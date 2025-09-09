Co by měla říct Ursula von der Leyenová, ale zřejmě to neřekne

Prezidenti Spojených států pronášejí každý rok Zprávu o stavu Unie. Často v nich vyzdvihují své úspěchy, nebo poukazují na varovné jevy, které je podle nich třeba řešit. Padají v nich i věty, které lze interpretovat jako vzkazy určené ostatním zemím. Včetně jiných velmocí.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Co by v takovém poselství mohlo a podle serveru Politico také mělo zaznít?
„Brutální válka Ruska proti Ukrajině nám přinesla výzvy, jaké jsme neviděli od druhé světové války. V důsledku toho musíme převzít větší odpovědnost za naši vlastní bezpečnost. To znamená investovat do robustní obrany, chránit naše lidi a zajistit, abychom měli zdroje k akci, pokud budou třeba. Investice do evropské obrany znamená investice do míru a dlouhodobé stability pro současné i budoucí generace,“ měla by podle serveru Politico říct Ursula von der Leyernová ve středu.
Server však zdůraznil, že jde jen o přání, o fikci a teprve čas ukáže, co von der Leyenová opravdu řekne.
Ursula von der Leyenová by prý také měla přislíbit další balíček protiruských sankcí a zdůraznit, že EU bude dál vyvíjet na Rusko tlak, aby konečně přestalo útočit na Ukrajinu.
„Proto je náš vzkaz Ukrajině jasný: Vaše budoucnost je v Evropské unii a my jsme byli a budeme i nadále po vašem boku na každém kroku,“ měla by prý také přislíbit Leyenová.
Vedle toho by podle serveru Politico měla přislíbit, že sníží byrokratickou zátěž EU tak, aby ušetřila firmám 37 miliard eur do roku 2029.
Vedle toho bude třeba ekonomiku EU posílit.
„V posledních týdnech jsme dosáhli obchodních dohod se Spojenými státy, Mexikem a latinskoamerickým blokem Mercosur. Naléhavě žádám všechny v této sněmovně, kteří věří v posílení naší unie, aby tyto obchodní dohody podpořili, protože ony i další pomohou podnikům na celém kontinentu, otevřou naše trhy a diverzifikují náš export. Jen dohoda s Mercosurem otevírá evropskému exportu trh s více než 280 miliony lidí, zatímco obchodní dohoda s USA zachraňuje obchodní toky, zachraňuje pracovní místa v Evropě a otevírá novou kapitolu ve vztazích mezi EU a USA,“ mohla by říct von der Leyenová.
Pak by mělo dojít také na migraci.
„Evropa zůstává bezpečným útočištěm pro ty, kteří prchají před konflikty a změnou klimatu. Jsem však pevně přesvědčena, že migraci je třeba řídit. Proto jsme po spuštění Paktu o migraci a azylu vytvořili plán na zefektivnění deportací, zpřísnění trestů pro odmítnuté migranty, kteří neopustí EU, a vytvoření center v zemích mimo EU pro ubytování osob čekajících na deportaci. Migrace je často zneužívána populisty k politickému zisku. My však chceme vytvořit systém, který bude podporovat ty, kteří mají skutečný nárok na azyl, a zároveň jasně stanoví pravidla pro nucené návraty a bude motivovat k dobrovolným návratům,“ mohlo by zaznít od předsedkyně EK.
Ursula von der Leyenová by toho ale měla říct ještě mnohem víc. Především by se měla postarat o dostupnější bydlení a o nižší ceny energií pro rodiny. A do třetice podpořit i evropský průmysl, specificky i automobilový průmysl, vývojem efektivních baterií.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
„Ursula von der Leyenová čelí ve svém projevu o stavu unie složitému úkolu,“ řekl Fabian Zuleeg, výkonný ředitel Centra pro evropskou politiku (EPC). „To nejlepší, v co může doufat, je zachování stabilní situace, takže je nepravděpodobné, že by ve Zprávě o stavu unie předložila skutečně ambiciózní program, který je potřeba,“ dodal.
Server Euronews upozornil, že Leyenová čelí nespokojenosti prakticky ve všech frakcích. Část Evropské lidové strany totiž volá po důkladné revizi Green Dealu, což ale odmítá levice zahrnující i Zelené. Umírnění centristé zase hrozí, že přestanou Leyenovou podporovat, pokud by snad uvažovala o tom, že by v některých otázkách kývla na spolupráci lidovců např. s Patrioty pro Evropu nebo s evropskými reformisty. Za ty byl zvolen např. český europoslanec Alexandr Vondra (ODS).
„Blok se navíc zavázal utratit 750 miliard dolarů za nákup energií z USA, investovat 600 miliard dolarů do americké ekonomiky a nakoupit americké čipy pro umělou inteligenci v hodnotě 40 miliard dolarů do konce Trumpova mandátu. USA se k žádným podobným závazkům nepřihlásily,“ upozornil také server Euronews.
Spolupředsedkyně levicové frakce v Evropském parlamentu Manon Aubryová tak jako tak bije hlasitě na poplach. Tvrdí, že Leyenová ve svém projevu zamlčí pravdu.
„Dohoda mezi USA a EU je totální kapitulací, MERCOSUR je katastrofou, ekologickou pohromou, nařízení o odlesňování obchází Evropský parlament.“ Rozohnila se na sociální síti X. Stejně hlasitě volala po tom, aby byl Izrael odsouzen za páchání násilí v Pásmu Gazy.
Von der Leyen’s State of the Union hides the truth, as co-president @ManonAubryFr said:— The Left in the European Parliament (@Left_EU) September 9, 2025
"US-EU deal is total capitulation, MERCOSUR is catastrophic, ecological disaster, deforestation, bypasses Parliament"
She fuels inequality, ignores Gaza, & fails on climate. Time to censure. pic.twitter.com/Ypc6cgJIGa
Stejně nekompromisní jsou již zmínění Patrioti pro Evropu.
„Proč je EU slabší než kdy dřív? Proč zemědělci, podniky a průmysl nemají k dispozici řešení stávající situace? Proč občané od Španělska po Nizozemsko žijí ve strachu z násilí spojeného s migrací? Evropa potřebuje vedení, ne výmluvy,“ volají členové frakce Patrioti pro Evropu taktéž na sociální síti X.
???? | Patriots for Europe expects real answers at #SOTEU:— Patriots for Europe (@PatriotsEP) September 4, 2025
Why is the EU weaker than ever? Why are farmers, businesses & industry left without solutions? Why are citizens from Spain to the Netherlands living in fear from migration-linked violence?
Europe needs leadership, not… pic.twitter.com/fwuudvK15q
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák