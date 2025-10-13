Rozhovory PL- Petr Drulák

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Hans Štembera
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Hans Štembera
Dobrý den, jak si vysvětlujete, že víc hlasů dostal třeba pan Rajchl nebo i váš bratr? A vůbec, že jste ve volbách celkově jako strana oslabili? Kde je podle vás chyba? Uvažujete třeba o tom, že byste skončil jako předseda?
Britský deník The Guardian se zaměřil na vztah bývalého premiéra Borise Johnsona a podnikatele Chris…