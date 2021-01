Český velvyslanec přiblížil, jak by Němci mohli ulevit pendlerům: „Ve Švejkovi se říká, že se to nesmí, ale může…“ nastínil

Český velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka v rozhovoru pro Český rozhlas připustil, že by české pracovníky v Německu mohlo čekat uvolnění s tím, jak v zemi opadne nynější silný strach a do věci se vloží zaměstnavatelé a odbory. Řešení vidí i v tom, že vše jednoduše vyčpí. Aktuálně potřebují pendleři v Bavorsku až tři testy týdně a na hranicích se tvoří dlouhé kolony, Sasko zvolilo vůči Čechům mírnější přístup a díky výjimce vyžaduje jen dva testy týdně. Podle Kafky je nyní situace v Německu vyostřená a zaznívají i hlasy pro uzavírání škol a podniků.

Právě kvůli obavám z britské mutace Německo vyžaduje negativní test například i po lidech, kteří jsou očkovaní nebo již nemoc covid-19 prodělali. „Budeme hledat další výjimky a změkčování, k tomu je ale zapotřebí, aby strach opadl,“ doufá diplomat.

Zatímco Sasko povolilo výjimku a vyžaduje jen dva testy týdně, v Bavorsku to jsou tři týdně.



Kafka doufá, že se povinnosti pendlerům sníží také poté, co se do věci vloží samotní zaměstnavatelé a odbory. A také v to, že bavorští sousedé místo všudypřítomných kontrol budou více Čechům důvěřovat: „Věřím, že jakmile se do toho vloží bavorští zaměstnavatelé a odbory, bude se hledat maximálně vstřícný přístup vůči pendlerům. Asi bychom ale po bavorské straně neměli chtít, aby nám vše dávala písemně, protože co se napíše, bývá mnohem drsnější, než co se žije v realitě,“ řekl.

Nastiňuje též, jak by se dala promptně situace vyřešit: „Může být třeba větší flexibilita. Ve Švejkovi se říká, že se to nesmí, ale může. Uvidíme, jak se to bude realizovat v případě pendlerů, i když chápu, že potřebují mít jistotu.“



Že by se brzo mohly omezit i další základy volného obchodu a pohybu osob, tedy pilířů, na kterých byla Evropská unie a především pak Schengen postaveny, to si nemyslí. Omezení vzájemného obchodu a přepravy zboží dle jeho mínění nehrozí. Zpomalování v podobě kontrol na hranicích už však připouští.



Německo se nyní zmítá ve strachu z mutace koronaviru, i v něm se ovšem objevují i protichůdné názory. „Zejména severní spolkové země – kde čísla nejsou tak katastrofální a u moci je většinou sociální demokracie – se při každotýdenních konzultacích se spolkovou vládou začínají stavět na zadní. Ministr zahraničí Heiko Maas se vyslovil pro výjimky pro očkované, kancléřka Angela Merkelová je ale proti,“ přibližuje český velvyslanec stav v zemi.



Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

