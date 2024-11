Co může udělat Trump kvůli Ukrajině Rusku? A co ještě stihne Biden? Sepsáno

Ruská invaze na Ukrajině trvá již 990 dní a Rusům se na frontě dál daří. Ale zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA může zamíchat kartami.

Jedním dechem doplnil, že pokud Trump bude prosazovat dohodu, se kterou nebude souhlasit ani ruská, ani ukrajinská strana, taková dohoda přijata nebude. Ukrajinci podle něj neprožili katastrofu, když Američané pozastavili svou pomoc Ukrajině. Tehdy padla Avdiivka, ale fronta se nezhroutila „Rusové postupovali za Avdiivkou ne kvůli nedostatku pomoci, ale kvůli tomu, že Ukrajina nepostavila pořádná opevnění na správných místech a nezmobilizovala dříve více lidí, takže i tato vybudovaná opevnění byla nedostatečná. To je ten důvod,“ pravil bývalý ukrajinský důstojník Tatarigami.

Podle něho bude mnohem důležitější, co udělá EU. „Evropa je v tomto případě důležitější, protože by mohla Ukrajině umožnit přístup ke zmrazeným ruským aktivům, která by stačila k nahrazení pomoci poskytnuté Spojenými státy,“ podotkl.

Hned dal jeden příklad. „300 miliard zmrazených aktiv oproti americké pomoci, z nichž většina směřovala zpět do USA, na nákup nového vybavení, stejně jako některé další výdaje, které s Ukrajinou sotva souvisely. Pokud Ukrajina bude moct použít tyto peníze na nákup zbraní, pak ke kolapsu nedojde,“ vyjádřil svůj názor Tatarigami.

President-elect Donald Trump holds more leverage over Russia than they realize, despite some propagandists already rushing to dismiss potential deals other than surrender. The U.S. has the upper hand: aid volume, oil prices, and tighter sanctions that could ruin Russia’s economy — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2024

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že Rusové skutečně nestojí o nic jiného než o mír podle ruských podmínek. I když bude v Bílém domě Donald Trump.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov 8. listopadu poznamenal, že Putinovo prohlášení o vyjednávání s USA neznamená, že se ruské vojenské cíle na Ukrajině změnily, a že naopak cíle Ruska zůstávají stejné,“ napsal ISW, a že Putin se snaží domácímu publiku i světu ukázat, že Rusko nesleví ze svých maximalistických cílů na Ukrajině, ani když bude prezidentem USA Donald Trump.

NEW: Russian President Vladimir Putin appears to be assuming that US President-elect Donald Trump will defer to the Kremlin's interests and preferences without the Kremlin offering any concessions or benefits in return. ??(1/5) pic.twitter.com/sRIM1wcIVd — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) November 9, 2024

Ale americkým prezidentem ještě šest týdnů bude Joe Biden. Server Kyiv Independent popsal, co by Biden ještě mohl pro Ukrajinu udělat, než se stane součástí historie a už nebude mít vliv na světové dění. Biden ví, že teď už se nemusí ohlížet na to, aby byl znovu zvolen nebo aby svými kroky nepoškodil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. A tak by podle serveru mohl povolit např. využití amerických zbraní na údery proti cílům v hloubi Ruska.

„Ale možná nejdůslednější akce, kterou by mohl Biden podniknout, je ta, o které se mluvilo nejméně. Mohl by poslat již zmíněné peníze ze zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu,“ napsal Kyiv Independent. „Co by Biden mohl udělat, je jednoduše zabavit samotná zmrazená aktiva v USA a dát je Ukrajině, aby mohla financovat válku samotnou. V USA je zmrazený ruský státní majetek v hodnotě 5 miliard dolarů. Vedle toho může Biden rozhodnout o tom, že USA ještě před Trumpovým nástupem do úřadu pošlou na Ukrajinu zbraně, které mají ve skladech. A do třetice by Biden mohl stanovit ještě nějaký časový rámec pro budoucí přijetí Ukrajiny do NATO,“ napsal Kyiv Independent.

