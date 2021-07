Co ČT přichystala dětem: Transsexuály a transvestity. A 168 hodin

Během covidu připravila Česká televize pro děti školy povinné i učitele a rodiče vzdělávací portál ČT edu, který nabízí krátká videa. Ta prý „probouzejí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporují zapamatování probírané látky“. Ovšem ve videích pro druhý stupeň základní školy jsou zařazena i ta o homosexuálech, kteří se převlékají za ženy, transsexuálech nebo např. o sexuálním obtěžování migrantů v Německu v podání 168 hodin. A v tipech pro rodiče a učitele se radí, aby děti „samy našly videa, která se jim hodí do školní přípravy“.

„Pořady České televize procházeli a dále procházejí zkušení učitelé a odborníci s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby našli videa, která mohou sloužit jako vysvětlení, doplnění, ilustrace či inspirace. A to pro předškoláky i žáky od prvního stupně po střední školu. Vzdělávací programy se sice školu od školy liší a my jsme museli pro potřeby vyhledávání na ČT edu některé věci zjednodušit, v základu však celý projekt vychází z českého kurikula,“ uvádí Česká televize.

Krátká videa jsou zvolena podle ČT proto, protože audiovizuálně podané informace „probouzejí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporují zapamatování probírané látky“. ČT prý nechce svůj obsah nechat ležet v archivu.

ČT edu má i tipy pro rodiče a učitele. V těchto tipech se nachází toto doporučení pro rodiče: „Zadejte dítěti, aby na ČT edu samo našlo video, které se mu nyní hodí do školní přípravy. A bavte se s ním o tom, proč zvolilo právě to.“ A pro učitele: „Zadejte žákům, aby se sami pokusili na webu najít video, které by se hodilo k probírané látce. A nechte je jejich volbu zdůvodnit.“

Proč o tom hovořit? V tisících videí se nacházejí i taková, u kterých by jednak bylo záhodno položit otázku, do jakého kurikula spadají, ale také jak o nich budou učitelé nebo rodiče hovořit, pokud podle pokynů nechají děti hledat samostatně. Jeden příklad za všechny – Hvězdy české travesti show. Tento klip pochází z publicistického cyklu Pološero, který se věnuje „problémům, které dlouhodobě trápí naši společnost“.

Video je prý vhodné pro druhý stupeň základní školy a střední školu, k výuce problematiky LGBT v předmětu „člověk a společnost“ a „Ppsychologie a sociologie“. Obsahuje nejeden příklad muže převlečeného za ženu, který se předvádí na jevišti. A také informaci, že za komunismu byla podobná představení zakázána. Na videu se Petr, alias Chi Chi Tornádo, svěřuje, jak ještě za socialismu přišel sexuolog poučit třídu o sexuálních chorobách. „On řekl svůj osobní názor, že AIDS je nemoc homosexuálů a že zaplať pánbůh, že tady je, aby to tyhle lidi vymýtilo,“ říká nesouhlasně.

Další transvestita se svěřil, že mu jeden z rodičů nekomunikoval a štítil se ho. „Moje mamka měla strašnej problém v práci, když já jsem se vlastně takhle vyřval do světa, tak její kolegyně v práci s ní odmítali spolupracovat, aby nechytili tu nemoc,“ pokračoval Petr v popisu, jak málo se dřív vědělo o transvestitech a jak byla perzekvována. „Celý léta s ní pracovali, znali mě odmalička, najednou jsem byl pro ně prašivej a moje mamka taky,“ sdělil Petr emotivně.

Travesti show tak mohly začít až po pádu komunismu, informuje pořad a dokládá to na příběhu Pavla, alias Jennifer Scandalladies. „Když mi bylo patnáct let, tak mě kamarádi... no, kamarádi, seznámil jsem se se dvěma klukama na náměstí, asi jsem se jim líbil, a pozvali mě na gay diskotéku. První gay diskotéka, na které jsem byl. A o půlnoci najednou fanfáry, rozsvítilya se světla, na jeviště vyběhli chlapi převlečený za ženský, s takovýmahle dlouhýma modrýma řasama, modrý stíny, měli pučený hadry od maminky, od babičky, a bylo to strašně úžasný a v tu chvíli jsem si řekl, ježišmarja, to já bych chtěl taky zkusit, to já bych chtěl taky jednou dělat,“ rozplýval se Pavel.

Podle Davida se v gay světě travesti show nevyhne. „Ono to souviselo i s těma našima akcema, které já jsem organizoval pro naši menšinu, dělali jsme pro ně i divadelní představení, kde jsme se v podstatě převlíkali, ženské role hráli i muži, protože to divadlo vzniklo postupně z těch akcí. A u mě takhle postupně vznikalo to travesti show.“

Kromě toho se mezi edukačními videi ČT nachází hned několik videí o transsexuálech. Například „Příběhy transsexuálů: Život v jiném těle“. Tento materiál podle ČT edu spadá do stejných předmětů jako travesti show, tedy „člověk a společnost“ a „psychologie a sociologie“. A stejně tak je určen pro střední školy a druhý stupeň základní školy.

