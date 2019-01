Cestování lékařů přes hranice by mělo skončit, plánuje německý ministr

Za časů ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) lékaři hrozili, že pokud nedostanou přidáno, odejdou do Německa, kde dostanou mnohem vyšší mzdu. Lékařské odbory čas od času vracejí tuto výhrůžku na stůl. Jenže německý ministr zdravotnictví Jens Spahn teď udělal českým doktorům čáru přes rozpočet. V rozhovoru pro švýcarský list Blick am Sonntag konstatoval, že by EU měla podobné přesuny lékařů zarazit.

Německý ministr zdravotnictví ví, že léčení lidí je dnes dost drahá záležitost. Je proto přesvědčen, že by si měl každý určit, jak dlouho chce žít, jestli chce být v závěru života udržován na přístrojích, nebo si přeje raději v klidu odejít. Osmatřicetiletý Spahn by si prý nepřál přežívat na přístrojích. Podle svých vlastních slov si je vědom křehkosti lidského života a toho, že smrt k lidskému životu neodmyslitelně patří.

Zdravotnictví by také rád zefektivnil. Třeba tím, že by nalákal zpět do Německa ty lékaře, kteří v posledních letech odešli do Švýcarska.

„Rozumím jim. Švýcarsko je krásná země. Je však zřejmé, že tito odborníci v Německu dnes chybějí. Místo nich v Německu působí polští lékaři, jenže ti zase chybějí v Polsku. To není v pořádku. Proto bychom měli přemýšlet o tom, jestli by nestálo za to regulovat pohyb osob z některých profesí po EU. To v zásadě není nic proti volnému pohybu osob. V rámci Světové zdravotnické organizace už na to existují dohody,“ konstatoval Spahn.

Pár slov poznamenal i na adresu německé kancléřky Angely Merkelové. Navzdory tomu, že ji v roce 2015 hlasitě kritizoval za její rozhodnutí otevřít hranice milionu uprchlíků a migrantů, jsou prý jejich vzájemné vztahy dobré. Nepochybuje o tom, že Merkelová vydrží ve funkci kancléřky až do roku 2021, tedy do konce tohoto funkčního období. V takovém případě by Německo vedla dlouhých 16 let.

„Někoho kritizovat není špatné, pokud je to kritika konstruktivní. V roce 2015 jsme já a Angela Merkelová posuzovali odlišně otázku přistěhovalectví a já reagoval jinak na problematiku uprchlíků. Navíc máme odlišné politické styly. Ale zároveň jsme léta spolupracovali v různých politických funkcích,“ zdůraznil Spahn.

Psali jsme: Zvednout, přidat, zvýšit. Andrej Babiš znovu naštve Kalouska Nedostatek sester je problém, shodli se prezident a ministr Neuvěřitelná tahanice o zločineckého imigranta. Z Německa byl deportován, Afghánistán ho ale vrátil zpět. Zde je důvod Vystřídání Merkelové: Zcela vážně padla následující možnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp