Co je to za hlouposti? Klaus masakroval novinářku. Tlačila na vakcíny

Exprezident Václav Klaus byl hostem moderátorky Very Renovici v pořadu Epicentrum Blesku. „Ani jednou za celé dva roky jsem snad neudělal rozhovor, kromě DVTV, kde by jako se covidu a očkování věnovala taková proporce toho rozhovoru. Čili to je obsese, to je vaše určitá posedlost tímto tématem,“ rozčílil se v jeden moment Klaus a Renovicu nazval fanatickou očkovatelkou.

Úvodem se Klaus vyjádřil ke svému zlomenému kotníku. Úraz si přivodil na horách. „Byla to hloupost, mladická nerozvážnost, nepokora, prostě kluzko, mírně sněhu, lesní cesta... a dokonce už tmavlo, slunce bylo dávno pryč, horší viditelnost. Uklouzl jsem,“ poznamenal Klaus, jenž měl u sebe v danou dobu svou ochranku.

Následně se hovořilo i o spekulacích, které kolem Klausova zdravotního stavu kolují. Vyvrátil jakékoliv onkologické onemocnění. „Možná že někdo špatně poslouchal a mluvil jsem o urologických problémech. Jestli si to někdo přeložil jako onkologické...,“ vyvrátil informaci o svém zdravotním stavu Klaus a v souvislosti s ním použil slovo vetchost. „Když je člověku do 80 let, tak má spíš sklon ten věk bagatelizovat. Teď jsem se překulil přes tu 80. Jsem rád, že jsem se toho věku dožil, a nevidím důvod, proč to skrývat,“ zmínil.

Řeč se pak stočila na covid-19, který Klaus loni prodělal. „Deset dní jsem poléhal a jednou jsem měl 37,3 stupně. Covid-19 je nemoc, kterou člověk musí přijmout jako standardní nemoc a žít s ní a být schopen s ní žít. Byla strašná chyba, že se pootočilo zacházení s covidem-19 od léčení, což je normální přístup zacházení s nemocí, na očkování, na vakcinaci. Pokus zabít covid-19 předem očkováním, místo aby byli léčeni pacienti s covidem, což léčení pacientů bylo strašlivě podceňováno minimálně rok, rok a půl,“ zmínil Klaus.

Omylem politiků vznikl podle něj nejhorší možný mix, jenž vede ke všem lockdownům a dalším hloupostem, například přeplněným testovacím centrům. „Místo aby se všechno dělalo pro léčení lidí, tak se poblázní," sdělil Klaus.

Když se jej pak moderátorka Vera Renovica zeptala, zda jím neotřáslo ani zmiňovaných více než 30 tisíc mrtvých na covid-19 v Česku, Klaus odvětil: „V České republice ročně umírá tak zhruba 110–120 tisíc lidí v průměru. A jak neotřáslo? Co to je za hlouposti, které nám pořád ta média a někteří politici a někteří geniální představitelé medicíny, panem Kubkem počínaje a nechci jmenovat další, nás jimi zásobí. Já myslím – co by mělo otřást člověkem? Otřást člověkem by mělo, že v České republice každých dvcet minut zemře jeden člověk na rakovinu,“ zdůraznil Klaus.

„Na většinu onkologických problémů neexistuje vakcinace,“ oponovala moderátorka, dočkala se však od Klause rázné odpovědi. „Jak je vidět, tak na covid také vakcinace neexistuje. Účinnost vakcíny je asi nenulová a asi v průměru možná, nevím, jestli pozitivní, nebo negativní, ale že by tato vakcinace bránila před nákazou covidem-19, to já myslím, že my všichni víme a i vy zaujatí někteří vakcináři víte, že spousta lidí byla xkrát očkovaná, covid dostala, xkrát očkovaná, covid dostala podruhé,“ sdělil Klaus a hovořil o negativních efektech očkování.

„Já jsem na nic takového nenarazila, můžete být konkrétní?“ vyzvala následně Klause moderátorka a ten se rozhorlil. „To si děláte legraci, já si myslím, že to také víte o těch spousty studiích, které dokazují ty negativní efekty, ale nejde o to, abychom se předháněli citacemi těchto studií, prostě je to jako každý zásah do lidského těla – má to dvě stránky. A teď jde o to, jestli převažují ty plusové, nebo minusové, jestli převažují pro všechny, nebo pro některé,“ sdělil Klaus.

Slova o obavách

Následně se jej moderátorka zeptala – byť jak přiznala osobně – co je Klausovým důvodem, proč odmítá vakcinaci. „Je to jen o svobodě, nebo se to týká vás, že vy se bojíte, že to bude mít nějaký z těch negativních účinků, které jsme zde neúspěšně nepopsali?“ zeptala se. „Když použijete slovo, já vím, že jste fanatická očkovatelka, takže vy mě přemlouváte...,“ začal Klaus, Renovica se však bránila, že je novinářkou a klade otázky. „Kdybych mohla, tak vás přemluvím, ale zatím se jenom ptám,“ dodala Renovica.

