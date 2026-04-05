Co se dělo v Íránu: Detailní popis záchrany. Existuje ale druhá verze

Americký vojenský pilot byl úspěšně zachráněn z íránského území po riskantní záchranné operaci, kterou koordinovala americká armáda ve spolupráci s CIA. Prezident Donald Trump oznámil úspěch akce v neděli na sociálních sítích.
„MÁME HO! Moji spoluobčané, v posledních několika hodinách provedla armáda Spojených států jednu z nejodvážnějších pátracích a záchranných operací v historii USA jednoho z našich neuvěřitelných důstojníků, který je zároveň velmi váženým plukovníkem a o kterém vám s radostí oznamuji, že je naživu!“ sdělil šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social.
Dále napsal: „Tento statečný bojovník byl za nepřátelskými liniemi ve zrádných horách Íránu, kde ho pronásledovali naši nepřátelé, kteří se k němu každou hodinou přibližovali, ale nikdy nebyl doopravdy sám, protože jeho vrchní velitel, ministr války, předseda sboru náčelníků štábů a jeho kolegové 24 hodin denně monitorovali jeho polohu a pečlivě plánovali jeho záchranu.“
Trump se pochlubil, že na jeho pokyn vyslala americká armáda desítky letadel vyzbrojených „nejsmrtelnějšími zbraněmi na světě“, aby vojáka zachránila. Utrpěl zranění, ale bude v pořádku.
„Tato zázračná pátrací a záchranná operace přichází nad rámec úspěšné záchrany dalšího statečného pilota, ke které došlo včera, což jsme nepotvrdili, protože jsme nechtěli ohrozit naši druhou záchrannou operaci. Toto je poprvé v historii armády, kdy byli dva američtí letci zachráněni, odděleně, hluboko na nepřátelském území,“ napsal americký prezident.
Trump: Bůh žehnej našim vojskům a veselé Velikonoce
Uvedl, že jeho země nikdy neopustí žádného amerického stíhacího letce. „Skutečnost, že se nám podařilo provést obě tyto operace bez JEDINÉHO zabitého nebo zraněného Američana, znovu dokazuje, že jsme dosáhli drtivé vzdušné dominance a převahy nad íránským nebem. Toto je okamžik, na který by měli být VŠICHNI Američané, republikáni, demokraté a všichni ostatní, hrdí a sjednoceni. Opravdu máme nejlepší, nejprofesionálnější a nejničivější armádu v historii světa. BŮH ŽEHNEJ AMERICE, BŮH ŽEHNEJ NAŠIM VOJSKŮM A VESELÉ VELIKONOCE VŠEM!“ uzavřel americký prezident.
Íránská protivzdušná obrana sestřelila americký stíhací letoun F-15 v pátek 3. dubna. Oba členové posádky, pilot i operátor zbraňového systému, se katapultovali.
Pilota se podařilo vyzvednout poměrně rychle za denního světla.
Druhý člen posádky však zůstal izolován hluboko za nepřátelskými liniemi v nepřístupných horách. Zraněný plukovník se skrýval přes 48 hodin v horské rozsedlině, vyhýbal se íránským jednotkám a spoléhal na své komunikační zařízení a sledovací maják.
Klíčovou roli v operaci sehrála CIA, která nejprve zachytila nouzový signál a poté spustila rozsáhlou operaci. Prostřednictvím svých zdrojů uvnitř Íránu šířila dezinformace, že americké síly už oba letce lokalizovaly a evakuují je po zemi nebo po moři. Tímto způsobem se podařilo zmást Íránské revoluční gardy, a získat tak drahocenný čas. Současně CIA využila speciální technické prostředky k přesnému určení polohy zraněného plukovníka. Informace byly okamžitě předány Pentagonu a Bílému domu, načež Trump osobně nařídil okamžitou záchrannou misi.
Do akce se zapojily stovky amerických vojáků včetně speciálních jednotek, desítky bojových letounů, bombardérů B-1 a bezpilotních strojů MQ-9 Reaper, které chránily oblast a prováděly preventivní údery proti přibližujícím se íránským silám. Záchrana proběhla v noci a podle amerických představitelů se obešla bez jediné ztráty na životech či zranění amerických vojáků. Pomáhala také izraelská rozvědka.
Íránci vyprávějí jiný příběh
Íránská strana však událost interpretuje zcela odlišně. Revoluční gardy tvrdí, že během americké operace zničily několik letounů, včetně dvou transportních C-130 a dvou vrtulníků Black Hawk, a celou misi označují za neúspěšnou. Publikovaly na síti X video, které má údajně zachycovat okamžik, kdy byl americký pilot zajat.
IranDefenceForce (@IranDefenceForc) April 4, 2026
Footage appears to show the moment an American pilot may have been captured. pic.twitter.com/qKDAFEa3Qo
Zveřejnily také záběry trosek údajně amerického letadla, které mělo být zapojeno do záchranné mise v Íránu.
IranDefenceForce (@IranDefenceForc) April 5, 2026
Footage circulating online appears to show wreckage from U.S. aircraft involved in a rescue mission inside Iran.
Some reports suggest certain aircraft were destroyed by U.S. forces to avoid capture, while others claim they were shot down. pic.twitter.com/TM6rMUQjyh
Íránská vláda na síti X také upozornila na útok na sanitku, který označila za válečný zločin. „K tomuto činu, klasifikovanému jako válečný zločin, došlo navzdory tomu, že Ženevské úmluvy jasně zdůrazňují, že sanitky nesmí být terčem útoků, nesmí být poškozeny a nesmí jim být bráněno ve výkonu jejich činnosti, a to ani v případě, že nepřevážejí pacienty nebo zraněné. Naše sanitka v té době zajišťovala pomoc při nouzových situacích,“ publikovala íránská vláda.
This act, classified as a #war_crime, occurred despite the Geneva Conventions clearly emphasizing that ambulances must not be targeted, must not be damaged, and must not be prevented from carrying out their activities, even when they are not transporting patients or the injured.… https://t.co/9yopfUcu1l pic.twitter.com/zh2zYXQPYJ— ????? ???????? ????? (@Iranian_RCS) April 5, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku