionu chvilek pro demokracii. Prohlásil, že za „obranu demokracie“ zvedají hlas už tři roky a „nespočetněkrát“ zaplnili náměstí a návsi po celém Česku, a dvakrát dokonce Letenskou pláň. „Bylo to nesmírně důležité a bude to důležité i nadále,“ řekl bývalý předseda.

Konstatoval, že navzdory této aktivitě se politický stav v zemi zhoršuje. „Pokračuje oligarchizace. Pokračuje porušování pravidel. A pokračuje zneužívání moci. Vrcholem všeho je absolutní chaos a nekompetence vlády, která nese přímou odpovědnost za nezvládnutou druhou vlnu koronaviru a za obrovskou krizi, do které se naše země řítí,“ sdělil divákům a vyzval je, aby šli volit, protože tak se prý dá nastartovat celospolečenská změna. Nicméně, spolupráce stran dle něho bohužel asi stačit nebude, i kdyby vznikly koalice. „Bez toho, aby se podařilo oslovit nové voliče, ať už ty, kteří jsou tak zklamaní, že volit ani nejdou, nebo ty, kteří volí hnutí ANO jako jedinou alternativu a nemají, koho jiného by volili, bez toho situaci změnit nelze, protože to většina nikdy nebude,“ shledal bývalý předseda.

Psali jsme: Jedu za lidmi, kteří nevěří médiím! Mikuláš Minář jde do politiky, s Milionem chvilek je konec

Poté se tedy konaly krajské volby. Na výsledky voleb se můžete podívat zde.

Názory na to, kdo je skutečným vítězem krajských voleb, se různí; jedni říkají, že hnutí ANO prohrálo, protože přijde o hejtmany a opozice ho z klíčových pozic vyšachuje, jiní zase hledí na absolutní výsledky, dle kterých je ANO vítězem. Aktivistka Milionu chvilek Jana Filipová, proslulá svým soudním sporem s Andrejem Babišem, patří do druhého tábora. Výsledek ANO označuje jako vítězství. A je podle ní snadno vysvětlitelný tím, s jakými názory se setkává v ulicích, tedy: „No a co, že krade. Vždyť kradli všichni před ním a budou krást všichni po něm“ nebo „No a co, že lže. Vždyť lžou všichni“ či „No a co, že krade. On při tom myslí na obyčejné lidi. Ti ostatní kradli a na obyčejné lidi nemyslel nikdo,“ popřípadě „Babiš je NEJLEPŠÍ premiér od revoluce, protože on JEDINÝ myslí na vobyčejný lidi“.

Kdo může za to, že mezi lidmi se tyto názory šíří a přetrvávají? Filipová v tom má jasno. „Milé demokratické strany, to je vizitka VAŠÍ práce za celé období od revoluce! Babiš je VAŠE dítě!“ vzkazuje směrem k takzvanému demobloku. Nabádá, že demokracií jsou tihle lidé znechucení, tzv. demokratickým stranám nevěří, a to se podle ní nezmění, dokud se za nimi politici těchto stran nevydají. Ale nestačí jenom dělat mítinky na náměstích, které navštíví ti, kdo se stranou sympatizují. „MUSÍTE jít do ulic a do hospod a tam mluvit s těmi, kteří po více než 30 letech od převratu už věří jen a jen Babišovi. Protože ten u nich v té jejich hospodě byl! Dal si s chlapama pivo, se ženskými si zatancoval a byl to JEDINÝ vysoký politik, kterého u nich od revoluce viděli!“ připomíná Filipová Babišovu kampaň. A dodává, že právě proto to voliči Babišovi ve volbách hodili a hodí. „A máte, milé demokratické strany, po ptákách!“ vzkazuje aktivistka.

Pokud jde o volební úspěchy či neúspěchy ANO, reprezentuje je i tato mapa, která se šíří internetem a k výsledkům ANO připočítává ještě úspěch KSČM a SPD.

