Česko vyhostí tři ruské diplomaty v reakci na otravu agenta Skripala

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Je to výraz solidarity s Británií po útoku, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň uvedl, že Rusko překročilo veškeré meze, když označilo Česko za možnou zemi původu nervového jedu novičok použitého k útoku v Británii.

Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že se dnes setkal s ruským velvyslancem Alexanderem Zmejevským a o vypovězení ho informoval. Tři členové ruského diplomatického personálu a jejich rodinní příslušníci musejí opustit Česko do 1. dubna. „Nemůžeme vzhledem k diplomatickým zvyklostem specifikovat zařazení oněch tří diplomatů,“ uvedl Stropnický. ČR však podle něj jednala s rozmyslem, nikoliv nahodile.

Babiš novinářům řekl, že Česko je jako součást EU a NATO pevně začleněné do západních struktur. „Když náš spojenec nás ve vážné situaci požádá o pomoc, máme mu vyjít vstříc,“ uvedl. Útok nervovým plynem na území cizího státu podle něj ohrožuje civilní obyvatelstvo a ukazuje na brutálnější způsob špionáže, než je zvykem.

„Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež, my to tvrzení zásadně odmítáme od samého začátku,“ dodal Babiš. V minulých dnech byl kvůli dnes oznámenému kroku v kontaktu s prezidentem Milošem Zemanem, který podle něj projevil zájem o některé informace.

Za prezidentem Zemanem přijeli do lánského zámku kvůli vyhoštění členů ruského diplomatického personálu ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Informovala o tom dnes Česká televize. „Pan prezident je v kontaktu s premiérem, některými členy vlády i bezpečnostními složkami,“ uvedl na Twitteru k současnému dění prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

K vypovězení ruských diplomatů se připojily i další státy EU, mimo jiné Německo, Francie nebo Polsko, a také Spojené státy. Šéfka unijní diplomacie Federica Mogherini povolala do Bruselu ke konzultacím evropského velvyslance v Rusku. Summit EU se minulý týden také postavil za britské tvrzení, že nejpravděpodobnějším pachatelem útoku v Salisbury je Rusko.

autor: nab