Česko volá SOS. Zvedá se vztek. Soukup, Pospíšil, Topolánek, Pehe a další v útoku

Česko volá o pomoc. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro server iDNES.cz prozradil, že Česko jedná o tom, zda by němečtí zdravotníci mohli podat ruku těm českým. O pomoc volá také Hasičský záchranný sbor ČR. A premiér Babiš spolu s dalšími kolegy vlády dostává od osobností na frak za to, jak to v Česku vypadá. Někdejší ředitel Národní galerie v Praze má za to, že ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula se chová hůř než totalitní vládci.

„Právě jsme přes naše operační středisko generálního ředitelství HZS ČR cestou CECIS odeslali žádost ČR o poskytnutí materiální humanitárni pomoci v souvislosti s vyskytem nemoci COVID-19. Jedná se o plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí,“ oznámili představitelé Hasičského záchranného sboru na sociální síti Twitter.

O pomoc požádali česky i anglicky.

V diskusi pod příspěvkem brzy zaznělo, že Česko žádá o pomoc zahraničí, a přitom má údajně k dispozici vlastní ventilátory, na které kdesi ve skladě sedá prach.

„To nemyslíte vážně. Vždyť máme vlastní ve skladu, jen jim neschopná státní správa nebyla schopná dát za půl roku razítko.Taky jsem na ně přispěl a jsem fakt na.rán,“ napsal pan Michal.

Spolu s panem Michalem své kritické hlasy pozvedla řada českých osobností. Politolog Jiří Pehe, expremiér Mirek Topolánek či umělec Milan Knížák udeřili na premiéra Babiše a jeho kolegy z vlády. Konkrétně hasičský záchranný sbor spadá pod ministra vnitra Jan Hamáčka (ČSSD).

Politolog Jiří Pehe se odvolal na průzkum agentury Kantar z Otázek Václava Moravce, který ukazuje, že hnutí ANO Andreje Babiše by momentálně volilo 24,5 procenta občanů. Kromě toho průzkum agentury Kantar ukázal, že nejvíce lidí věří odborníkům na boj s koronavirem, jako jsou epidemiologové. imunologové či virologové. Jejich slovům věří více než tři čtvrtiny dotázaných. Téměř 70 procent lidí, respektive 67 procent občanů věří v epidemii i informacím veřejnoprávní ČT. Naproti tomu slovům premiéra Andreje Babiše o koronavirové krizi věří už jen 36 procent lidí. Většinou jde o voliče ANO.

„Podle Kantaru klesá důvěra příznivců ANO ve vládní politiku... důvěra v Babiše je až na dně různých institucí hrajících roli v koronakrizi. Trvalo jim to, ale zdá se, že se začíná rozsvěcet i koblihám,“ napsal k průzkumu Pehe.

Se svou troškou do mlýna přispěl také majitel TV Barrandov Jaromír Soukup.

„Strašlivý konec Country for the future,“ napsal na adresu Babiše Soukup, a připomněl tak velké plány, které měl ještě před dvěma lety Babiš s Českem, kdekomu sliboval, že postaví sportovní stadion, zmodernizuje nemocnici nebo orientuje český průmysl na nejmodernější technologie.

Nešetřil však ani šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

„Němci nám ukázali, že technologie a opatření fungují. Mají to pod kontrolou. My jsme ukázali idiocii. Hamáčkovi prý nic neřekli a nevěděl, co se blíží. Oprávněně se bojí osobních důsledků, ČSSD už zničil, bát by se měli i ostatní. Katastrofa,“ vypálil.

Slovního kopance se dočkal i ministr dopravy a průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček, jenž byl hostem již zmíněných Otázek Václava Moravce. Ve vysílání přiznal, že vláda udělala chyby, ale jedním dechem dodával, že po rozvolňování protiepidemiologických opatření v létě volala i opozice.

A to pořádně naštvalo expremiéra Mirka Topolánka.

„Věcně zoufalá a současně nabubřele arogantní snaha Havlíčka v OVM hodit průser na opozici a lidi je hnus. A vteřina hrané sebekritiky je autentická asi jak glasnosť komoušů v roce 1989. Ten člověk je odporný,“ nebral si servítky Topolánek.

Někdejší ministr pro životní prostředí ve vládě Petra Nečase Pavel Drobil si ještě přisadil. „Taky máš pocit, že už víš, kdo stál V.H. jako předobraz a vzor v blábolení, na jehož základě vymyslel jazyk ‚ptydepe‘?“ zeptal se.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který kvůli covidu skončil na jednotce intenzivní péče, zmínil i šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který z pozice vicepremiéra a ministra vnitra v nedělní Partii televize Prima prohlásil, že kdyby se 1. září neotevíraly školy, Česko na tom bude po epidemiologické stránce lépe.

Pospíšil se na to konto zeptal, zda pro to jako vicepremiér Hamáček neměl něco udělat. Nešetřil ho ani za to, že se zastal prezidenta Miloše Zemana v záležitosti letošního udělování státních vyznamenání na Pražském hradě. Hamáček zdůraznil, že na to prezident má právo. A Pospíšil se už neudržel.

„Jak může vicepremiér mezi lidi vypustit takovou šílenost, že „čistě technicky má prezident právo“ na svou truc akci s vyznamenanými, s Prymulou včele… Čistě technicky by mu to hygiena měla zakázat. Tečka,“ zdůraznil.

Slovní palbu do kabinetu Andreje Babiše završil někdejší ředitel Národní galerie v Praze Milan Knížák, který konstatoval, že ministr zdravotnictví za hnutí ANO Roman Prymula se chová hůř než ministři za časů totality.

„Vyhrožuje národu, považuje se za jediného odborníka, a přitom minimálně polovina lékařské obce má odlišný názor. Je to ostudné, co si tento člověk dovoluje, a vyvolává tím oprávněné pochybnosti o své odbornosti i morálním profilu. Nechápu, že náš Parlament, který má zastupovat občany, si to nechá líbit. Vláda je Parlamentu odpovědná a měla by být volána k zodpovědnosti. Mám oprávněné pochybnosti o demokracii v naší zemi, když dochází k tak hrubému vyhrožování občanům,“ rozčílil se Knížák.

„Pane Prymulo, nejsme nesvéprávní ani malé děti, abyste nám rozkazoval a vyhrožoval. Nejsme ani armáda, která musí poslouchat, a vy nejste náš velitel, ale úředník státního aparátu, navíc ve střetu zájmů. Měl byste podat demisi,“ dodal.

