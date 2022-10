Co Rakušan neví. Nové lži. Jako Putin. Holec našel i na Fialu

KONTEXT PETRA HOLCE Rakušan neví, že se vrací Petr Gazdík a možná ani neví, co chystá jeho Ministerstvo vnitra, soudí komentátor Petr Holec. Ten odsoudil i „odvahu“, se kterou chce stát bojovat proti „frustrátům“ a „těm, co jdou proti bezpečnostním zájmům země“. Je to prý odvaha jak od Putina. Holec ParlamentnímListům.cz vyjevil i to, co považuje za Fialovy lži.

reklama

Premiér Petr Fiala (ODS) na Nově „zabodoval“ svou hláškou o staré mamince, které prý pomohl vládní úsporný tarif. Jeho vláda přitom pořád není schopná pomoci s drahými energiemi průmyslu, který hrozí zavíráním fabrik a propouštěním. Není premiér stále víc odtržený od reality?

Zdá se, že Fialovi se přihodilo to nejhorší: Začal věřit vlastním lžím, v kterých se začíná slušně topit. Více či méně samozřejmě lžou všechny vlády, to už patří k jejich podstatě. Ta Fialova to ale dělá tak bezstarostně a automaticky, že ji za „nejprolhanější“ dokonce označil i známý geolog Václav Cílek. No a premiér je prostě její vrchní lhář! A zvlášť, pokud jde o energie a energetickou krizi. Nedávno například zcela vážně řekl, že Německo s drahými energiemi lidem a průmyslu nepomáhá víc než Česko, což je mnohem větší lež než Fialovo rodné Brno. Já ale premiérovi rozumím: On svým lhaním prostě jen zkouší maskovat zoufalou neschopnost a bezradnost své vlády řešit energetickou krizi doma i v EU, které do konce roku oficiálně předsedáme.

V Česku Fialova vláda pozdě a relativně málo pomohla domácnostem a stále odmítá pomoci průmyslu, přestože jsme nejprůmyslovější zemí EU. A v EU pořád není schopná domluvit celoevropské energetické řešení, i když ho taky slibuje už měsíce. Hraje se hlavně o dvě věci: Zastropování ceny plynu na celoevropské úrovni, které sobecky stále odmítá právě zmíněné Německo. A nově i německý fond na pomoc lidem i vlastnímu průmyslu ve výši až 200 miliard euro, který logicky naštval a vystrašil většinu zemí: Ani ty velké se totiž téhle německé astronomické sumě ani nepřiblíží. Všichni totiž nakonec můžeme za energie platit astronomické sumy, které Němci díky svým ekonomickým možnostem uplatí, zatímco ostatní zničí. A nejhůř to může postihnout právě nás, jak varoval i britský deník Finacial Times: chudší a průmyslové postkomunistické země s vysokou spotřebou energií.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala se nedávno oslavil za pražský summit EU, jak to jen on umí. Jenže pravda je, že naše předsednictví EU začíná právě kvůli neschopnosti české vlády řešit energetickou krizi smrdět průšvihem. Do konce předsednictví EU v podstatě zbývají dva měsíce – a pořád nic! A to si Fialova vláda přitom dala vyřešení energetické bezpečnosti EU mezi hlavní priority. Teď ale místo řešení podlézáme Němcům, kteří svou energetickou politikou ničí i nás. Z Fialovy vlády dokonce už uslyšíte i to, že bude vlastně dobře, když Němci přeplatí ostatní země EU a pomůžou své vlastní ekonomice, protože my jsme na ní zavislí. To je sice pravda, ale říkejte to třeba našim ocelářům, kteří i s Němci soupeří. Navíc je jasné, že Němci energetickou krizi a zmíněný fond využijí i k tomu, aby si část zahraniční výroby vrátili zpátky domů. A to případně i z Česka.

I Fialu ale jeho lhaní už dobíhá. Historicky poprvé se omluvil za svou lež, kterou pronesl ve zmíněném rozhovoru pro televizi Nova.

Ano, Fiala se omluvil za to, že skutečně o homosexuálech řekl to, co v rozhovoru popíral, že řekl: A sice že vyznávají odlišný způsob života. To je jistě fajn a přejme si, aby náš premiér začal aspoň lhát míň, když už s tím nejspíš hned nepřestane úplně. Ostatně sliboval nám přece slušnost, a lhaní moc slušné není. Problém s Fialou je, že on nelže jen celkem „nevinně“, jako třeba že jeho vláda zvládla krizi covidu, když přitom každý ví, že žádnou zatím ještě ani neřešila – díkybohu! On bohužel lže i v tak zásadních věcech, jakože třeba ceny eneregií stropují jen populisti a extremisti, aby je pak sám zastropoval.

Bývalý ministr školství a šéf STANu Petr Gazdík se jen po pár týdnech po rezignaci v tichosti vrátil na ministerstvo školství. A šéf STANu a ministr vnitra Vít Rakušan to jako obvykle komentoval slovy, že o tom neví.

Vít Rakušan je skutečně epická postava, jednou bude mít nadživotní sochu na Václaváku! On nám vlastně pořád dokola opakuje, že neví vůbec nic o ničem, co se děje ve STANu, on to přece celé jen řídí. A podívejte se, jak mu to prochází! On si už od voleb prostě nonstop testuje, co mu projde. A s každým novým průšvihem jen přitvrzuje, protože premiér Fiala je slaboch a všechno mu toleruje. Naposled třeba manuál vnitráckého týmu KRIT, který má „identifikovat“ „antisystémové“ živly ve státní správě. To není jen obludný totalitní jazyk jak vystřižený z normalizace, Rakušan to skutečně myslí vážně. A aby ne, když u nás o tom, co je „dezinformace“, která mimochodem nemá žádnou právní definici, rozhoduje i náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn, který říká, že „nestrpí kompromisy vůči frustrátům ani vůči těm, kteří jednají proti zájmům tohoto státu“. Kdo je podle něj „frustrát“? A jak ho případně definuje zákon? Nebo se i dál obejdeme bez zákona a budeme „frustráty“ prostě honit jen na základě „odvahy“, o niž se opřel premiér Fiala, když na jaře nezákonně vypnul vybrané weby? Na základě „odvahy“ totiž vládne nejen Putin, který taky rád honí různé „frustráty“, které pro jistotu zavírá. A že má poslední dobou odvahy bohužel stále víc! Naše vláda se pořád ohání ruskou propagandou, bojem proti dezinformacím, každým dnem z ní ale jménem demokracie uniká nejen horší totalitní rétorika, ale i obsah. Ale možná Rakušan neví ani to, co se děje na vnitru. Prostě mu jen šéfuje.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Všichni kopou za sebe. My za Němce. Holec se rozjel proti Fialovi „Zhrozený“ Rakušan šel a vykládal, jak vláda pomáhá. A Holec se mu smál To je dobře, že přijdete o práci! Holec slyšel zlé věci. A pozor: Babišův zvrat Tohle je to nejhorší. Krok Rakušana, který Petr Holec nevydýchal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.