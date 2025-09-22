Cítím k vám nenávist. Trump přitvrdil

22.09.2025 7:47 | Zprávy

47. prezident USA Donald Trump vystoupil na shromáždění pořádaném na památku konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Stadion s kapacitou 63 tisíc lidí byl podle agentury Reuters zaplněný prakticky do posledního místa. Trump na akci označil Kirka za „mučedníka v boji za americkou svobodu“. A prozradil, koho nenávidí.

Cítím k vám nenávist. Trump přitvrdil
Foto: Repro X
Popisek: Donald Trump

Na stadionu fotbalového týmu NFL Arizona Cardinals v Glendale proběhla bohoslužba a vzpomínková akce na Charlieho Kirka. Uspořádala ji konzervativní organizace Truning Point USA, kterou Kirk spoluzakládal. Na akci vystoupil i 47. prezident Donald Trump, který se znovu tvrdě obul do levice. „Násilí pochází převážně zleva,“ pravil Trump.

„Zbraň mířila na něj, ale kulka mířila na nás všechny. Ta kulka mířila na každého z nás,“ řekl také prezident Spojených států.

 A to nebylo všechno.

„On necítil nenávist ke svým oponentům. V tom se lišíme. Já cítím nenávist ke svým oponentům,“ pravil Trump.

Kirkova manželka Erika Kirková veřejně odpustila možnému vrahovi, protože i Kristus odpouštěl těm, kteří ho mučili. „Můj manžel Charlie chtěl zachránit mladé muže, podobné muži, který mu vzal život,“ řekla. Obrátila také oči k nebi a pronesla „miluji tě“.

„Odpouštím mu,“ řekla a citovala Ježíše, který na kříži pronášel „otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

Na akci padla i další silná slova.

„Charlieho a Eriku budeme nosit v srdci každý den a budeme bojovat o to usilovněji kvůli tomu, co jste nám udělali,“ řekl Stephen Miller, vlivný poradce Bílého domu, v ohnivém projevu. „Nemáte tušení, jakého draka jste probudili.“

Mezi další řečníky patřili ministr zahraničí Marco Rubio a ministr obrany Pete Hegseth, což je další důkaz Kirkova politického vlivu.

Na stadionu v Arizoně se podle CNN objevil i Elon Musk, který s prezidentem prohodil pár slov. Na své sociální síti X sdílel video, které ukázalo, kolik lidí přišlo uctít památku Charlieho Kirka. „Je mi ctí, že tu mohu být,“ zdůraznil Musk.

 

„Tím, že vzali život Charliemu Kirkovi, zavraždili muže. Ale nezničí jeho památku a odkaz: svobodu projevu, právo milovat svou zemi a svou rodinu a hrdě to říkat. Toto dědictví bude žít dál, dokud budou na světě vlastenci, kteří ho ponesou dál,“ zdůraznil Bardella.

 

 

Server USA Today upozornil, že během své smuteční řeči Erika Kirková vyprávěla i o rozhovoru s druhou dámou Ushou Vanceovou, když byly na palubě Air Force Two. Řekla, že držela Ushu Vanceovou za ruku a řekla jí: „Upřímně, nevím, jak tohle zvládnu.“ Viceprezidentova žena ujistila Eriku Kirkovou, že časy, které teď nastanou, určitě zvládne. To bylo podle manželky zastřeleného aktivisty přesně to, co potřebovala slyšet. Potřebovala slyšet, že zvládne to, co teď přijde.

autor: Miloš Polák