Samotní chvilkaři ocenili to, že v druhém kole senátních voleb, byl zvolen akorát jediný senátor za ANO a ČSSD neobhájila ani jednoho senátora. „Změna je možná! Vládní strany v druhém kole senátních voleb absolutně propadly a Senát patří demokratickým stranám. Děkujeme všem voličům, kteří druhé kolo nevypustili,“ napsali na Facebook.

S iniciativou Milionu chvilek byl spojen i nový ministr zdravotnictví Jan Blatný, který nahradil Romana Prymulu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přiznal, že před dvěma roky podepsal petici Milionu chvilek, která požadovala demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). „Pro mě je ale podstatné, abych nelhal a nevystupoval jako někdo, kdo neříká pravdu,“ řekl ministr, který přitom ještě den předtím tvrdil, že se za něj mohl vydávat někdo jiný. Zdali stále trvá na Babišově demisi, nechtěl sdělit.

Na své první tiskové konferenci na dotaz, zda jde opravdu o něj, pak dokonce Blatný přímo lhal, že dokument nepodepsal, když po zaváhání řekl, že „ne“. „Když jsem byl dotazován včera, tak mě ta otázka překvapila. Následně padl dotaz z Práva, na který jsem odpovídal váhavě. Ale ano, tu petici jsem podepsal,“ přiznal ministr. Přiznání od Blatného přišlo po jeho tvrzení, že byl jeho podpis někým zfalšován. To však podle Deníku N nebylo možné, protože Blatný svůj podpis potvrdil ze svého pracovního e-mailu.

Připomeňme ještě předposlední demonstraci, kterou má Milion chvilek za sebou. Šlo o akci k příležitosti 17. listopadu. Akce však proběhla kvůli koronavirovým restrikcím online 16. listopadu. Na demonstraci pod názvem Rok změny: Začínáme! spolku Milion chvilek, která se kvůli koronaviru konala on-line, mezi hosty vystoupila herečka Adéla Elbl. Poukázala na to, jak krizi vláda nezvládá a jakým ekonomickým dopadům musejí čelit lidé nejen z oblasti kultury. Herec Milan Šteindler přednesl některé premiérovy výroky ze sbírky Andykódy.

Mezi řečníky vystoupil i Milan Šteindler, kterého spolek Milion chvilek na pódium uvedl jako „slavného režiséra“, aby přečetl výběr politické, virálně šířené sbírky needitovaných textů premiéra Babiše nazvané Andykódy. Začal připomenutím Babišových zmatečných vyjádření k nezvládnuté pandemii: „Já nevím, kde se staly chyby. Nevidím nějaký zásadní problém. Teď jsme přijali rozhodnutí. A ano, my jsme hygieny.“

Dále citoval jeho slova v souvislosti s chováním viru. „To je zbytečná debata, nemám pocit, že bysme dělali něco špatně. Nikdo pořádně ten vir... můžeme se bavit, tady je odborník. Můžete se zeptat primářů, jak se vir chová.“ Následovaly výroky, kdy premiér vyjadřoval lítost nad oběťmi koronaviru. „Samozřejmě, umírají lidi. Umírají lidi s covidem. Ano, a mně je to líto. Pravděpodobně ten covid urychluje nebo zkracuje život. A mně je to taky strašně líto.“ Citoval ve zkratce i premiérova slova k okupaci. „Kdo to byl, nevím. Lidi říkali, že přišli Rusáci. To je všechno. Vzpomínáme si potom, když nás okupovali, když jsme hráli hokej. A samozřejmě Palach a všechno. Tehdy ale byli všichni nadšení, přišly tanky a bylo po tom.“

Závěrem připomněl Babišovy výroky o vědci s matematickým modelem. „A v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakým čase, a ty, kteří měli přijít, nepřišli,“ citoval závěrem slova ministerského předsedy Šteindler a úklonou se s diváky rozloučil.

