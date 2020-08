Co tu opravdu dělal Pompeo? Ondřej Neff k věci. Dukovany, Rusko a budoucí problém USA

reklama

„Stojí o utužení vojenské spolupráce, což v praxi znamená nákup americké vojenské techniky. Těší se na dostavbu Dukovan. To řekl v době, kdy je pořád ve hře šest zájemců o dostavbu včetně ruského Rosatomu, třebaže se vláda do spolku s Rusy nehrne. Sice se nehrne, ale to ještě Americe nedává důvod k těšení,“ napsal Neff k tématu dostavby jaderné elektrárny Dukovany, přičemž americký šéf diplomacie varoval, abychom se v této věci vyvarovali ruských a čínských státních firem.



Z reakce premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž například zdůraznil, že nevidí důvod k přítomnosti amerických sil u nás, přičemž odmítl i vyřazení Ruska z dostavby Dukovan, dle Neffa plyne, že zdůrazňoval ekonomickou stránku věci a hrozbu necítí, přičemž ministerský předseda akcentuje nezávislost země. „Rozhodně to nebylo žádné podbízivé plazení před velkým bratrem ve stylu ‚učíme se, jak se správně řídit společnost‘,“ hodnotí. Andrej Babiš ANO 2011



Rusko dle publicisty za třicet let od pádu komunismu v modernizaci své ekonomiky nepostoupilo a „ustrnulo na úrovni autoritářsky řízeného vývozce přírodního bohatství“. „Může využívat nespokojenosti v obyvatelstvu západních zemí a píchat špendlíčky do bolavých míst, ale to je tak všechno. Na mocenskou revizi politického uspořádání kontinentu prostě nemá. V naší zemi neovládá žádnou vlivnou formaci, která by se byť vzdáleně dala přirovnat k předválečné KSČ. Rusku jdou u nás na ruku rozumprdi, kecalové a bojovníci internetových diskusí. Strašení ruskou hrozbou je značně přehnané a účelovost z něho čouhá. Ostatně to Američané určitě také dobře vědí, jinak by nestahovali svoje vojáky z Německa,“ připojuje novinář k otázce amerických sil.



Čína je však v lepší pozici. „Do západního světa proniká čínský kapitál, naříkáme nad tím. Ale to je přece v souladu se zásadami volného trhu. Bědujeme nad pronikáním Číny do Afriky. Jenže totéž dělala Evropa v devatenáctém století, přinesla do Afriky civilizaci s různými výsledky (Anglie maximum, Belgie nula), nechala se později vypudit, načež Čína, ale pozor také Indie, prolíná do uvolněných pozic, jelikož svobodné africké státy promarnily historickou příležitost vybudovat moderní, prosperující ekonomiky,“ shrnuje Neff s názorem, že si za pronikání Číny vlastně „můžeme sami“. Fotogalerie: - Pompeo u Zemana

Americkou návštěvu pak Neff hodnotí pozitivně. Máme však čekat, že se brzy Amerika může dosti oslabit sama zevnitř: „Je také třeba brát v úvahu, že na americkou administrativu čeká volební bouře. Ta Ameriku oslabí v každém případě, ať vyhraje Biden, nebo Trump – americká společnost zjevně ztratila schopnost akceptovat vítězství ‚toho druhého‘, což je základ demokracie, na tom demokracie stojí. Pokud vyhraje Biden, bude čelit tlaku jakobínů v Demokratické straně a extremistů jako BLM a teroristů typu Antifa. Pokud vyhraje Trump, bude mít na krku všechny tyto.