„Já jsem se narodil před šestnácti roky jako slečna jménem Kristýna. A postupem času jsem začal zjišťovat, že ve svém ženském těle nejsem spokojenej. Že se mi nelíběj kluci, že nemám rád typicky holčičí věci a že chci bejt prostě kluk,“ svěřil se v pořadu Kristián. Prý mu bylo nepříjemné, když ho ve škole posílali převléct se se studentkami. Jeho matka si původně myslela, že bude mít jen lesbickou sexuální orientaci, ale Kristián zjistil, „že mu jeho tělo nevyhovuje“.

Promlouvala také Tereza, dříve Jakub: „Já si pamatuju období, kdy jsem počítala kroky od vchodových dveří, kdy jsem slyšela první nadávku. A kolikrát se stalo, že to byl první člověk, který prošel. Že prostě lidi prošli a řekli jenom: Ty vole, viděls to? Nadávali mi, ty buzno, mohla bych tu mluvit deset minut v kuse, jaké nadávky jsem si vyslechla, jak na mě pořvávali z aut, házeli věci, jak mě pak ve městě několikrát napadli fyzicky, naposledy mi vytrhali vlasy, dostala jsem asi 15 ran do hlavy, to už bylo po operaci s prsama, letos v dubnu. To mě normálně zřezal týpek v baru a nezastal se mě nikdo vlastně.“

Co je ovšem pozoruhodné, stejná tematika v jiném pořadu nemá stejné zařazení. Video „Jaké je to být transsexuálem“ z pořadu Diagnóza je jednak zařazeno pouze v kategorii Střední škola, tedy už z nějakého důvodu není vhodné pro druhý stupeň základních škol, ale také už spadá do oboru biologie, ačkoliv „Příběhy transsexuálů“ do biologie nespadají. Důvodem může být, že v pořadu promlouvá sexuoložka.

A další záhadou je, proč se segment „Jsem žena v mužském těle: Co s tím?“ nachází v pořadu „Pokusná zvířata“. I když dokument je prý „nejen o etických aspektech experimentů na zvířatech“.

Pouze pro střední školy je také segment z pořadu Queer, který má dokonce i varování, že není vhodný pro děti a mladistvé a pojednává o proměně patnáctiletého chlapce na dívku přes hormonální léčbu, kterou schválili sexuologové. Kromě toho obsahuje kanál ČT edu také zahraniční, nicméně otitulkované video ze stejného pořadu, kde se probírá tematika nebinárních „genderfluid“ osobností. „Oz se necítí býti ženou, ale necítí se ani jako stoprocentní muž, není striktně genderově vyhraněn,“ píše se v popisku videa s titulkem: „Genderfluid a cesta k vlastní jedinečnosti.“

A pro střední školy a druhý stupeň základních škol je podle ČT edu vhodný i segment o sexuálních útocích muslimských migrantů na ženy. Ten pochází z pořadu 168 hodin a německé ženy v něm popisují, jak se k nim migranti chovali, jak jim osahávali nohy či zadek. Novinářky Petra Procházková, Pavla Jazairiová a velvyslankyně v Namibii Jana Hybášková se shodují, že ve vlastních zemích by si to migranti nedovolili. „Doma by si to nedovolili, v Evropě, kam prchají před bídou a válkou, se to ale stalo. Německo se 17 dní po silvestru stále probouzí z kocoviny. Mluví se o zpřísnění imigračních zákonů,“ poznamenává redaktor Martin Mikule a dodal, že 60 % imigrantů, kteří v roce 2019 přišli do Evropy, bylo podle odhadů muži ve věku od 15 do 35 let. „Většinou z převážně muslimských zemí, kde se veškerý kontakt svobodného muže s cizí ženou omezuje většinou na letmý pohled,“ vysvětluje Mikule.

Procházková uvedla, že pokud nemá muž na manželství peníze, žije bez ženy i třeba do 35 let. „To nějakou frustraci v něm vytváří,“ konstatuje. Psycholog Daniel Štrobl dokonce považuje Islámský stát za výtvor sexuálně deprivovaných mužů. „Místo toho, aby vedli normální běžný život a souložili, tak střílejí,“ vyjádřil svou myšlenku.

Mikule uvedl, že právě na silvestra se ukázalo, jak scestné představy mají migranti o sexuálním chování Evropanek. Pavla Jazairiová toto uvažování shrnula lapidárně: „Kde je vystrčeno, tam je dovoleno.“ Dodala, že tím nezpochybňuje ani práva, ani povahu obtěžovaných žen. Hybášková doplnila, že toto uvažování pochází mimo jiné i z chování turistek. Podle Procházkové je v některých zemích už i úsměv od ženy brán jako „sexuální výzva“.

Redaktor 168 hodin pak zmiňuje, jak Dánsko a Norsko pro uprchlíky organizují kurzy, které by jim kulturní odlišnosti ve vztahu k ženám měly pomoci překonat. Navíc prý výchova často spočívá na rodině, která se ale při migraci rozpadá.

Sociální pracovník Samy Charchira v segmentu uvedl, že mluvit obecně o problému sexismu u lidí ze severní Afriky je podle něho přehnané. „Je to nespravedlivé vůči celé té komunitě,“ řekl. A i podle redaktora si řada migrantů uvědomuje, jak je činy jejich krajanů poškozují, a odmítají, že by to byla součást jejich kultury a rozhodli se to dát najevo. I toto je podle ČT edu vhodný materiál pro výuku dětí na druhém stupni základní školy.

