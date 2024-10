Chodí po Londýně a bojí se. „Nebílí muži mě obtěžují. Levičáci mi nevěří.“

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 17669 lidí Server Daily Sceptic upozornil na slova mladé britské studentky, která na sociální síti X otevřeně promluvila o tom, že v ulicích Londýna má strach. Podle vlastních slov se o tom rozhodla promluvit veřejně, aby se nenormalizovala situace, za které se ženy v ulicích bojí. Normální je, že se ženy při procházce v ulicích nemají bát.

Nebezpečí v ulicích Londýna podle ní narostlo s příchodem velkého počtu migrantů do ostrovního království.

„Ženy jsou fyzicky slabší než muži. Potřebujeme ochranu, a právě teď nás policie nechrání,“ zdůraznila.

Má dojem, že pokud se to děje stále většímu počtu žen, pak už nejde jen o osobní věc, kdy jde mladá žena po ulici a nějaký muž na ni naprosto nevhodně pokřikuje, ale o politickou věc, kterou je třeba řešit na úrovni společnosti.

„Myslím, že požadovat tuto změnu je opravdu důležité a uznat, že existuje jasný trend, protože to je jediný způsob, jak tomu zabránit,“ pokračovala.

V rozhovoru pro Daily Sceptic také prozradila, že si stěžovala na obtěžování v ulicích, ale narazila na nepochopení.

„Stěžovala jsem si, že mě v Londýně sexuálně obtěžují nebílí muži – a levičáci trvali na tom, že si to vymýšlím. Masová imigrace způsobila, že britská města nejsou bezpečná pro mladé ženy, jako jsem já. Proč bychom to měli akceptovat?“ ptala se.

"I complained about being sexually harassed by non-white men in London – and leftists insisted I was making it up. Mass immigration has made British cities unsafe for young women like me. Why should we have to accept this?|@jessgill03 on the Sceptic.



Full episode?? pic.twitter.com/fZ8MI9kVFG