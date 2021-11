Covid: Vy na Moravu kašlete, řekl hejtman z KDU-ČSL. A schytal úder

Dramatické řeči jihomoravského lidoveckého hejtmana Grolicha o tom, že Čechy nechaly v pandemii Moravu napospas, rázně odmítl jeho předchůdce a dnešní náměstek ministra vnitra Michal Hašek. Podle něj by si měl Grolich na brněnském hejtmanství především srovnat podřízené a pak začít dodržovat postupy, které se při řízení pandemie doposud dodržovaly. Pak bychom se nedostali do situace, kdy musí vláda krajům shazovat špatné návrhy, což byl přesně tento případ.

Fakt, že vláda na pondělním jednání nevyslyšela návrh na vyhlášení celostátního nouzového stavu kvůli pandemii, velmi zklamal hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Někdejší stand up komik proto při první příležitosti pohovořil do médií o tom, že když měly vloni v pandemii problém Čechy, nouzový stav se vyhlašoval hned. Teď jsou problémy na Moravě a vláda vzkazuje, že si jednotlivé kraje mají vyhlásit „stav nebezpečí“ na krajské úrovni. Hejtman to vnímá tak, že Morava byla „nechána napospas“.

„Standardně se přijímala opatření na území celé republiky. Když byl největší problém v Čechách, tak se samozřejmě přijímala opatření i na Moravě, abychom zabránili šíření. Teď se tváříme, jako by to byl problém jenom Moravy, nebo jako by ten problém vůbec nebyl,“ stěžoval si Grolich v rozhovoru pro IDNES.cz.

Opatření by podle něj měla být přijímána ústředně. Přehazování odpovědnosti na kraje je pro něj důkaz, že Babišova vláda už nic neřídí.

Michal Hašek byl osm let hejtmanem Jihomoravského kraje a předsedou Asociace krajů. V této pozici také zažil ledacos. Nyní se podílí na řízení boje s pandemií jako náměstek ministra vnitra, ale díky svým zkušenostem si dovoluje poskytnout svému nástupci na brněnském hejtmanství několik rad.

Zdůrazňuje, že jako Jihomoravan uznává Jana Grolicha jako svého hejtmana a když letos v létě zastupoval Ministerstvo vnitra v krajském krizovém štábu po řádění tornáda, zcela akceptoval jeho autoritu.

Současná žádost o nouzový stav je ale zcela jiný příběh a řeči o čechofobii vůči Moravě jsou mimořádně přehnané.

„Podle mých informací však jedno ani druhé pan hejtman včera ani dnes neučinil a o nouzovém stavu hovoří pouze v mediálních výstupech,“ píše jeho předchůdce.

Pes je podle něj zakopán v principu, že kdo vyhlašuje mimořádné opatření, ten jej také platí. A právě to se některým hejtmanům nelíbí. Jejich zkušený předchůdce přitom z fleku vyjmenoval několik možností, jak nemocnice finančně zajistit, aniž by hrozilo, že někde budou muset stavbaři bez proplacených faktur opustit rozdělanou dálnici.

Michal Hašek zavzpomínal, jak hrozil kolaps nemocnic za jeho hejtmanství, když lékaři vyhlásili akci „Děkujeme, odcházíme“ a začali stávkovat. „Tehdy nás Nečasova vláda poslala k šípku, a tak jsme byli nuceni začít připravovat eventuální vyhlášení stavu nebezpečí na úrovni jednotlivých krajů s předpokladem nařízení pracovní výpomoci lékařům. Jsem rád, že jsem to tehdy nakonec jako hejtman nemusel udělat, když se podařilo dosáhnout dohody mezi ministrem Hegerem a lékařskými odboráři,“ vzpomínal. Celou dobu prý ale myslel pouze na udržení zdravotní péče.

Dnešní zástupci krajů si podle něj představují řízení značně svérázně. Na Ministerstvu vnitra způsobilo šok, když se žádost o vyhlášení nouzového stavu dozvědělo celé vedení úřadu včetně ministra Hamáčka ne oficiální cestou, ale z rádia. Jen několik desítek minut před jednáním Ústředního krizového štábu, který to měl odklepnout.

Během té doby stačili zjistit, že se nejedná o požadavek hejtmanů, projednaný na úrovni krajů, ale o iniciativu krajských koordinátorů zdravotní péče, kteří to zkusili protlačit „napřímo“ přes ministra Vojtěcha. Návrh byl špatný, nebyl definován ani rozsah požadovaných opatření, natož jakékoliv zdůvodnění.

„Pokud má být krizové řízení opravdu krizovým řízením, musí fungovat podle pravidel . To není formalismus, to je předpoklad, aby bylo úspěšné a s jakoukoliv krizi se dokázalo vypořádat,“ konstatuje Hašek. Návrh tedy nepodpořil nejen Hamáček a jeho nástupce Rakušan, ale dokonce ani šéf hejtmanů Kuba.

„Není pravda, že by byl nouzový stav odmítnut, protože jde o Moravu a Slezsko a ne o Čechy. To je nefér argument, proti kterému je třeba se ohradit,“ píše Hašek. On sám by jako známý jihomoravský patriot protestoval, pokud by se objevil jen náznak takového jednání.

Hejtman Grolich by si tedy měl především srovnat své podřízené. Pak vyhlásit stav nebezpečí pro Jihomoravský kraj a požádat vládu o mimořádné financování. Pokud by toto nestačilo, měl by se domluvit s ostatními hejtmany a nechat vyhlásit nouzový stav pro celou republiku. Asociace krajů by si k tomu měla sjednotit svá stanoviska, což dnes nemá. A Hašek odmítá, že by to bylo proto, že čeští hejtmani nechtějí být solidární s těmi moravskými.

