Čapí hnízdo a Orlí hnízdo, zuřila u Moravce Richterová. Několikrát. A Macinka jí odpověděl

Václav Moravec v první hodině svých Otázek na České televizi řídil diskusi Radka Vondráčka (ANO), Olgy Richterové (Piráti), Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a předsedy Motoristů Petra Macinky.
Moravec debatu odstartoval zostra a na konto údajných výroků Filipa Turka, jak je prezentoval Deník N. „Není to pěkné čtení, pokud tedy nejste příznivci hákového kříže,“ poznamenal Moravec.
Poté se Petra Macinky zeptal, zda lidé poslechli Andreje Babiše a zda začali předsedovi Motoristů psát, aby do vlády neposílal politiky, ale odborníky. „Tato výzva Andreje Babiše svým způsobem nese své ovoce. … Lidé mi píší, abychom neustupovali,“ pravil Macinka. Jedním decem dodal, že politici Motoristů jsou odborníky v oblastech, ve kterých se angažují, takže pokud usednou ve vládě, přání Andreje Babiše bude splněno, protože v ní budou sedět odborníci.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Filip určitě ve svém životě napsal spoustu blbostí, ale rezolutně odmítáme, že by Filip Turek jakkoli zlehčoval osud té popálené holčičky,“ zdůraznil Macinka. Jedním dechem dodal, že Filip Turek je sice vyznavačem černého humoru, což prý potvrdil i tím, že v minulosti sledoval pořad Česká soda v České televizi, ale to nic nemění na tom, že Motoristé se proti informacím Deníku N budou bránit právní cestou.
„My podáme trestní oznámení na Deník N. My podáme trestní oznámení na autora toho článku,“ zdůraznil Macinka. Upozornil také na to, že Filipa Turka se zastalo několik osobností, mj. i z řad Romů, neboť dobře vědí, co Turek pro Romy opravdu dělá.
„Já tvrdím, že voliči si přeji změnu, a tou jedinou možnou změnou je vláda hnutí ANO, hnutí SPD a hnutí Motoristů. Motoristé v příští vládě být chtějí, a pokud tam nebudou, tak to není žádná změna, protože by to bylo pokračování končící vlády, marasmu končící vlády, buď s koalicí Spolu, nebo s hnutím STAN,“ prohlásil Macinka.
Podle Radka Vondráčka Motoristé mají prostor k tomu, tuto kauzu si vyřešit. Jednání prý stále probíhají. „A co se týče pana Turka, tak kdyby se prokázalo, že ta tvrzení jsou pravdivá, tak to by byl vážný problém,“ nechal se slyšet Vondráček.
„Proto také podáme trestní oznámení na Deník N,“ ozval se znovu Macinka.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Pirátka Olga Richterová poznamenala, že to není tak dávno, co Filip Turek hovořil v souvislosti s piráty o věšení lidi na lampy. „To je příšerná věc. Já jsem naprosto znechucená,“ nešetřila ostrými lovy Richterová s tím, že Motoristé zacházejí velmi daleko, že hledají někoho, kdo jim poskytne zástěrku.
„Vy jste také měli ministra, který chodil na akce organizace Antifa. Organizace Antifa je teroristickou organizací,“ vmetl Macinka Richterové.
Moravec se na to konto zeptal, zda by mohl Filipa Turka ve vládě nahradit Jan Zahradil; ten Jan Zahradil, jenž měl podle spolku Synopisi vazbu na Čínu, na kterou Donald Trump uvaluje další cla.
„Já nehledám náhradníky za Filipa Turka,“ oznámil Macinka.
„Vláda Čapího a Orlího hnízda fakt není vláda, kterou potřebujeme,“ ozvala se Richterová v narážce na sídlo Adolfa Hitlera. Pověstné Orlí hnízdo bylo po druhé světové válce srovnání se zemí.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Radek Vondráček celou debatu shrnul tak, že celá kauza je tak jako tak skandální. Buď jde o skandál Filipa Turka – nebo jde o skandál Zdislavy Pokorné z Deníku N. Tak to vidí místopředseda hnutí ANO.
