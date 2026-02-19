Senátorka Kovářová: Ústavní zakotvení práva na hotovost. Rašín mě inspiroval

Zdravice u příležitosti včerejší vzpomínky na Aloise Rašína, na něhož byl 5.1.1923 spáchán atentát:
Aloise Rašína známe povětšinou jako osobnost československé ekonomické historie. To je oprávněné, protože se velmi zasloužil o veřejné finance, o hospodárnost vedení státu a o pevnost koruny.
Já ale nejsem ekonomem a nebudu si hrát na někoho, kdo tento jeho specifický přínos dokáže docenit. To ostatně určitě umí i každý z vás, kteří jsme se tu dnes sešli.
Jsem právník, a proto oceňuji jeho zásadní přínos ve svém oboru. Alois Rašín byl především vystudovaným právníkem, advokátem a aktivním členem Spolku českých právníků Všehrd. V době, kdy český lid v ulicích bouřlivě vítal nové zrozenou samostatnou státnost, Alois Rašín ve vypjatých hodinách v tichu své pracovny sestavil základní československý zákon. Zákon, kterým položil základy československé ústavy.
Přes nespornost jeho ekonomické erudice bychom neměli zapomínat, že právě právnická fundovanost mu umožnila hluboký vhled do dalších sociálních věd včetně ekonomie.
Před nedávnem jsem navštívila Českou národní banku. Mají tam čerstvě otevřenou expozici věnovanou právě Aloisi Rašínovi. Měla jsem možnost podívat se na jeho pracovní stůl i na návrhy československé ústavy.
Pracuji nyní na ústavním zakotvení práva na hotovost a ochrany české koruny a návrhy prvního československého ministra financí a muže 28. října mě velmi inspirovaly.
