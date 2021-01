Cizí tanky u nás. Zaručuju! Ondřej Hejma vynesl zvěst o covidu

Ve svém pořadu se komentátor Ondřej Hejma dostal k demonstraci, kterou s Xaverem načal už v Podtrženo sečteno. Souhlasí s demonstranty, že opatření jsou příliš tvrdá, nesmyslná a krutá, trvají příliš dlouho a mohla by se rozvolnit, ale prý to nepůjde, protože je zde další část populace, která chce být opatrná. A jmenoval i další důvod: „Já vám můžu zaručit, že polovina zahraničních firem v tu chvíli odchází z České republiky a kdyby bylo nejhůř, tak nám sem pošlou nějaké vojenské jednotky. Zkrátka, Češi by byli povolaní k poslušnosti na to tata. Protože tady si nikdo kapitalismus rozvracet nenechá.“ Západní firmy jsou totiž podle něho prolockdownové.

reklama

„Xaverovi se podařilo něco, co jsem nejen na vlastní kůži nezažil, ale ani u nikoho jiného to nepamatuju. Představte si, že on byl na samém konci toho pořadu na třech televizích. Byl tady s Láďou (stream s Ladislavem Jaklem), byl na Český, u Nory, která ho tam tepala za tu Sedláčkovou, tam dostával strašnou čočku, a ještě větší čočku dostával na SeznamZprávy, kde nějaká subalterní herečka, jejíž jméno mi uniká, mu věnovala nějakou cenu z říše zvířat,“ narážel Hejma hned na začátku na vysílání 168 hodin a pořad Terezy Dočkalové „Kokoti na neděli“. A dodal, že neexistuje nic jako špatná reklama a smeknul před Xaverem, že se v neděli dokázal objevit ve třech televizích zároveň.

Psali jsme: Herečce se zvedl kufr z Xavera a jmenovala ho „p*asákem“

Anketa Líbila se vám demonstrace za účasti Dana Landy a exprezidenta Klause? Ano 16% Ne 77% Nesledoval(a) jsem 7% hlasovalo: 11199 lidí

Dodal, že i Václav Klaus při vší kritice vlády uznal, že dělá jen to, co zahraniční vlády. Zmínil scénář, kdy by Babišovi „ruplo v bedně“ a volání po téměř kompletním uvolnění by vyslyšel. „Já vám můžu zaručit, že polovina zahraničních firem v tu chvíli odchází z České republiky a kdyby bylo nejhůř, tak nám sem pošlou nějaké vojenské jednotky. Zkrátka, Češi by byli povolaní k poslušnosti na to tata. Protože tady si nikdo kapitalismus rozvracet nenechá. A ty západní firmy jsou bohužel tvrdě pro ty lockdowny, budou vyžadovat očkování všech svých zaměstnanců, budou vyžadovat očkování pro ty, co budou chtít létat, bydlet v jistých hotelech a tak dále,“ prohlásil Hejma s tím, že se opatrnosti vlády nediví. „Pokud nechce spustit totální mezinárodní skandál, tak to musí zůstat, jak to je.“

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínil, že na demonstraci byli i lékaři a v té souvislosti se opřel do šéfredaktora Zdravotnického deníku Tomáše Cikrta za to, co řekl na adresu Václava Klause, že si „dovolil přednést svůj názor“. „Kdyby řekl, já s ním nesouhlasím, tak fajn. Ale on řekl: Jen počkejte, až vás covid chytí za plíce. To je prostě hnusný od člověka,“ mínil Hejma a označil to za drzost a vyhrožování.

Od jednoho diváka zaznělo, že za „propagandu a lži o očkování“ by měl někdo, konkrétně ministerstvo zdravotnictví na Václava Klause podat trestní oznámení. Hejma argumentoval, že v Česku je svoboda slova: „Narozdíl od Spojených států si můžeme udělat takovouhle demonstraci a nic se nestane. Všimněte si, že je nikdo nerozprášil, i ten drsný primátor Hřibátor, v jehož revíru se to celé odehrávalo, za prdelí magistrátu, tak ve své benevolenci nezakročil a nechal to proběhnout, protože věděl, že se tím ventiluje nemalá skupina našich občanů a že se nikomu žádné příkoří neděje. Že ta vláda půjde svojí cestou, ale jak jsme si již řekli, ta včerejší demonstrace měla úspěch.“

Psali jsme: „Vydírat se nenecháme“. Dusno kolem ODS a TOP 09 se stupňuje Piráti dnes oznámí, zda budou kandidovat do Sněmovny se STAN Vy prezidenta Klause obhajujete? Moderátorka ČT byla zaskočena reakcí Dlouhého Demokraté předložili žalobu na Trumpa za podněcování vzpoury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.