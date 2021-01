Co se nemělo dostat ven: Šéf Twitteru o Trumpovi a jeho stoupencích, kterým zrušili účty

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 1% Petra Buzková 3% Radmila Kleslová 4% Petr Nečas 1% David Rath 90% Jaroslav Tvrdík 1% hlasovalo: 3672 lidí

Šéf společnosti, která stejně jako Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat či Twitch Trumpa cenzuruje kvůli tomu, že prý chce zabránit „riziku dalšího podněcování k násilí“, sdělil, že to bude trvat několik příštích týdnů a vše má trvat i po inauguraci nového amerického prezidenta Joea Bidena. „Nevěřím, že to brzy zmizí,“ vyjádřil se ke kauze.



Zmínil, že budou pokračovat „pohyby“ kupříkladu vůči „konspirátorům“ ze skupiny QAnon a že „půjdou hlouběji“. „Tým má hodně práce a hodně se zaměřuje na tuto konkrétní otázku. Musíme jim však také dát prostor a podporu, aby se mohli soustředit na mnohem větší obrázek. Protože to nezmizí,“ pokračoval.

??CENSORSHIP GONE WILD??



“We are focused on one account [@realDonaldTrump] right now but this is going to be MUCH BIGGER than just one account & it’s going to go on for much longer..."#ExposeTwitter pic.twitter.com/0AFLJDBzrA