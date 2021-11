Covid a Green Deal. Katastrofa! Jako tornádo na jihu Moravy umocněné požárem. Vlivný podnikatel musel vystoupit

Covidová politika a New Green Deal najednou znamená pro Evropu pohromu. Tvrdí to předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. „Covid a tento kvaziekologický tlak Evropské unie je v podstatě katastrofa, živelná pohroma, jedna katastrofa umocněná druhou,“ řekl mimo jiné pro ParlamentníListy.cz a popsal, jaké následky očekává v gastronomii a podnikání kvůli vládním opatřením.

Bábek tvrdí, že následky vládních opatření se v ekonomice projeví postupně. „Naše česká ekonomika se bude vyvíjet, řekněme, nevalně, protože už dnes zasahuje spoustu oborů. Kromě omezení gastronomie se začne povinně testovat ve firmách, neočkovaní lidé se stávají segregovanými, nesmějí nikam chodit, a to všechno se projeví. Na druhou stranu ve státním hospodaření se to neukáže okamžitě a na první dobrou, protože všichni úředníci a politici jaksi hospodaří způsobem… my bychom řekli turecké hospodářství, ale to bych urážel Turky. Prostě čeští politici hospodaří tak, že nás raději zadluží, raději přikryjí všechny nešvary, než by přiznali chybu: my jsme udělali špatně, tato rozhodnutí jsme dělat neměli, musíme otevřít a tak dále,“ řekl redakci Bábek. Současně uvedl, že ani od nové vlády nečeká zlepšení. „Bohužel od nové vlády čekám restrikce, které dál budou poškozovat ekonomiku.“

Ale k totálnímu lockdownu země podle něj dojít nemůže. „K totálnímu lockdownu u nás nedojde, protože ani stará, ani nová vláda nezasáhne do chodu velkých firem, koncernů a průmyslových podniků. To znamená, že můžeme očekávat další restrikce vůči malým a velkým živnostníkům, že budou dále diskriminovat třeba hospodské nebo malé krámky, ale velká obchodní centra to nezasáhne, nezasáhne to velké obchodní řetězce a žádný lockdown nezasáhne průmysl,“ řekl předseda Podnikatelských odborů.

Bábek: Služby tvoří 62 procent HDP a jsou diskriminované

A upozornil na zvláštní jev v české politice a ekonomice: „Mimochodem je to takový zvláštní jev v české politice a ekonomice. Zatímco průmysl tvoří v uvozovkách pouhých třicet procent hrubého domácího produktu a je nedotknutelný, tak služby tvoří 62 procent HDP České republiky a jsou neustále diskriminované a je potlačována jejich role. To považuji za jakýsi paradox ekonomiky i politiky České republiky,“ sdělil Bábek.

Restaurace mají nařízeno porušovat zákon

„Alespoň v Praze většina podniků, restaurací a kaváren dodržuje to vládní nařízení a tedy kontrolují své hosty. Já jako neočkovaný člověk, který není ochoten se nechat lustrovat kdejakou servírkou, se v centru Prahy nenajím. Nikdo mě neobslouží, já si mohu jen odnést jídlo s sebou. Tady narážíme na to, zda není, a já se domnívám, že je, takové chování restauratérů protiprávní. To, co jim vláda nařídila, není podle zákona, a oni porušují zákon - trestní i občanský zákoník,“ upozornil předseda.

Bábek rovněž sdělil, že jeho postoj nikdy nepůjde proti „chudákům restauratérům“, kteří se ocitli mezi mlýnskými kameny, ale naopak tvrdě se staví proti vládě, která je dostala do této nevýhodné pozice mezi mlýnské kameny. A zároveň vyjádřil podporu podnikatelům v gastronomii, kteří se rozhodli bojkovat vládní nařízení, odmítají lustrovat své zákazníky a lze se u nich najíst bez podmínek. K iniciativě Otevřeme Česko se připojily stovky restaurací a podniků. Jedním z nich je i pražská restaurace Šeberák a její majitel Jakub Olbert. Redakce se proto ptala, jak tyto protestní postoje Bábek vnímá: „Je to vlastně paradox, my oba označujeme postoj například Jakuba Olberta za protestní, ale on je to ve skutečnosti jediný právní a právně uznatelný postoj, takže ho jednoznačně podporuji. Ty, kdo veřejně řekli: Ne, my nebudeme nikoho lustrovat, protože na to nemáme právo, podporuji. Jak Olberta a ostatní, tak i ty, kdo to veřejně nevyhlásili, ale neskočili vládě na špek,“ podotkl.

