Hamburk má být „eko“. Odhlasoval si „klimatickou bombu“

13.10.2025 14:35 | Zprávy

V Hamburku, v jednom z nejbohatších německých měst, explodovala klimatická bomba. Obrazně řečeno. Lidé v neděli hlasovali v referendu, kde se většina – 53,1 procenta lidí vyslovilo pro zpřísnění ochrany životního prostředí. Tento požadavek tvrdě dopadne především na nejchudší obyvatele Hamburku, ale také na průmyslové podniky a celkově i na automobilovou dopravu ve městě.

Foto: Vít Hassan
Popisek: V ulicích Hamburku

Ve Spojených státech se prodávají nejen elektromobily Tesla. Když Elon Musk odešel z administrativy Donalda Trumpa, přestaly tyto vozy čelit tak hlasité kritice. Čína počítá s tím, že v roce 2060 dosáhne klimatické neutrality. Evropská unie si stejný cíl vetkla do roku 2050.

Ale klimatičtí aktivisté v Hamburku si řekli „ne, je to málo!“.  A prosadili vypsání referenda, ve kterém měli obyvatelé města říct, zda chtějí podstatně přísnější cíl.

A stalo se.

Po nedělním referendu mohou aktivisté z organizace Fridays For Future, na jejíž pátečních stávkách za klima se objevovala i aktivistka Greta Thunbergová, ale i z mnoha jiných ekologických iniciativ, mohou slavit. Lidé v Hamburgu svým politikům sdělili, že chtějí v ekologicky neutrálním městě žít už v roce 2040. Nikoli v roce 2050 jako celá EU, nebo v roce 2060 jako v Číně.

„Blíží se klimatická bomba!“ napsal k výsledku referenda nejčtenější německý deník Bild. Pro zpřísnění klimatických cílů hlasovalo 53,1 % voličů. Více než 303 tisíc lidí.

„Pokud jde o ochranu klimatu, hamburská vláda se nyní musí řídit vůlí občanů. Zemská vláda a parlament musejí novelizovat zákon o ochraně klimatu a implementovat návrh zákona, který předložila populární iniciativa ‚Hamburg Future Decision‘,“ uvedl k referendu server veřejnoprávní televize ZDF.

Zpřísnění klimatických předpisů dopadne jak na městskou kasu, tak na zdejší firmy, tak na domácnosti. Deník Bild varuje, že přísná klimatická opatření potrápí především ty občany, kteří mají už dnes nemalé finanční problémy. Plány aktivistů mimo jiné počítají s tím, že se celá plynárenská síť uzavře do roku 2040. Lidé by tedy měli přijít mimo jiné i o plynové kotle. To je jeden z faktorů, který zdraží bydlení.

I podnikatelé budou mít plné ruce práce.

„Podniky musejí zemní plyn a další paliva kompletně nahradit vodíkem nebo jinými ekologickými palivy. Problém: Tato paliva momentálně nejsou k dispozici!“ napsal deník Bild s tím, že jde přímo o katastrofu pro největší průmyslové město Německa. „V sázce jsou tisíce pracovních míst!“ bije na poplach Bild.

Jeden konkrétní dopad se projeví také v dopravě. „Rychlostní limit pro auta v celém městě je 30 km/h, spolu s ‚významným snížením automobilové dopravy‘,“ uvedl deník Bild.

Norddeutscher Rundfunk (NDR) veřejnoprávní rozhlasová stanice, sídlící v Hamburku, v souvislosti s výsledky referenda uvedla, že „naplňování těchto klimatických cílů bude průběžně kontrolováno“, upozornila rozhlasová stanice NDR.

autor: Miloš Polák

