Čím to argumentoval?! Kde to jsme! Chtěl tu učitelku uštvat... Advokáti se bouří proti státnímu zástupci

reklama

Bývalou učitelku Martinu Bednářovou zprostil Obvodní soud pro Prahu 6 obvinění, že se loni v dubnu na Základní škole Na Dlouhém lánu při výuce žáků 8. třídy snažila ospravedlnit válečné zločiny Rusů na Ukrajině. Pedagožka při komentáři k záběrům hořícího Kyjeva měla s odkazem na zaujatost médií tvrdit, že se tam nic neděje. Jeden z žáků její výstup nahrál na mobil. „Neznám skutkově, co tam přesně říkala, ani jaké výrazy používala a neznám obsah těch hodnocení. Ale ve světle toho, jaký je dnes trend ve společnosti nemilosrdně postihovat každého, kdo má jiný názor než proukrajinský, je to překvapivé rozhodnutí,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz advokát Jaroslav Ortman.

Rozhodnutí soudu překvapilo také jeho advokátního kolegu. „Pod vlivem posledních rozhodnutí českých soudů v obdobných kauzách a po zkušenostech se zaváděním dvojího metru v přístupu ke spravedlnosti, myslím tím třeba kauzu Pavla Novotného, jsem do určité míry ztratil víru v nezávislost a nestrannost justice a orgánů činných v trestním řízení. Dlouho varuji před politizací justice, zejména pak před faktem, že řada soudců nebo státních zástupců projevuje do svých rozhodnutí své politické přesvědčení. Je to zjevné. Obdivuji rozhodnutí paní soudkyně a zejména to, že má v současné společenské atmosféře odvahu takový rozsudek vynést. Díky bohu za soudce, kteří nejsou jako doktor Svrček v kauze Ladislava Vrabela,“ říká pro ParlamentníListy.cz Radek Suchý.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Žalobce neměl co argumentovat dezinformačními weby

Obžaloba ženu vinila z trestného činu uvedeného v zákoníku jako popírání genocidia, za což jí hrozilo půl roku až tři roky vězení. Státní zastupitelství navrhlo osmiměsíční podmínku a pětiletý zákaz učit. „Přečetl jsem si, že jejím obhájcem byl Josef Kulhavý, člověk, kterého znám. Je odborně erudován a jeho závěrečná řeč, z níž se objevily výňatky v médiích, svědčí o tom, že i on byl přesvědčen o tom, že právní kvalifikace je nesprávná a že to je hodně přitažené za vlasy. Prostě šrouby, co se utahují, se trošku přetáhly. A to, že učitelka byla potrestána tím, že skončila ve škole a bude mít problém, aby ji někdo zaměstnal, je postih dostatečný a není třeba, aby tady nastavovalo trestní právo nové postihy,“ vysvětluje Jaroslav Ortman.

Radka Suchého děsí, že se vůbec taková věc může dostat před soud. „Státní zástupci by měli nést odpovědnost za to, s jakými kauzami mají tu drzost vůbec před soud přijít. A to, jak hovořil ve své závěrečné řeči státní zástupce, mne jen utvrzuje v pochybnostech o současné roli státních žalobců. Stejně, jako mi rozum nebral argumenty doktorky Kandové v trestní věci již zmiňovaného pana Vrabela, kterého obhajuji, nejsem schopen ani vstřebat některé výroky státního zástupce Richarda Petráska. Kdo mu dal mandát argumentovat nějakými dezinformačními weby? No kde to jsme? Chtěl za každou cenu paní učitelku prostě uštvat. Takovéto kauzy prostě vůbec nepatří před trestní soud. Je to ostuda české justice a obzvláště české prokuratury. Samozřejmě navržený trest nelze hodnotit za situace, kdy nebyla prokázána vina. Přesto mi přijde naprosto přes čáru,“ zdůrazňuje advokát.

