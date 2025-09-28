Chvilkaři dostali podporu i ze Slovenska

28.09.2025 18:00 | Monitoring

Na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí dostal slovo i hudebník Tomáš Dvořák, který mluvil bez příkras. Konstatoval, že on-line prostor vidí jako prostor, který „jsme si nechali otrávit a ukrást propagandou z Ruska“. Zaznělo také varování ze Slovenska.

Chvilkaři dostali podporu i ze Slovenska
Foto: Repro Milion chvilek, FB
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 14788 lidí
Prostor dostal i hudebník Tomáš Dvořák. „Milí spoluobčané, naše země vzkvétá, ale naše demokracie už tolik ne,“ vrátil se k prvnímu projevu Václava Havla z roku 1990. Upozorňoval také, že s rozvojem internetu se nemalá část našich životů přesunula do on-line prostoru, což je podle jeho názoru prostor, který si libuje i v extrémech. On-line prostor vidí jako prostor, který „jsme si nechali otrávit a ukrást propagandou z Ruska,“ poznamenal Dvořák.

Posteskl si, že lidé ovlivněné dezinformacemi odmítají zapojovat své síly do chodu státu, jsou často pasivní a demokratické hodnoty trpí. Dvořák se v této souvislosti obrátil i na podnikatele a vyzval je, aby se postavili za demokratické hodnoty. „Být apolitický a být hodnotový se nijak nevylučuje,“ podotkl.

Po Dvořákovi na pódiu vystoupila i Katarína Baková. Upozorňovala, že na Slovensku tamní premiér Robert Fico útočí na svobodnou slovenskou kulturu, na novináře a „vyhrožují jim žalobami a chtějí je zastrašit“.

Vedle toho podle ní Ficova vláda označuje neziskové organizace za zahraničí agenty a tvrdí, že pracují proti Slovensku. „Ať už volby dopadnou jakkoli, spojte se a držte spolu,“ požádala demonstranty na Staroměstském náměstí. „Stále máte možnost rozhodnout, zda chcete jít slovenskou cestou. Využijte to a pojďte volit,“ požádala všechny, než se rozloučila.

Psali jsme:

Hrušínský, Marhoul, Dědeček a další. Co minuta, to Západ, EU a odmítání Babiše
„Za pár měsíců může hrozit vystoupení z EU a NATO.“ Ludwig začal hrozit
Radkin Honzák a „smrduté bahno“ v Česku
Stíhat, blokovat, zavírat. Na Staromáku pustili ke slovu Mejstříka

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Česko , demonstrace , Fico , média , Rusko , Slovensko , Svoboda , volby , svoboda slova , občanská společnost , propaganda , Milion chvilek pro demokracii

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na prostor na internetu stejně jako hudebník Dvořák?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Doprava

Vy tvrdíte, jak jste zrychlily výstavbu. Vy opravdu máte za to, že se u nás opravují nebo staví silnice a dálnice rychle? Vždyť je to tragédie, že ještě nemáme kompletní dálniční síť, fakt myslíte že si vy nebo kdokoliv z politiků může chlubit rychlostí výstavby? Já být za ni odpovědný, tak jsem spí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Minářův recept: Nastavte si budík, v osm večer oslovte „obyčejného člověka“

17:50 Minářův recept: Nastavte si budík, v osm večer oslovte „obyčejného člověka“

Současný i minulý předseda Milionu chvilek pro demokracii Lukáš Hilpert a Mikuláš Minář vyzvali své …