Hned na další den chvilkaři naplánovali další protest. Tentokrát kvůli odvolání dozorčí komise Radou České televize. Před hlavní vchod do budovy České televize v Praze se dostavili demonstranti, kteří chtěli vyjádřit svou podporu na obranu nezávislosti ČT a veřejnoprávních médií. S ohledem na hygienická opatření demonstrace proběhla zejména v zaparkovaných autech. Na místo zamířila i novinářka Jana Bobošíková a ekonomka Hana Lipovská, jež je členkou Rady ČT.

„Veřejnoprávní média teď: vyvážená žurnalistika, dozor nad politiky,“ bylo napsáno na jednom z transparentů, s kterým demonstranti vystoupili z aut a postavili se před vchod.

Další z transparentů pak směřoval proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. „Masaryk naši demokratickou republiku přivedl na svět, tihle ji pohřbívají,“ znělo na transparentu.

Scenárista a senátor David Smoljak, který již v roce 2018 sepsal petici na obranu veřejnoprávních médií, na místě mimo jiné zmínil novinářku Petru Procházkovou a její výrok: Pravda vytržená z kontextu je nejhorší lež. „A já musím říct, že si na ta její slova často vzpomínám. To, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi, není nijak šokující fakt. Ale to, že se tak stalo v předvečer schvalování rozpočtu. To, že se tak stalo zřejmě v rozporu se zákonem, staví celou věc do jiného světla,“ míní. Obává se situace jako v Maďarsku či Polsku. „Česká televize nepatří ani jejím zaměstnancům, ani českým politikům, ani koaličním, ani opozičním. Česká televize patří vám, koncesionářům. Nenechte si ji, prosím, ukrást,“ poznamenal Smoljak.

„Naši přátelé připravili provizorní náhrobek České televizi, která pomalu umírá,“ sdělila následně moderátorka akce, kterou pořádají iniciativy Vraťte nám stát a Svobodu médiím! s podporou spolku Milion chvilek pro demokracii. Dále vystoupila starostka Peček a petentka Smoljakovy petice Alena Švejnohová. „Vystupuji zde jako máma čtyř dětí. Chci silnou a nezávislou Českou televizi i kvůli nim. Pro moje děti nemůže nikdy Českou televizi nahradit televize komerční,“ poznamenala Švejnohová a vyzdvihla mimo jiné pořady Učítelka, Kouzelnou školku. „Česká televize musí být součást našich životů,“ apelovala dále Švejnohová. „Chceme, aby si naše starší děti myslely, že svět se skládá z reportáží o zachráněných koťátkách, autonehodách? Já to nechci,“ zdůraznila.

Na místě byla na začátku demonstrace i sama kritizovaná radní České televize, ekonomka Hana Lipovská: „Pan senátor Smoljak je zřejmě o činnosti Rady ČT chybně informován. Takto vznikají dezinformace. A takto také se rozdmýchávají emoce, které mají konzervovat současný stav ČT. Aut jsme napočítali cca 50. Opouštíme Kavky. Pokračování večer,“ uvedla na svém twitteru.

Projevy začaly.

Pan senátor Smoljak je zřejmě o činnosti Rady ČT chybně informován.

Takto vznikají dezinformace. A takto také se rozdmýchávají emoce, které mají konzervovat současný stav ČT. Aut jsme napočítali cca 50.

Opouštíme Kavky.

Pokračování večer. pic.twitter.com/7gUK3taD4T — Hana Lipovská (@HLipovska) November 17, 2020

Ta se na místo dostavila společně se svou kolegyní z Institutu svobody a demokracie Janou Bobošíkovou, novinářkou, jež na přelomu let 2000 a 2001 byla hlavní tváří náhradního oficiálního vysílání a jedním ze dvou manažerů České televize, kteří nejviditelněji čelili vzbouřeným redaktorům.

Podporujeme ČT. Nejen koncesionářskými poplatky.

