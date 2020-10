Covid: Tlusté lidi nezachrání ani vakcína. Zhubněte, nebo bude zle! píše lékař

reklama

Od chvíle, kdy se nemoc covid-19 rozšířila po celém světě, ji podobně studuje řada lékařů v USA, v Evropě i v Asii. Shodli se na tom, že obézní lidé jsou koronavirem ohroženi více než pacienti, které obezita netrápí. Prokázalo to prý sledování u 400 tisíc pacientů.

„Výsledky metaanalýzy 75 studií provedené týmem prof. Popkina z univerzity v Severní Karolíně jsou alarmující a v určitém smyslu převratné. Obezita je odborníky i laiky většinou vnímána jako nemoc, u které se metabolické komplikace typu cukrovky, vysokého krevního tlaku či cholesterolu projeví až s odstupem let. Pacienti tak mají falešný pocit dostatku času pro změnu svého životního stylu,“ poznamenal k tomu MUDr. Jozef Čupka, MPH, vedoucí Pracovní skupiny preventabilních onemocnění při Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP. Jeho prohlášení má server ParlamentníListy.cz k dispozici.

„Nové onemocnění covid-19 však jasně ukazuje, že není prakticky žádný čas na jakýkoli odklad změn v managmentu obezity a je nutné jednat ihned. Nárůst hospitalizací na JIP je u obézních pacientů s koronavirem o 74 % vyšší než u neobézních a riziko úmrtí je až o 48 % větší než u neobézní populace. Obézní lidé jsou také náchylnější k syndromu akutní respirační tísně, což je v současnosti hlavní příčina úmrtí pacientů na koronavirus,“ dodal.

Varoval také, že u obézních lidí nemusí odpovídajícím způsobem zafungovat ani připravovaná vakcína proti koronaviru.

A to, že lidé vysedávají doma, aby se nenakazili, dokonce i pracují z domova, jim prý také nepomáhá, protože jim chybí jakýkoli pohyb. Za normálních okolností by pravděpodobně chodili alespoň do práce a z práce.

Praha, 12. 10. 2020

