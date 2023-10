Co Ukrajinci provedli Robertu Ficovi, se jen tak nevidí

reklama

Pro vytvoření vlády s většinovou podporou v parlamentu se na spolupráci budou muset dohodnout nejméně tři strany, a zatímco na Slovensku začínají spekulace o podobě tamního příštího vládního kabinetu, mnohá světová média svým čtenářům přinášejí informace o dění na Slovensku se zaměřením zejména na informace o volebním souboji Směru-SD a Progresivního Slovenska, přičemž se zahraniční žurnalisté upínají zejména k bližšímu představení vítěze aktuálních voleb.



Bývalého slovenského premiéra a šéfa Směru-SD Roberta Fica mnozí novináři z největších světových mediálních domů popisují tak, že jde o „proruského politika“ a upínají se zejména k otázce, nakolik bude po jeho vítězství pokračovat spolupráce Slovenska v rámci NATO a EU či kam se posune slovenský postoj k Ruskem napadené Ukrajině.

Slova o „proruském politikovi“ Ficovi použila ve svém titulku například americká televize CNN. A popsala, že první místo ve volbách na Slovensku obhájila strana, „v jejímž čele stojí prokremelský představitel, a získala tak více hlasů, než se očekávalo“. „Mohlo by to představovat výzvu pro jednotu NATO a EU v otázce Ukrajiny,“ píše CNN.



„Vláda pod vedením SMERu by mohla mít pro region vážné důsledky. Slovensko je členem NATO i Evropské unie, patřilo mezi hrstku evropských zemí, které prosazovaly tvrdé sankce EU vůči Rusku, a darovalo Ukrajině velké množství vojenského vybavení. To se však pravděpodobně změní pod vedením Fica, který obvinil ‚ukrajinské nacisty a fašisty‘ z toho, že vyprovokovali ruského prezidenta Vladimira Putina k zahájení invaze, čímž zopakoval falešný narativ, kterým Putin ospravedlnil svou invazi,“ tvrdí dále CNN.



List Financial Times uvádí, že se Fico „pokusí vytvořit koalici, která by mohla oslabit podporu EU Kyjevu“. „Protiukrajinský expremiér Robert Fico získal ve slovenských volbách největší podíl hlasů, čímž se dostal na cestu k pokusu o sestavení koaliční vlády, která by mohla narušit jednotu Západu při pomoci Kyjevu v jeho válce proti Rusku,“ zaznívá od listu.

Kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice CBC pak rovnou označuje za „proruskou“ celou Ficovu stranu Směr-SD. „Podle výsledků oznámených v neděli zvítězil v předčasných parlamentních volbách na Slovensku populistický bývalý premiér a jeho levicová strana a zaznamenal tak politický návrat po proruské a protiamerické kampani,“ tvrdí kanadské veřejnoprávní médium.



Že na Slovensku „zvítězila populistická, proruská strana bývalého premiéra“, to tvrdí server France24. A o výsledcích sobotních voleb v podobném duchu referuje i server Euractiv.com. Ten taktéž píše o „vítězství prokremelského populisty“ Fica.



Ukrajinský list Ukrajinská pravda informuje, že na Slovensku „zvítězila protiukrajinská strana“ a všímá si také slov Fica, že lidé na Slovensku mají „větší problémy, než je Ukrajina“.

Ukrajinská pravda také čtenářům doporučuje, aby se podívali na video, kde se prý „zábavnou, ale odbornou formou“ dozvědí, „kdo je spojencem Putina, a kdo je skutečným přítelem Ukrajiny“. Na zmiňovaném videu se o Ficovi mluví hned na prvním místě, načež následuje i Marián Kotleba.



Ve zmíněném videu je Ukrajincům vysvětleno, že Fico není politik, který by byl nazýván „protiukrajinským“ jen proto, že nesdílí ukrajinské cíle, ale je prý „skutečně protiukrajinský“. Následuje i sdělení, že se Fico o Ukrajině vyjadřovat coby o „fašistickém státu“, což zaráží i samotného moderátora a nechce uvěřit, že by slovenský expremiér něco takového řekl. Načež vyjde na povrch, že sice k takovému výroku úplně přesně nedošlo, ale pozvaný publicista měl takového dojmu nabýt z Ficových dřívějších vyjádření týkajících se například dění kolem požáru Domu odborů v Oděse.

A podobně jako některá přední světová média se o slovenských volbách vyjádřila i česká exministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. „Rusko zvítězilo na Slovensku, sápe se na moc v Česku, ale na Ukrajině bude poraženo. Rusko je odsouzeno. Zmítá se v agonálních křečích. Je mrtvé a chce stáhnout nás s sebou do hrobu. Ale dějiny nepíšou kolaboranti za krvavé ruské prachy. Dějiny píšou hrdinové na bitevním poli,“ popsala Stehlíková, jak vnímá aktuální události ze svého pohledu.

