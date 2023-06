Co to Pavel způsobil? Moskva už to jede. Novinář se drží za hlavu

MONITORING Fachidiotství neomlouvá ani prezident. Každý je odborník na něco, a když přehnaně sebejistě ve svém projevu zabrousí mimo svou oblast, může to být katastrofa a výsledek jeho záměru se zvrhne v pravý opak, píše Marek Hudema v komentáři pro Lidové noviny. Přesně to se podle něj stalo prezidentu Petru Pavlovi, když v nedávném rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa místo svobody hájil nespravedlnost a nahrál tím ruské propagandě.

Prezident Petr Pavel v rámci komentování rusko-ukrajinského konfliktu použil historická přirovnání a ukázal podle redaktora, že je „úplně mimo“.

Prohlásil, že Rusové žijící v západních zemích by měli podléhat přísnějšímu dohledu než v minulosti, protože jsou občany země, která vede agresivní válku. Dodal, že za druhé světové války bylo tamní japonské obyvatelstvo také pod přísným monitorovacím režimem a že je to daň za válku

„Jenže za druhé světové války byli Japonci v USA sice monitorovaní, ale nikoliv na svobodě, nýbrž v koncentračních táborech. Tam je poslala americká vláda, aby se lépe monitorovali. Šli tam dokonce i američtí občané japonského původu s celými rodinami. Přišli o majetky, pracovní místa i postavení. Dnes to v USA berou jako jednu z největších ostud své historie. Po letech je odškodnili a skoro nikdo dnes nezpochybňuje, že válku strávili ne v izolaci, ale v koncentračních táborech,“ připomíná Hudema historická fakta.

„Chce tedy prezident Pavel všechny Rusy na Západě zavřít do koncentračních táborů? Ruská propaganda už to hlásá. I když vzhledem k tomu, že Pavel upřesnil, že mu jde o monitorování tajnými službami, asi to tak nemyslel,“ pokračuje Hudema s tím, že Pavel ukázal jen svou neznalost historie.

„Vyzná se pouze ve vojenství a diplomacii. Je to klasické fachidiotství, jenže to není v tomto případě omluvou. Navíc jako prezident má Petr Pavel dost široký okruh poradců, aby ho dovzdělali v oborech, se kterými v průběhu své vojenské kariéry nepřišel do styku,“ uzavírá redaktor Marek Hudema.

