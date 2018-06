Co řekli Daniele Drtinové, když končila? Ředitel ČT Dvořák poskytl třaskavý rozhovor

Hned na úvod se ale začaly probírat útoky, kterým Českou televizi v poslední době vystavuje ředitel soukromé TV Barrandov Jaromír Soukup, kterého oceňovaná hvězda DVTV důsledně po celý pořad přejmenovávala na „Jaroslava“.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák prozradil, že ČT podává na Jaromíra Soukupa žalobu. Nevnímá to ale tak, že by začínala „válka televizí“. „Jen si myslím, že když někdo podle našeho názoru porušuje mediální legislativu, tak je správné na to upozornit,“ soudí. Pokud zákony platí, tak by se podle Dvořáka také měly dodržovat.

Nebude však žalovat Soukupova rýpnutí do své osoby, třeba když Dvořáka vyobrazil jako tlusté dítě, protože zkonzumuje každoročně sedm miliard. Žalovat chce slova, která se dotýkají instituce České televize. Konkrétní být nechtěl, aby protistraně neprozradil „munici“ svých právníků.

„Slibuji si od toho, že se tím ten trh bude vzdělávat. Že se ukáže, že pokud tady platí nějaké zákony, tak je správné je dodržovat, a že ti, kteří chtějí podnikat v mediální oblasti, by je dodržovat měli,“ věří Dvořák.

Martina Veselovského pak zajímalo, zda se Dvořák chystá kromě Soukupa pohnat k zodpovědnosti ještě jiné osoby, urážející Českou televizi. Přehrál mu slavný výstup Andreje Babiše, který redaktorce Wollnerových Reportérů ČT vmetl, že její instituce je „jedna zkorumpovaná pakáž“. Ředitel Dvořák si myslí, že se musí rozlišovat, protože politik nadaný mandátem veřejnosti má přece jenom jiné postavení, a navíc Jaromír Soukup je jako ředitel soukromé televize v podstatě jejím konkurentem, což na jeho slova klade naopak přísnější měřítka.

„Doba je drsná, měli bychom si na to zvykat,“ zhodnotil ostrá prohlášení od politické reprezentace. Veselovského tím vyděsil. To, co o ČT vykládají Andrej Babiš, Tomio Okamura nebo Miloš Zeman, je podle něj strašné. „Vždyť prezident Zeman o vás říkal dokonce v inauguračním projevu věci, které jste vy sami pak označili za nepravdy,“ nechápal.

Dvořák mu připomněl, že Andrej Babiš se za své prohlášení později přímo ve vysílání ČT omluvil. Veselovského zajímalo, zda se omluvil i redaktorovi, kterého nazval ksindlem. „Ona ta prohlášení směřují vůči vašim zaměstnancům a vy se za ně nepostavíte?“ divil se Veselovský.

Dvořák to odmítl, za své zaměstnance se prý staví. A pokud budou mít pocit, že se výrok dotýká jejich stavovské cti, mohou žalovat oni a ČT je v tom podpoří, včetně zajištění právníků.

Veselovského ale stále zajímalo, zda ČT není „příliš měkká“. A k tomu pustil další připravené video, tentokrát s Tomiem Okamurou, který vysvětloval, že dotazům pro zpravodajskou relaci rád vyhoví, ale pro „podvodný“ pořad Newsroom ČT opravdu odpovídat nehodlá.

Dvořák nad záběry ocenil redaktora Luboše Rosího, který Okamurovi „profesionálně a fundovaně odpověděl“ („Ten pořad není podvodný a nejsou to hloupé otázky,“ zněla fundovaná odpověď). Veselovský byl zděšen, že si politik „editoriálně vybírá“, kterému pořadu bude odpovídat. „Tak se ptám, jestli by redakce neměly držet spolu basu a říct: Buď budete odpovídat na naše otázky, jaké vám klademe všichni, anebo s vámi prostě vůbec nebudeme mluvit.“

„To si musíte, Martine, přečíst náš Kodex. A vy ho přeci znáte,“ odpověděl bývalému moderátorovi ČT. Ta podle ředitele musí přinášet vyvážené a pravdivé zpravodajství bez ohledu na to, jak se jednotliví politici chovají.

Veselovský varoval, že „příliš měkká“ veřejnoprávní televize může vést k tomu, že politici s ní zatočí tak, jako to učinili v Polsku. A znovu zopakoval, že Andrej Babiš „nadává našim redaktorům“ nebo jak prezident Zeman nabádá poslance, aby neschválili výroční zprávu. Dvořák jej ujistil, že to, co zažíváme, jsou politické tlaky, ovšem nikoliv zásadní.

Pak Veselovskému objasnil, že to, že Sněmovna dvakrát neschválí zprávu o hospodaření nebo zprávu o činnosti ČT, tak to neznamená, že automaticky končí Rada ČT, jak Veselovský tvrdil.

Redaktor pak řediteli připomněl, že u sousedů v Rakousku předseda vládní strany prohrál soud, když o veřejnoprávní televizi řekl, že dělá ze lží zprávy. „Proč by Česká televize do toho neměla jít daleko tvrdším způsobem?“ nechápal.

Dvořák mu objasnil, že mnohem nebezpečnější než nějaké ostré výroky na kameru je to, co se proti ČT může chystat v Poslanecké sněmovně. A má prý informace, že se to skutečně chystá.

Veselovský pak Dvořáka griloval, zda se ptá politiků na jejich názory na práci redaktorů ČT. Proč jej dané téma tak zajímá odhalil vzápětí, když vytáhl kauzu z časů, kdy s Danielou Drtinovou odcházeli z České televize. Na uzavřené schůzce s redaktory tehdy Dvořák měl Drtinové potvrdit, že s politiky o její práci hovořil. Dvořák nechápal, proč by se politiků nemohl zeptat, jaký je jejich názor na to, jak je politické dění zpravodajsky pokryto.

„Ta otázka je jinak, pane řediteli. Proč byste se jich na to měl ptát?“ opáčil Veselovský. Dvořák se mu snažil vysvětlit, že když námitky od politiků dostane on, dává mu to možnost je zpracovat a zaměstnance případně bránit. Pak popřel, že by za politiky cíleně chodil si „zjišťovat ohlasy“.

„A jak to tedy děláte?“ ptal se dál přísně Veselovský. „To když se sejdu s premiérem Babišem a on mi začne říkat, co se mu nelíbí, tak to si mám zacpat uši?“ nechápal Dvořák.

„A když s nimi mluvíte takhle, to se potom divíte, že ti politici tu televizi chtějí ovlivňovat?“ ptal se Veselovský. To už Dvořák nevydržel a ptal se, jak by podle Veselovského měla probíhat komunikace ředitele veřejnoprávního média se zástupci státu, který jej zřizuje. „Já mám tu výhodu, že nejsem ředitelem České televize,“ opáčil Veselovský.

Pak Dvořáka griloval na tom, že se před svým zvolením v roce 2011 sešel s tehdejším premiérem Petrem Nečasem.

„Vy motáte, jak říká moje žena, koše s baněma,“ nevydržel Dvořák. Upozornil redaktora, že on byl zvolen členy Rady České televize. „Ale tu volí Poslanecké sněmovna, takže je přímo spojena s politickou vůlí,“ trval na svém Veselovský. „No ale na to se musíte ptát těch radních,“ opáčil ředitel. On sám prý u současné Rady neměl pocit, že by fungovala podle politického zadání.

Je prý pochopitelné, že za sedm let, co televizi řídí, se ve vztahu k politikům i obecně o fungování televize mnoho naučil.





