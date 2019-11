Chtějí to utajit. Proč se o tom nemluví? Lenka Zlámalová varuje. Bude to zelené

Co jsou to „zelené finance“? Proč se o nich nemluví? Toto téma zběžně objasňuje v novém videu. „Velmi jednoduše to znamená to, že banky budou novou regulací nucené, aby na tyto projekty půjčovaly. Celý průmysl, služby a další odvětví ekonomiky se rozdělí na čisté a špinavé, to budou direktivně rozdělovat politici a podle toho budou přirážky,“ říká Zlámalová. A dodává, že celá situace může skončit jako v roce 2008.

„Vrcholní představitelé Evropské unie v posledních dnech a týdnech neustále přicházejí s prohlášeními, jak je potřeba udělat z Evropy první uhlíkově neutrální kontinent na světě. To s sebou ponese obrovské náklady, které samozřejmě musí někdo zaplatit. Politici si už teď dávají velmi pozor, aby to neuvrhli na lidi. Protože, když jako jeden z prvních chtěl uhlíkovou daň zavést Emmanuel Macron, tak to skončilo Žlutými vestami. Proto se hledá velmi sofistikovaný způsob, jak to skrýt před zraky lidí," informovala Zlámalová.

„Ten se jmenuje zelené finance. Velmi málo se o nich mluví, téměř se o nich nepíše, přestože se už začínají projednávat v Evropském parlamentu. Velmi jednoduše to znamená to, že banky budou novou regulací nucené, aby na tyto projekty půjčovaly. Celý průmysl, služby a další odvětví ekonomiky se rozdělí na čisté a špinavé, to budou direktivně rozdělovat politici a podle toho budou přirážky. A banky se budou rozhodovat na základě ekologických a společensky odpovědných kritérií, komu půjčit a komu ne,“ tvrdí novinářka.

Prohlašuje, že toto je absolutní precedent v historii finančnictví. „Existuje jeden trochu menší, méně rozměrný příklad, to byly sociálně diktované hypotéky, které skončily tou velkou krizí 2008.“ Tyto hypotéky pocházely z USA, kde měly napomoci méně movitým Američanům nabýt vlastního bydlení. Následně však byly „špatné“ hypotéky zabaleny do finančních derivátů a dále prodávány

„Proto je tohle téma, kterému by se měla věnovat čím dál větší pozornost, ale věnuje se mu čím dál menší,“ varuje Lenka Zlámalová závěrem.

Evropská komise dle svých stránek už přijala v březnu 2018 akční plán. Má dokázat toto:

Ustanovit Evropské názvosloví pro „udržitelné“ aktivity. To by mělo vytvořit společný jazyk pro všechny aktéry ve finančním sytému.

Ustanovit Evropské označení pro zelené finanční produkty. To by mělo investorům pomoci identifikovat produkty, které jsou v souladu s nízkouhlíkovými a zelenými kritérii.

Zavést opatření, která by měla správcům majetku a investorům vyjasnit jejich povinnosti, co se udržitelnosti týče.

Posílit transparentnost firem v oblasti jejich environmentálních a společenských zásad. Komise zhodnotí současné požadavky, aby se zajistilo, že investoři budou mít ty správné informace.

Představit „zelený motivační faktor“ v pravidlech EU pro banky a pojišťovny. To znamená přidat rizika pro klima do hodnocení rizika u bank a podpora finančních institucí, které podporují projekty spojené s udržitelností.