„To nemůžete,“ odvětil Klaus. „Vy jste řekla: Bojím. Já se fanaticky, nějak hystericky toho očkování nebojím, to prohlašuji veřejně a říkal jsem to opakovaně, že očkování nedémonizuji. Ale já vám musím říct, že zase je to něco proti něčemu. Já se nebojím ani covidu. A to dvoje relativní bání se je moje vláda zvážit, co si z toho vyberu,“ řekl Klaus, ale odmítl moderátorčin výraz, že je mu to egal. „To jsem neřekl, že je mi to egal. Kdyby mi to bylo egal, tak je to pasivní postoj, který já nemám. Já mám postoj aktivní. Já z těch dvou bání se nebo dvou věcí, které považuji k rozhodnutí, si volím tu jednu,“ zmínil Klaus.

A zdůraznil mimo jiné to, že respektuje podle jeho slov nemoudré rozhodnutí moderátorky, že se nechala opakovaně vakcinovat. „Já udělám za rok padesát, osmdesát rozhovorů, určitě víc než jeden týdně v průměru. Ani jednou za celé dva roky jsem snad neudělal rozhovor, kromě DVTV, kde by jako se covidu a očkování věnovala taková proporce toho rozhovoru. Čili to je obsese, to je vaše určitá posedlost tímto tématem. Já myslím, že máme úplně jiná témata v naší zemi, která by byla třeba diskutovat. Tím, že tomu tu váhu dáváte, a na začátku rozhovoru takovou velkou, tak tím prostě prozrazujete svou zavilost. Jak jste milá a bezvadná a já vás mám moc rád, tak to mě fascinuje, že to tak cítíte,“ poznamenal k moderátorce Klaus.

Prezidentské volby i Novak Djokovič

Povyprávěl také o svých Vánocích. „Na Štědrý den jsem se probudil a bylo domluveno polední setkání v jedné subrodině naší, s vnoučaty, večeře, druhá, třetí, jít na půlnoční. A já jsem se opravdu probudil a bylo mně naprosto šíleně, stokrát hůř než při covidu. Taková ataka nějaké virózy. Za ten Štědrý den jsem opravdu nikoho nenavštívil a celý den jsem ležel v posteli a vůbec jsem nevstal. Takže jsem se nezúčastnil ani jedné z těch akcí. Manželka tam chodila sama. Nicméně abych vám dal triumf nějaký, tak já jsem šel se nechat otestovat PCR testem, asi potřetí za ty dva roky – a já jsem si přál, aby byl prokázán covid!" vyprávěl Klaus, načež se ho moderátorka zeptala, proč si to přál.

„Já bych chtěl být tím covidem, mít ho za sebou a mít šest měsíců možnost kamkoliv jezdit a kamkoliv chodit,“ podotkl Klaus. Renovica mu chtěla nabídnout jiné řešení, které jí však Klaus nenechal doříct – s dovětkem, že mu je jasné, co chce říct.

Klaus se v minulých dnech obdivně vyjádřil o srbském tenistovi Novaku Djokovičovi, který se nemohl zúčastnit australského grandslamu. „Djokovičovi jsem fandil vždycky. A taková ta určitá, myslím, jeho neobliba ve světě i částečně u nás, mezi našimi fanoušky, jsem já ji více interpretoval jako ideologický antisrbismus spojený s 90. lety v Jugoslávii, než jako že by se nějak Novak Djokovič nedobře choval na tom kurtu. Pro mě se chová naprosto férově a daleko lépe než nějací Federerové a Nadalové, pro mě v každém případě. Takže já jsem mu fandil vždycky. Nevidím do jeho duše, nikdy jsem se s ním nesetkal,“ odvětil Klaus na otázku, zda zná důvody toho, proč se Djokovič nechce nechat očkovat.

Dalším tématem hovoru byly prezidentské volby, kdy se Klaus rozhovořil k tomu, zda by volil expremiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by kandidoval. „No, Babiš není můj cup of tea ani cup of coffee, a Babiš přece vstoupil do politiky hrubým útokem na mě. Nicméně já nejsem zase až tak vztahovačný a urážlivý, takže já na rozdíl od spousty zavilých antibabišovců, já jsem schopen hodnotit Babiše jako politika a na tu osobní dimenzi jsem schopen prostě kašlat,“ míní Klaus.

„Kdybych měl volit mezi prezidentem Babišem a Drahošem, tak teď vyvolám bouři v médiích, ale já bych nikdy Drahoše volit nemohl,“ sdělil Klaus, odmítl však odpovědět na přímou otázku, zda by tedy volil Andreje Babiše.

„Kdyby proti Andreji Babišovi stál pan Vystrčil, který se holedbá, že půjde do volební kampaně, tak to bych velmi vážně zvážil,“ dodal Klaus a odmítl dále rozvíjet otázku, zda on sám půjde do kandidatury na prezidenta.