Trestat lidi za jejich politické názory? Tak to pardon

Soudkyně Klára Jantošová při vyhlášení rozsudku konstatovala, že nelze dovodit dostatečnou intenzitu a závadnost tvrzení obžalované tak, aby naplnily znaky trestného činu, s tím, že Bednářová zjevně sdělovala žákům svůj názor, za což nemůže být souzena. Ovšem nedávno byl k podmíněnému trestu odsouzen politik Josef Skála, když v diskusi také vyslovil svůj názor. „Právní věta, kterou soudkyně řekla, bude přezkoumána odvolacím soudem. Uvidíme, jak obstojí, nebo neobstojí. Ale faktem je, že pokud by se měli lidé trestat za své politické názory, tak to pardon. Já jsem maturoval v roce 1970 a vzpomínám si, že tehdy naše učitelka dějepisu řekla odvážně, že podle Molotova bylo Polsko zplozencem Varšavské smlouvy, když podepisoval pakt Molotov-Ribbentrop. A vidíte, ta učitelka stíhána nebyla, i když to byl režim, který by toto postihoval,“ vzpomíná Jaroslav Ortman.

Psali jsme: „Fialovská totalita! Učitelka proti státnímu aparátu.“ Soud za „v Kyjevě se nic neděje“ má nečekaný dozvuk „Kroupa se rozvalil a volal Kolářovi.“ Učitelka vyhozená za Ukrajinu promlouvá „Tak lžou ve škole. A nevadí to!“ Vyhozená učitelka: Nové svědectví „Kyjev? Nic.“ Vyhozená učitelka nemlčí. A další zvrat

„Kauzu Josefa Skály dostatečně neznám. Každá z aktuálních kauz je jiná, ale mají společného jmenovatele, a tím je snahu zastrašit a ukázat veřejnosti, že svoboda slova je tatam. Jak jinak si vysvětlit slova doktora Svrčka, který soudil Ladislava Vrabela o tom, že není možné si myslet, že je dnes taková svoboda, jako jsme si mysleli, že bude v roce 1989? Neříkám to přesně, ale ta slova ve mně rezonují. Kde se to v té mladé generaci právníků bere? To je učí na právnických fakultách? To ta indoktrinace už kompletně postihla i právnickou omladinu? Děsí mne to,“ přiznává advokát Radek Suchý.

Učitelka má velkou šanci uspět se žalobou na školu

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 13246 lidí

Podle Radka Suchého argumentace soudkyně v tomto ohledu trochu kulhá. Pokud bychom připustili takovou praxi, pak jsme na začátku toho, co prožívali naši rodiče v dobách normalizace. Dokonce si myslím, že pokud odvolací soud potvrdí rozsudek doktorky Jantošové, má paní učitelka velkou šanci uspět se žalobou na školu. A nejen na ni. Já bych jí to doporučil. To, jak se zachovala škola, spíše něco vypovídá o té instituci. Spíše by se měly jiné vzdělávací instituce poučit, že tudy cesta nevede. A že rychlé soudy a odsudky mohou nést neblahé následky. Nebude to jediný případ. Jistě jsou naše školy plné Pavlíků Morozovů, tedy takových malých Kroupů,“ odkazuje advokát na potomka expředsedy ODA Daniela Kroupy, který měl být tím, kdo učitelku na mobil nahrával.

Politika se v taláru prostě nedělá, zdůrazňuje advokát

Státní zástupce Richard Petrásek se odvolal, protože propuštění z práce není v tomto případě dostatečným trestem. I tak se už ve veřejném prostoru objevily reakce, že je stejně jedno, že byla učitelka osvobozena, protože účelem tažení proti ní bylo zastrašit ostatní. „To jsou příliš silná slova. Myslím si, že se státní zástupce odvolal, protože je povinen prokazovat vinu, jak je to i v zákoně. Od toho, aby prokazoval nevinu, je obhájce. Takže státní zástupce postupoval logicky. I když si myslím, že ta obžaloba byla přitažená za vlasy, tak bych to nespojoval s tím, že tady je trend postihovat lidi za nějaké proruské názory,“ odmítá Jaroslav Ortman domněnku o společenské objednávce.

Naopak jeho kolega v tom vidí tristní obraz naší justice a zejména státního zastupitelství. „Státní zástupci jsou najednou jak utržení ze řetězu, a to pak vyvolává důvodné pochybnosti, zda nejednají s pocitem jisté společenské angažovanosti. Ale to se nesmí. Politika se v taláru prostě nedělá!“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

Psali jsme: Učitelka Bednářová, popotahovaná za Rusko, byla soudem osvobozena „Zastrašit, o to šlo.“ Učitelka vyhozená za Ukrajinu na kameře. Natvrdo Nezavírat do vězení za podporu Ruska! Schwarzenberg překvapil Kobza (SPD): Kauza Bednářová - otázky a nápovědy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama