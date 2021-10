Článek 66? Pekarová nehodlá čekat až za druhý listopadový týden

reklama

Vláda dnes rozhodla o tom, že od 1. listopadu končí testy zdarma a jejich platnost se zkrátí, výjimku budou mít děti a lidé s první očkovací dávkou. V resturacích bude muset personál kontrolovat doklad hostů o bezinfekčnosti a ve vnitřních prostorách budou povinné respirátory. Zkracuje se také karanténa ze čtrnácti na sedm dní.

Ministr zdavotnictví dnes varoval, že pokud lidé nebudou nová pravidla dodržovat, hrozí zahlcení nemocnic. Podle Pekarové Adamové je za situaci zodpovědná vláda, a tedy má i ona mít jasný plán: „Důležité je, aby měla plán současná vláda, která nechala tu situaci dojít až do tohoto stavu a která ještě stále vládne,“ zdůraznila.

„Já bych nechtěla naskakovat na tu past, kterou se teď rozhodl pan premiér Babiš s panem ministrem Vojtěchem, který se už určitě těší na trafiku ve Finsku, na nás nastražit... postupují nestandardním způsobem, jako že budou nabízet post ministra ve vládě, která je stávající, někomu jinému a určovat nám nominanta.

Možná chtějí vyzkoušet taktiku z minulých měsíců, kdy se na ministerstvu střídal jeden ministr za druhým. Tohle je určitě věc, kterou my nechceme připustit. Ani nemáme k dispozici takové informace, jako má vláda, a ani takový aparát. Mnisterstvo zdravotnictví čítá stovky úředníků, kteří na tom pracují,“ kladla důraz na to, že bez toho nemohou o tak vážných věcech nyní spolurozhodovat.

Koalice SPOLU a Pirátů se STAN chtějí vládnout už za pár týdnů. Zůstane v platnosti něco z toho, co dnes vláda zavedla? „Já nemohu odpovědět za budoucího ministra zdravotnictví. Budou to určitě rozhodovat odborníci, nikoliv my politici. Budeme ale každé opatření vážit tak, aby bylo efektivní, vymahatelné, smysluplné a nezrušil jej za pár týdnů soud, jako se to v celé řadě opatření této vlády stalo,“ uvedla Pekarová Adamová neurčitě k tomu, co lidi v následujících týdnech čeká.

Bude kandidátem na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek? „Diskutujeme o ministerských postech, ale nebudu určitě oznamovat skrz média konkrétní jména, to se na mě, prosím, nezlobte!“ odpověděla předsedkyně TOP 09 moderátorce Světlaně Witowské, která požadovala konkrétní jméno.

Pekarová Adamová, která je kandidátkou koalice SPOLU na předsedkyni Sněmovny, prozradila, co ji motivovalo, že na to kývla: „Vnímám to s velkou pokorou v důvěru svých kolegů, té si velmi vážím. Nechci zklamat. Budeme koalicí pěti stran a úloha Sněmovny a jejího předsedy bude klíčová, a sice aby se vláda při řešení všech krizí, kterým čelíme, mohla jasně opřít o Sněmovnu a jejího předsedu.“

Příští týden budou oslavy 28. října, kdy obvykle pan prezident uděluje státní vyznamenání. Nyní je však v nemocnici, tedy se ceremoniál konat nebude. Pekarová Adamová navrhuje jako řešení využít termín jiného státního svátku. „Je nemožné a nevhodné, aby prezidenta zastupoval někdo z Kanceláře prezidenta republiky, to si skutečně neumím představit. Řešením by mohlo být to posunout na jiný státní svátek, ale dříve než za rok,“ uvedla zřejmě budoucí třetí nejvyšší ústavní činitelka v Česku.

Dosluhující předseda vlády Babiš dnes zopakoval, že s převedením pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele není kam spěchat. Jaký nejzazší termín je ten, kdy by měl Parlament hlasovat o převedení pravomocí na jiné ústavní činitele? „Shodli jsme se, že by tak mělo být učiněno nejdéle druhý týden v listopadu. Nepovažuji za šťastné, abychom na ustavující schůzi Sněmovny řešili právě článek 66,“ uvedla Pekarová Adamová.

Jaké vysvětlení má pro chování hradního kancléře Mynáře, který ač věděl, že podle lékařů prezident nemůže vykonávat své pracovní povinnosti, přivedl k němu šéfa Sněmovny a nechal jej svolat ustavující schůzi? „Pro jeho chování mám pramalé pochopení, z něho pro mě plyne určité opojení mocí, které je vždy nebezpečné a velmi závažné. Myslím si, že si neuvědomuje, nebo naopak dobře uvědomuje, že přesáhl své pravomoci,“ dodala Pekarová Adamová.

