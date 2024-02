Chystá rozhovor s Putinem. Za to mu v EU chtějí zatnout tipec. Známé firmy

reklama

Carlson prozradil, že rozhovor s Vladimirem Putinem se připravoval několik měsíců. „Je to naše práce. Pracujeme v novinařině, je naší povinností lidi informovat,“ vysvětlil. Dva roky ukrajinské války podle něj překreslily dosavadní svět, ale američtí občané se o tom ještě nedozvěděli. „Nejsme tady, protože milujeme Putina. Jsme tady, protože milujeme Spojené státy a chceme jim vrátit jejich prosperitu a svobodu,“ ujistil.

Pak připomněl, že v minulosti se jeho interview s ruským prezidentem snažila americká administrativa zmařit. Zdůraznil, že od ruské vlády nedostal žádné peníze a že ani vteřina jeho rozhovoru nebude v placené sekci. Carlson také zdůraznil, že o rozhovor požádal i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Záhy po zveřejnění videa se objevila kritika z řad liberálních politiků a jím nakloněných médií. Carlson byl označen za zrádce a proruského kolaboranta, a někteří došli dokonce tak daleko, že by na amerického novináře uvalili sankce. S tímto názorem přišel například bývalý belgický premiér a současný člen Evropského parlamentu Guy Verhofstadt.

Zákonodárce vyzval EU, aby prozkoumala možnost uvalení „zákazu cestování“ na Carlsona, a označil ho za „mluvčího“ bývalého prezidenta Donalda Trumpa a Putina. „Vzhledem k tomu, že Putin je válečný zločinec a EU sankcionuje všechny, kdo mu v tom pomáhají, zdá se logické, aby jeho případ prověřila i Služba pro vnější činnost,“ uvedl Verhofstadt podle informací serveru Newsweek.com.

Služba pro vnější činnost EU (EAS) je diplomatickou složkou bloku, odpovědnou za zahraniční politiku. Aby mohla být určitá osoba zařazena na sankční seznam EU, musejí být agentuře EAS předloženy důkazy k posouzení. Pokud je shledá dostatečnými, může EAS předložit případ Evropské radě, která přijme konečné rozhodnutí o uvalení sankcí.

Tento krok prý již má dostatečnou podporu mezi evropskými zákonodárci a hlavami států. Luis Garicano, bývalý poslanec Evropského parlamentu, řekl týdeníku Newsweek, že s Verhofstadtovým postojem souhlasí. „Už to není zpravodajec, ale propagandista nejodpornějšího režimu na evropské půdě, který je nejnebezpečnější pro náš mír a bezpečnost,“ řekl Garicano na adresu Carlsona.

Obsah Carlsonova rozhovoru s Putinem zatím není jasný, ale vzhledem k tomu, že moderátor dlouhodobě obhajuje některé aspekty ruské politiky, kritici očekávají, že bude Moskvě nakloněn. „Především je třeba si uvědomit, že Putin není jen prezidentem agresorské země, ale je hledán Mezinárodním trestním soudem a obviněn z genocidy a válečných zločinů,“ řekl europoslanec Urmas Paet, bývalý estonský ministr zahraničí.

„Carlson chce dát prostor někomu, kdo je obviněn ze zločinů genocidy – to je špatně. Pokud má Putin co říct, musí to říct před Mezinárodním trestním soudem. Zároveň se Carlson nechová jako skutečný novinář, protože jasně vyjádřil své sympatie k ruskému režimu a Putinovi a neustále znevažuje Ukrajinu, která se stala obětí ruské agrese. Takže za takovou propagandu zločinného režimu můžete skončit na sankčním seznamu. To se týká především zákazu cestování do zemí EU,“ dodal Paet.

Americký novinář Michael Tracey ale tvrdí, že je téměř povinností každého slušného novináře udělat rozhovor s Vladimirem Putinem, když se mu naskytne příležitost. Po začátku války na Ukrajině se totiž zejména mezi Ruskem a Spojenými státy výrazně zhoršily bilaterální vztahy, přičemž komunikace dvou jaderných velmocí je i nadále potřebná.

Na Ukrajině se odehrává obrovská, člověkem způsobená katastrofa, která se může vždy exponenciálně zhoršit vzhledem k neustále přítomnému riziku eskalace. I proto je třeba pokračující spolupráce mezi USA a Ruskem, což značí povinnost každého slušného novináře, pokud se mu naskytne příležitost, bez váhání poskytnout rozhovor ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Stojí za to připomenout, že před vypuknutím války na Ukrajině byl Putin americkým médiím relativně přístupný. Podívejte se na tento 82minutový rozhovor z roku 2021 pro NBC News nebo na podobně dlouhý rozhovor z roku 2019 pro Financial Times,“ upozorňuje Tracey v komentáři na serveru Newsweek.com.

Rozhovor v Moskvě s ruským prezidentem pochopitelně nebude k Putinovi nijak kritický, což ale nedělá z Carlsona proruského švába. „Je únavně a nesnesitelně hloupé, když někdo naznačuje, že Carlson by měl být jen proto, že jel do Ruska s úmyslem udělat rozhovor s Putinem, považován za zrádce – což je pravděpodobně nejpoužívanější pomluva v současném americkém politickém slovníku,“ tvrdí Tracey.

I v českém rybníčku našel Tucker Carlson zastánce, kteří za tím jen vidí šanci na novinářský sólokapr. „Je zajímavé, jak novináře pobuřuje rozhovor s Putinem. Kdybych ještě byl novinář, chtěl bych ho udělat. Pokud by se po nějaké otázce zvedl a nedokončil ho, OK. Jestli to Tucker udělá blbě, ukažte se někdo jiný! Ale to je přece novinařina – klást zásadní otázky. Nejsou USA zemí jakéhosi L. Kinga? Toho jsme studovali, když začínala Nova a Kontakt v ČST,“ reagoval prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Novinář Jakub Zelenka je naopak zděšen, že moderní novinařina, která může mít celosvětový dopad, se nyní odehrává na síti X. „Už jen díky tomu rozhořčení Tucker Carlson na X vydělal hodně peněz. Děsivé mi na tom přijde, že si takhle Elon Musk nejspíše představuje novinařinu a bude ji boostovat dosahem a penězi, zatímco tradiční média zaznamenala na X velký pád v proklicích a zobrazení,“ upozorňuje Zelenka s tím, že sociální sítě médiím cíleně snižují dosahy a lidi jako Tuckera tlačí dopředu.

