Rozhovory PL- Petr Drulák

13.10.2025 16:10 | Monitoring

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Drulák , Rozhovory PL

autor: Hans Štembera

Tomio Okamura byl položen dotaz

Preferenční hlasy

Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ale, ale. Kdo to doprovázel Borise Johnosna do Kyjeva?

15:57 Ale, ale. Kdo to doprovázel Borise Johnosna do Kyjeva?

Britský deník The Guardian se zaměřil na vztah bývalého premiéra Borise Johnsona a podnikatele Chris…