Prý dnes ve 14.00 na Kavkách. (Nebo Kafkách?) pic.twitter.com/7lXxx1VNJk — Hana Lipovská (@HLipovska) November 17, 2020

Vystoupil i Benjamin Roll ze spolku Milion chvilek pro demokracii. „Bojujeme za svobodu a demokracii. Díky vám za to,“ poděkoval Roll přítomným. „Už řadu let se zvyšuje tlak na všechny nezávislé instituce, média nevyjímaje. V posledních dnech se zvyšuje tlak právě na Českou televizi. A bude hůř. V příštím půlroce nás čeká další dovolba radních České televize a Poslanecká sněmovna v tomto složení už ukázala, jací lidé se do rady dostanou. Jsou to lidé překvapivě nepřímo napojení na hnutí ANO, ale ještě hůř – napojení na stranu, která má asi dva poslance a je to Trikolóra,“ podotkl Roll za nesouhlasného mručení. „Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá 332 dní. To je čas, který se krátí a je potřeba se na ty volby dobře připravit. Ale zároveň je to příliš dlouhý čas na to, jakou moc mají všichni ti, kteří usilují o omezení veřejnoprávních médií a postupné omezení demokracie. Pojďme si slíbit, že budeme ve střehu a že Českou televizi ani žádnou jinou instituci nenecháme padnout,“ dodal Roll.

Na závěr tohoto dlouhého a obsáhlého souhrnu zmiňme ještě vstup expředsedy Milionu chvilek, Mikuláše Mináře, do politiky. Minář na začátku listopadu představil své nové politické hnutí. Jeho cílem je nasbírat alespoň půl milionu podpisů, bez kterých podle svých slov do příštích parlamentních voleb nepůjde. „Nechceme být další pětiprocentní stranou,“ tvrdí Minář, který zároveň poprvé představil své spolupracovníky jako dlouholetého šéfa Transparency International Davida Ondráčku a podporovatele v čele s Petrem Pithartem nebo jadernou fyzičkou Danou Drábovou.

Hlavním cílem, který se opakuje ve všech Minářových prohlášeních, je ale restart politiky. Hnutí chce „snížit závislost politiky na vlivových skupinách a lobbistech“. Chce přiblížit politiku lidem, kteří ji mohou změnit. Chce „opakovaně dostávat do politiky skutečné osobnosti, aby se personálně nevyprázdnila“.

Minář má v plánu napříč republikou uspořádat sérii setkání s lidmi a řešit s nimi jejich problémy. „Budeme mluvit tváří v tvář se zdravotními sestrami, lidmi v exekucích, učiteli, umělci, samoživitelkami, lidmi z fabrik, ze skladů, s akademiky. Ve všech koutech naší země. Zjistíme, co lidi opravdu pálí. Třeba jak daleko je to do nemocnice v pohraničních regionech, čím ulevíme lidem pečujícím doma o příbuzné nebo co řeší drobní živnostníci. Nebudeme naslouchat lobbistům, ale lidem,“ stojí na webu hnutí PRO lidi.

Tato velká diskuse by měla probíhat od února, pokud se podaří sesbírat přes 100 tisíc podpisů. „Pak spustíme největší diskusi o prioritách pro naši zemi. Budeme se ptát ve všech krajích, propojíme naše experty s obyčejnými lidmi, spustíme velké on-line hlasování. A v létě vše spojíme do velkého a srozumitelného PLÁNU PRO ČESKO,“ opakoval Minář.

Psali jsme: Nejsme kobliháři nebo pražská kavárna... Minář představil své hnutí. A nebyl sám. Podívejte se, kdo ho podpořil

„Nejde nám o jedny volby, jde nám o proměnu politiky jako takové. Bez kmotrů, kde práva platí pro všechny, a nedělí se na mocné a bezmocné. Společně s vámi vytvoříme zemi, kde se na nikoho nezapomíná. A co vy, jste PRO? Bez vás do toho nejdeme,“ apeloval na možné voliče Minář.

