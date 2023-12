Chtěli jsme vyseknout poklonu řadovým zaměstnancům MHD a dopadlo to jako groteska o byrokracii

„Vaše záležitost tak nemůže být řešena, a to z důvodu nezařazení do systému vyřizování podnětů od cestujících.“ Tak tohle nám mimo jiné odvětila tisková mluvčí pražské MHD Aneta Řehková. Chtěli jsme poděkovat lidem, kteří ji svou prací živí.

„Vážení přátelé z Dopravního podniku hlavního města Prahy, chtěl bych Vám vyjádřit, jakož i všem Vašim cestujícím, hluboký obdiv a úctu. Nedávno jsem kvůli své hloupé nerozvážnosti nechal v odjíždějícím metru na zelené trase A tašku, kde byly pro mě velmi důležité věci. Druhý den jsem ji dostal zpět, byť už jsem nedoufal, že by se to mohlo stát. Chtěl bych Vám všem hluboce poděkovat. Byl jsem dojatý. Jste úžasní lidé!“ Tak tohle jsem napsal na ústředí zmíněného podniku před nedávnem s dovětkem, že jsem novinář. A co se nestalo. Ale popořádku…

Záchrana mé tašky

Přemýšlím o článcích, čtu si a moc nevěnuji pozornost okolí. Kupodivu ani tomu ženskému, byť bych měl. A tak se mi jednoho rána přihodilo, že nesu velkou a malou tašku, načež vystoupím na Hradčanské a až za dvě minuty si uvědomím, že malou tašku nemám. Aby bylo vše jasné, jel jsem zelenou trasou metra A ze stanice Nemocnice Motol. To prodloužení do Motola se odehrálo v roce 2015, ale mně velice významně zlepšilo cestu do práce.

Zděšení nad vlastní blbostí a několik scénářů, co s tím. To mi hned poté proběhlo hlavou. Zmatkoval jsem, ale pak si uvědomil, že právě na Hradčanské má Dopravní podnik hlavního města Prahy (příště jen pražská MHD) jedno ze svých infocenter. Tak tam v domnění, že dostanu úžasné rady, jdu. Pěkná dívka na přepážce ze mě dostala snad i to, co bych neřekl nejlepšímu kamarádovi, a poradila, kam druhý den zavolat. Toť vše.

Já hlava nepomazaná a vlastně dost naivní si myslel, že najdu tašku na konci trasy ve stanici Depo Hostivař. Prostě jsem to chtěl zkusit. Když jsem tam dojel, tak se mě paní z dispečinku optala: „To jste vy, co si jdete pro ty boty?“ Přestože jsem truchlil skrze ztracenou tašku, začal jsem se smát. Vysvětlení, že v metru nechal jakýsi podobný zapomnětlivec jako já krabici s nově koupenou obuví, jsem vzal jako důkaz, že v tom marasmu nejsem sám.

Vítězství a groteska

Když jsem poté zavolal na dispečink pražské MHD, tak mi řekli, že zítra budeme moudřejší. A jaké bylo mé překvapení, když mi druhý den paní do telefonu ohlásila, že má taška se našla a mám si ji vyzvednout na stanici metra Muzeum. „Diktafon, dva zápisníky, diář a knížka o dekolonizaci Afriky,“ sdělil jsem na příslušném místě, načež mi pán proti zápisu čísla mé občanky odevzdal mou tašku. Málem jsem se tam roztancoval. A tak jsem si slíbil, že těm holkám a chlapcům z pražské MHD musím nějak veřejně poděkovat. „Chtěl bych Vám všem hluboce poděkovat. Byl jsem dojatý. Jste úžasní lidé,“ ale to už jste si přečetli….

Nicméně tohle psaní jsem poslal na tiskové oddělení pražské MHD s tím, aby se o tom dozvěděli všichni jejich pracovníci, jichž si hluboce vážím. „Dobrý den, velice nás těší zájem Vás, cestujícího, zaslat podnět Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. Dovolujeme si Vás však upozornit, že jste pro zaslání podnětu využili kontakt pro novináře, který neslouží k vyřizování podnětů. Vaše záležitost tak nemůže být řešena, a to z důvodu nezařazení do systému vyřizování podnětů od cestujících. K rychlému vyřízení vašich podnětů či v případě zájmu o informace využijte k tomuto účelu určeného kontaktního formuláře, dostupného na stránkách... Váš podnět, který zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře, okamžitě přijmeme a budeme se jím zabývat,“ napsala mi Aneta Řehková. Když se na ni podíváte na stránkách pražského MHD, tak má dost neupřímný úsměv. To je jedno. Každý jsme nějaký.

Ta dáma namísto toho, aby můj obdiv pro lidi, kteří ji živí, poslala třemi kliky dál, napsala toto? Groteskní. Ano, také se musím přiznat ke „srabismu“. Když řidiče někdo vulgárně napadl, že jsou z...i, tak jsem se jich párkrát nezastal, párkrát ano. Uvědomme si, že jde o lidi, kteří nás ráno vozí do práce a pak z ní, do zábavy a třeba i dost „zmaštěné“ z ní. Když vystupuji na své stanici, občas jim zasalutuji, jak jsem to viděl u Jágra v Naganu, občas jen kývnu hlavou, občas nic. Jen chci, aby si tihle bezejmenní hrdinové uvědomili, že někdo ví, jak skvělou odvádějí pro naši společnost práci.

