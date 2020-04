Chytrá karanténa. Prymula představil první poznatky: Ne všichni se chtějí zapojit. Bojí se, že by se zjistilo, že byli tam, kde neměli

Vláda dnes schválila navýšení ošetřovného na 80 procent denního základu příjmu zaměstnanců místo dosavadních 60 procent, a to zpětně od 1. dubna. Na tiskové konferenci po zasedání vlády o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula shrnul první zkušenosti, jež plynou z využití vzpomínkových map v rámci projektu chytré karantény. Našli se prý lidé, kteří nesouhlasili se svým zapojením, neboť měli strach, aby nebyli perzekvováni za to, že porušili současné restrikce o omezení pohybu osob.

Stát nyní platí rodičům dětí do 13 let, kteří po uzavření škol zůstali s potomky doma, 60 procent základu příjmu. Stejně poskytuje i těm, kteří se po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci dostávají 424 korun na den.



Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že vládou dříve představený plán na uvolňování opatření platí.



Vládní plán na postupnou normalizaci života v České republice v souvislosti s rozvolňováním preventivních karanténních opatření má pět etap. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a odborníky-epidemiology, projednala vláda. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a měla by se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatby s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek.



Celý proces, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, by měl prozatím vyvrcholit v pondělí 8. června, kdy by měly být otevřeny i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. To by znamenalo, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech, avšak bez diváků.



Po debatě s kardinálem Dominikem Dukou mělo dojít k rozvolnění v církevní oblasti. Bohoslužby měly být původně dovoleny až v červnu, nakonec se podle Vojtěcha rozhodlo o jejich povolení již od 27.4.. Uvolnění však přijde za přísných pravidel. Maximálně se bohoslužby bude moci zúčastnit patnáct osob. Od 8. června by už akce v kostelích neměly být počtem účastníků omezeny.



Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula shrnul, jak pokračuje projekt chytré karantény. Včera diskutoval se zainteresovaným personálem a měl se přesvědčit o jeho funkčnosti. Vzpomínkové mapy prý významně pomáhají.



Pomocí vzpomínkové mapy je možné po souhlasu nakaženého využít data o pohybu z jeho mobilního telefonu a platební karty za posledních několik dní. Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a koho je tedy třeba kontaktovat, případně otestovat a umístit do karantény.



Problémem mají být lidé, kteří nemají chytrý mobilní telefon a pak i tací, kteří s vytvořením vzpomínkové mapy nesouhlasí. Fotogalerie: - Koronavirová siesta

K nesouhlasu k vytvoření vzpomínkové mapy mají dle Prymuly tendenci přistupovat lidé, kteří se pohybovali tam, kde neměli. „Bojí se, že nějakým způsobem budou perzekuováni a trestáni za to, že porušili nějaký režim,“ uvedl. „Ptali jsme se těch, kteří nesouhlasili, a hlavní důvod byly obavy, že se pohybovali někde, kde neměli, a bojí se, že budou trestáni. Mohu dát veřejný příslib, že nebudeme pranýřovat nikoho za to, že byl někde jinde, než měl být," doplňoval.



Vzpomínková mapa podle náměstka k trestání občanů neslouží. Prymula dal veřejný příslib, že lidi za to, že se pohybují někde jinde, než mají, skutečně žádná sankce nečeká.



Došlo i na situaci ohledně kybernetických útoků na nemocnice. „Kolegové to dnes řeší prakticky celý den, protože byly určité indicie, že by mohl dnes být den, kdy dojde k masivnějším útokům. Zatím je situace celkově klidná, proběhly jednotlivé incidenty, vše bylo odbouráno,“ řekl Vojtěch. Fotogalerie: - Zavřené krámy

V noci na dnešek kybernetický útok mířil na Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem byl jeden z jejích serverů. Útok odrazila. Dalším cílem hackerů byla zřejmě také Fakultní nemocnice Olomouc, které se také podařilo útok eliminovat. Také Letiště Praha v posledních dnech zaznamenalo několik kybernetických útoků na svou IT infrastrukturu a další systémy, které používá, všechny útoky se podařilo odrazit. Psali jsme: Piráti chtějí grilovat Vojtěcha kvůli nákupu respirátorů. Mají podezření na tunel Stydíte se alespoň? Pekarová nastoupila na Maláčovou, prý jí ukradla její návrh Dalších patnáct tisíc. Babiš slíbil živnostníkům podporu i za květen Na koho se s pomocí zapomnělo? Na ČT to řešili. Hrajeme o čas, varovala rektorka

