Chcete se spřáhnout s Pekarovou? Skončit ODSku? Tak už to řekněte. Zahradil natvrdo

Blíží se volby do Evropského parlamentu. A stále není jasné, zda do nich ODS půjde samostatně nebo v koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09. Podle končícího europoslance Jana Zahradila není potřeba, aby se ODS spřáhla se subjekty, z nichž jeden už je pod hranicí volitelnosti a druhý má předsedkyni, která vede žebříček nedůvěryhodnosti. A pokud se tak stane, Zahradil má podezření, že je to snaha značku ODS rozmělnit. Což by současné vedení mělo říct otevřeně.

Europoslanec Jan Zahradil, který je vůči pokračování koalice Spolu skeptický, právě dnes sdělil, že ODS hrozí pod značkou Spolu „postupné rozmývání“. „Skutečně je v zájmu ODS, jako autonomního politického subjektu, vytvářet dojem, že jedinou alternativou do budoucna je pro nás svazek se dvěma stranami, z nichž se jedna již opakovaně ocitá pod 5% hranicí (podle více průzkumů) a druhá je vedena nejméně důvěryhodnou osobou naší politické scény (podle více průzkumů)? Podle mého názoru nikoliv,“ uvádí europoslanec, který už v eurovolbách nebude kandidovat.

Následně upozorňuje, že projekt Spolu měl existovat pouze za účelem vyhrát parlamentní volby. „Ano, projekt Spolu nám umožnil těsné volební vítězství v roce 2021, a tedy sestavení vlády. V tomto směru svůj účel jednorázově splnil. To ale neznamená, že to tak musí být ‚na věčné časy a nikdy jinak‘. Ideální příležitostí dokázat, že to tak být nemusí, jsou eurovolby 2024,“ odmítá Zahradil, aby ODS šla do eurovoleb jako součást koalice Spolu.

Pokud se bude před volbami do europarlamentu postupovat na půdorysu vládní koalice, je proto podle Zahradila jeden pravděpodobný důvod. „Tím nejpravděpodobnějším je, že jde o dlouhodobou strategii současného vedení, které pomalu, krok po kroku, upozaďuje značku ODS, budoucnost vidí v jejím postupném rozmývání pod značkou Spolu a v trvalém, později i formalizovaném spojení či dokonce fúzi s KDU-ČSL a TOP 09. Jinak si to aspoň já vysvětlit nedovedu,“ dodává europoslanec.

Takový postup by měl ale být podroben důkladné vnitrostranické diskusi. „Pokud to tak je, nejde o nic nelegitimního – strany vznikají, zanikají, spojují se. Je však třeba mít odvahu to formulovat nahlas a pak podrobit dlouhé vnitrostranické diskusi, zezdola. Ne postupovat potichu, salámovou metodou seshora,“ uzavírá Jan Zahradil.

Zahradil se dlouhodobě staví proti budování evropského superstátu a nárůstu evropské legislativy. Je zastáncem „vícerychlostní“ Evropy, kde si každý stát zvolí, zda se k určité oblasti spolupráce připojí, či nikoli. Za jeho zahraničněpolitické postoje jej kritizovali někteří političtí oponenti.

V uplynulých dnech se Jan Zahradil vymezil vůči svému stranickému kolegovi, předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi po jeho výroku k polským volbám. „Pro mě povzbuzující výsledek,“ sdělil na sociální síti X na adresu tří opozičních subjektů, které mají nově v polském Sejmu většinu. Vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), která na evropské úrovni úzce spolupracuje právě s občanskými demokraty, skončí však zřejmě v opozici. „Předseda Senátu z ODS se raduje nad porážkou naší oficiální partnerské strany z ECR. Bez komentáře,“ hrozil se nad Vystrčilovým nelogickým postojem na sociální síti X europoslanec Jan Zahradil.

Předseda Senátu z @ODScz se raduje nad porážkou naší oficiální partnerské strany z @ecrgroup????‍>?.

Bez komentáře. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) October 17, 2023

