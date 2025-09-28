Chvilkaři dostali podporu i ze Slovenska

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Posteskl si, že lidé ovlivněné dezinformacemi odmítají zapojovat své síly do chodu státu, jsou často pasivní a demokratické hodnoty trpí. Dvořák se v této souvislosti obrátil i na podnikatele a vyzval je, aby se postavili za demokratické hodnoty. „Být apolitický a být hodnotový se nijak nevylučuje,“ podotkl.
Po Dvořákovi na pódiu vystoupila i Katarína Baková. Upozorňovala, že na Slovensku tamní premiér Robert Fico útočí na svobodnou slovenskou kulturu, na novináře a „vyhrožují jim žalobami a chtějí je zastrašit“.
Vedle toho podle ní Ficova vláda označuje neziskové organizace za zahraničí agenty a tvrdí, že pracují proti Slovensku. „Ať už volby dopadnou jakkoli, spojte se a držte spolu,“ požádala demonstranty na Staroměstském náměstí. „Stále máte možnost rozhodnout, zda chcete jít slovenskou cestou. Využijte to a pojďte volit,“ požádala všechny, než se rozloučila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák