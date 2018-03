Česko svítí modře. Na akci připomínající problém autismu dorazil předseda Vondráček a slíbil, že nasvítí Sněmovnu

„Modrá je barva komunikace, se kterou mají lidé s tzv. poruchou autistického spektra (PAS) největší problém,“ vysvětlila organizátorka kampaně Česko svítí modře Marta Pečeňová v den zahájení aktivit s cílem upozornit na tuto problematiku, ve Zlíně. „Budovy se nasvěcují v noci z 2. na 3. dubna modrým světlem. Letos bude opět nasvícená Poslanecká sněmovna, Karolinum Karlovy univerzity, budovy ministerstev, Úřad vlády a jiné,“ dodala. Pečeňová vysvětlila před novináři i to, proč kampaň pořádají právě letos v tak velkém rozsahu. Alarmující je totiž počet lidí, kterých se porucha týká. „Podle dat z konce roku 2017 je to každé 38 dítě,“ uvedla.

Apelovala také na ministerstva a krajské úřady: „Je nutné, aby si i naše země uvědomila, že s touto problematikou je potřeba něco dělat. Bohužel v naší zemi není dostupná péče, i když se nám podařilo zavést včasný záchyt v osmnácti měsících, kdy každé dítě povinně projde screeningem, nejsou odborníci, kteří by s nimi pracovali. Je prokázané, že pokud s dítětem začnete pracovat od malička, má mnohem větší možnost se začlenit do života, než když dostane diagnózu v devíti letech.“

Na zahájení kampaně přijel i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Předeslal, že by nerad zdůrazňoval svou osobu, protože jde hlavně o pomoc všem, které trápí poruchy autistického spektra, a jejich rodinám. „Na druhou stranu využívám své funkce, abych tomu napomohl a propagoval, že je to problém, kterým se zabývat máme. Poprvé se o tom u nás mluvilo ve Sněmovně v roce 2013,“ uvedl Vondráček. Sám si také simulátor autismu na místě, kde se tisková konference konala, vyzkoušel. „Mělo by ho vyzkoušet co nejvíc lidí. A že bude svítit modře Poslanecká sněmovna, na to se můžete spolehnout,“ podotkl.

Fotogalerie: - Česko svítí modře ve Zlíně

Průkaz pro osoby s PAS půjde do tisku co nejdříve

Zbyněk Podhrázký z Ministerstva zdravotnictví popsal, že vzniká průkaz pro osoby s PAS, nebude nikomu nucen a dostupný bude na bází dobrovolnosti. „Půjde do tisku co nejdříve,“ ujistil. Také přibudou nová tři zdravotnická povolání, která mají mimo jiné pomoci i včasnému záchytu onemocnění.

Jan Vrbický z Ministerstva práce a sociálních věcí zmínil, že na stránkách ministerstva lze najít desatero komunikace s pacientem, komunikační klíč, návody, jak postupovat ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení v komunikaci s lidmi s autismem. „Ve schváleném legislativním plánu vlády na rok 2018 máme novelu zákona o sociálních službách, v rámci které připravujeme materiálně technické standardy pro služby, které jsou určené pro lidi s autismem,“ vysvětlil s tím, že řeší i personální standardy a připravují definování sociální služby, aby lidé s autismem dostali potřebnou péči. Informoval také o vytvoření sítě služeb po celé republice pro osoby s autismem i pro ty, kteří se o ně starají. „Péče o autisty je velmi obtížná, náročná a potřebují podporu,“ uvedl. Přijel také prezident EUHA Jaroslav Straka a Ivan Štubňa, zástupce SPOSA.

Pro ParlamentniListy.cz Pečeňová také zmínila: „Potřebovali bychom, aby ministerstva vše dotáhla.“ Vysvětlila i to, proč žádali o politickou záštitu. „Aby se věc dostala mezi širokou veřejnost, proto se žádá o politickou záštitu. Když chcete, aby vám na webových stránkách kraje zveřejnili komunikační klíč, prostě politickou záštitu potřebujete,“ zhodnotila. „Málokdo si jinak aktivit všimne,“ dodala.

Představily se Legendy Česko-Slovenského hokeje

Kampaň Česko svítí modře je osvětovou aktivitou platformy Naděje pro autismus. Po úvodním setkání ve Zlíně odstartoval 24. března hlavní program, kterým bylo utkání s názvem Legendy Česko-Slovenského hokeje. V charitativním utkání v Uherském Brodě se představila spousta vynikajících hokejistů, kteří působili jak v zahraničí, tak v reprezentačních výběrech svých zemí včetně Dominika Haška, Petra Čajánka nebo Miroslava Šatana.

Kampaň potrvá do konce dubna. Záštitu nad V. ročníkem celorepublikové kampaně převzal premiér Andrej Babiš.

Poruchy autistického spektra (PAS) postihují 2,5 procenta populace, tedy 188 milionů osob světa, a až 250.000 obyvatelů České republiky. Představují celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70 procentech se jedná o postižení kombinované.

Psali jsme: Německá veřejnoprávní televize natočila, ČT převzala: Výklad vdovy Litviněnkové, čeho všeho je schopen Putin. A potom ukrutnosti polské státní televize Tomio Okamura prozradil, co zažívá s „demokraty“: Přišlo mi několik tisíc výhrůžek fyzickou likvidací. V Praze už se bojím jít po ulici Senátor Valenta: U sousedů zvítězil zdravý rozum Školní vlastenectví podle ministryně Šlechtové už má hotové osnovy. Poučí o armádě i zdravovědě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Daniela Černá