Moravec poté přehodil diskusní výhybku k nově zamýšlenému ministerstvu sportu a připomněl, že hnutí ANO chtělo vládu zeštíhlovat, ale poté, co Babišovo hnutí vyhrálo, oznámilo vznik nového ministerstva sportu.
„Je to výsledek nějaké povolební matematiky,“ podotkl Vondráček.
Macinka doplnil, že péče o zdraví občanů je v konečném důsledku péčí o stav státní kasy, protože zdravější občané nemusí čerpat tolik finančních prostředků ve zdravotnictví.
Jurečka upozornil, že když se rodila momentálně končící vláda, nejprve se řešila programová shoda, a pak teprve rozdělení ministerstev a jejich obsazení. Koalice ANO, Motoristů a SPD to dělá přesně obráceně, nad čímž Jurečka kroutil hlavou.
Ing. Marian Jurečka
Ale v obecné rovině konstatoval, že nebude vznik nového ministerstva lacině kritizovat.
Richterová doplnila, že předvolební sliby nové koalice berou zasvé. „Teď přišla ta realita, teď se rozdělují židličky a v tom fičáku, jak si ho koaliční strany narýsovaly, se úplně ztratil ten program. To, jak posouvat tu zemi dopředu,“ vyjádřila se.
Jedním dechem dodala, že Motoristy financoval „excentrický miliardář Richard Chlad“, a pak je tu ještě Klub Motoristů, který straně Motoristé sobě poskytl 800 tisíc. „A i při ochraně veřejného zdraví musíte být maximálně odolní vůči byznysovým zájmům,“ řekla Richterová.
Prozradila, že Piráti píší o Motoristech dopis, o tom, jaké možné střety zájmů mají, aby se prezident mohl rozhodnout, jak se k Motoristům postaví. „My tady opravdu nechceme vládu Orlího hnízda, fakt ne!“ vypálila Richterová.
Macinka kontroval, že si na postu nového ministra umí představit zkušeného politika Borise Šťastného, který odolá lecjakému tlaku a na srdci prý bude mít především zdraví lidí.
Babišovo vydání k soudu a státní rozpočet na příští rok. Ve studiu jedna slovní rána střídala druhou
Moravec představil také průzkum, podle kterého je 56 % dotázaných nakloněno tomu, aby Poslanecká sněmovna vydala poslance Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Podle Radka Vondráčka se na kauze Andreje Babiše ukazuje, že poslanecká imunita není zbytečná.
Jurečka kontroval, že poslanci jako Babiš by měli být imunity zbavováni, aby v té či oné kauze mohl rozhodovat soud. Moravec připomněl, že v roce 2017 podobné stanovisko zastával i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Stejně se k tomu postavila i Olga Richterová. Také podle ní má rozhodovat o vině či nevině občanů soud a že není na politicích, aby do toho vstupovali.
Posledních pár slov hosté věnovali státnímu rozpočtu na příští rok. Jurečka zdůraznil, že končící vláda premiéra Petra Fialy již rozpočet na příští rok do Sněmovny poslala, tím si splnila zákonnou povinnost a další verzi rozpočtu do Sněmovny posílat nebude.
„To je naprostá nehoráznost!“ vypěnil Macinka.
„To je faul, vy té zemi pravdu škodíte!“ přidal se Radek Vondráček.
Jurečka připomněl, že když nastupovala vláda Petra Fialy, upravovala rozpočet sama, bez toho, aby k tomu potřebovala asistenci tehdy končící vlády Andreje Babiše. Takže teď nehodlají Babišovi pomáhat s rozhazováním peněz. Sliby Andreje Babiše podle Jurečky ničím jiným nejsou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák