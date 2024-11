Co teď bude s Ukrajinou? Někdejší šéf NATO po vítězství Trumpa už tuší

Anders Fogh Rasmussen, bývalý generální tajemník NATO a bývalý předseda dánské vlády, se vyjádřil k výsledkům amerických voleb, kde Donald Trump dosáhl významného vítězství. Podle Rasmussena by právě Trumpova „nepředvídatelnost“ a jeho potřeba být považován za vítěze mohly být klíčem k podpoře mírového procesu na Ukrajině. Zároveň uvedl, že Trump by měl využít svou pozici k tomu, aby přesvědčil ruského prezidenta Vladimira Putina k ukončení války.

POLITICO, a dodal, že by podle něj měl Trump ‚říci Putinovi, aby přestal válčit'.

Rasmussen, který byl generálním tajemníkem NATO během let 2009 až 2014, připustil riziko, že by Trump mohl snížit nebo ukončit vojenskou pomoc Ukrajině, ale zároveň vyjádřil přesvědčení, že Trump by nechtěl být vnímán jako slabý či poražený, což by mohlo ovlivnit jeho rozhodování o konfliktu.

„Nemyslím si, že by chtěl být zobrazován jako poražený,“ řekl Rasmussen a vyjádřil své pochyby nad tím, že by se Trump měl snažit donutit Ukrajince k jednání o mírové dohodě, kterou nevnímají jako spravedlivou.

Trump si s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským již včera telefonoval. Zelenskyj mu blahopřál k vítězství. Na sociální síti X pak Zelenskyj uvedl, že se s Trumpem dohodli na udržování úzkého dialogu a pokročením ve spolupráci obou států. „Silné a neochvějné vedení USA je pro svět a spravedlivý mír zásadní,“ prohlásil Zelenskyj.