Bábek: Čekám, zda soudy budou konzistentní, nebo podlehnou

V České republice je tedy mnoho podniků, kde se lustrováním zákazníků odmítají zabývat. I to připomněl Bábek: „V centru Prahy se nenajím, ale protože chodím po Praze pěšky, dnes jsem se cestou z Troje na Václavské náměstí zastavil v kavárně, vešel jsem dovnitř s úsměvem, tam mě obsloužili, nikdo se na nic neptal. Dal jsem si kávu, chlebíček a všichni byli spokojení. Jen zopakuji podporu všech, kdo se tomu postavili,“ řekl předseda podnikatelských odborů.

Sám očekává, zda budou soudy zachovávat konzistentní postoj ve výkladu práva ohledně vládních nařízení. Na otázku, zda rozhodnutí soudu zruší podobná nařízení, odvětil: „To je zajímavá otázka. Na jednu stranu si říkám, že pokud se soudy budou chovat konzistentně, jestli budou dodržovat hlavní zásady a práva - tedy předvídatelnost rozhodování, pak musíme očekávat, že tato nařízení soud zruší. Na druhou jsem nejistý, protože společenská situace se vyvíjí velmi negativně a jsem velmi zvědavý, jestli soudy proočkovací hysterii podlehnou. Vyjádření politiků, jako že válčíme s covidem a musíme zastavit covid, což je stupidní vyjádření - jak můžete zastavit vir? Prostě čekám, zda budou soudy konzistentní a dodrží povinnost předvídatelnosti, nebo podlehnou,“ vysvětlil Radomil Bábek.

Jaká jsou tedy jeho vlastní doporučení, jak se zachovat, jestliže každý den přibývají tisíce nově pozitivně testovaných na covid-19? „Řeknu, co říkám už od začátku – od března 2020 a opřu se o kapacity, kterým důvěřuji, jako je imunolog Karel Drbal nebo epidemiolog Jiří Beran. Tvrdím, že nás vůbec nemá zajímat, zda je někdo nakažený - to neznamená, že je nemocný. Má nás zajímat, zda je nemocný a lidé, kteří mají příznaky, mají být okamžitě zaléčeni. Nemusí být hospitalizováni, dostanou léky od praktického lékaře domů. Za druhé to, co tomu předchází, je prevence a osvěta. Ale tady nikdo neříká, jak se mají chovat, že mají větrat a být na čerstvém vzduchu, brát vitamín D a jak se chovat, když ucítí příznaky. Tady se vykřikuje do médií a politici se o to opírají, kolik zemřelo lidí v nemocnicích a kolik jich mají na jednotkách intenzivní péče. Nikdo z lidí na jipkách nemusel zemřít, kdyby se politici starali o naše zdraví. Ale z covidu udělali politiku, a proto jsme na tom tak špatně, jak na tom jsme,“ tvrdí Bábek.

Je to jako v socialismu. Změnu mohou způsobit jen lidé

Pro ParlamentníListy.cz rovněž shrnul, jak obrovský vliv má do celé situace s covidem dohoda Evropské unie New Green Deal, která má mířit k ekologičtějšímu chování Evropanů. Souběh dějů přirovnal ke kombinaci přírodních katastrof. „Představte si, že do jihomoravských obcí udeřilo tornádo a představte si, že do tornáda přijde ještě požár nebo krupobití. A to je pro mě covid a New Green Deal. Je to jedna katastrofa umocněná druhou. Covid a tento kvaziekologický tlak či projekt Evropské unie je v podstatě katastrofa, živelná pohroma. Jestliže se podíváme selským rozumem na příčiny zdražování elektrické energie, tak každý sedlák pochopí, že je třeba zrušit emisní povolenky. Místo toho jejich cena roste. Je potřeba zrušit nejrůznější normy a omezení, protože vyvíjejí extrémní tlak na cenu a zdražují nám život, protože firmám nezbývá než zdražovat výrobu. Každý rozumný člověk by řekl: No tak, prostě ty normy pro výrobu automobilů se spalovacími motory zrušíme, protože v nich není žádný smysl. Jejich jediným smyslem je přinutit automobilový průmysl k výrobě elektromobilů. Nic jiného nepřinesou. Zlepšení životního prostředí tyto normy nemají ve svém genetickém kódu. Ale to Evropská unie nemůže udělat, protože jejím cílem není zlepšení životního prostředí, jejím cílem je přerozdělení, přesun prostředků od velkých výrobních firem k politickým či takzvaně apolitickým subjektům, různým neziskovkám a tak dále. Takže v souvislosti s covidovou politikou, nikoliv s covidem virem, to pro nás v Evropě znamená katastrofu,“ tvrdí Bábek.

Přehodnocení postoje a kroků Evropské unie s problémy, které se kolem energií projevují, však neočekává. „Ne, to neočekávám. Jediný, kdo to může změnit, jsou lidé, občané, jejich tlakem a odporem a aktivitami. Variantu, že to sami změní ti, kdo přišli s covidovou politikou a s New Green Dealem, považuji za nemožnou a přirovnal bych to k socialismu. Celý svět viděl, že socialismus je v tehdejším sovětském Rusku, později Sovětském svazu neschopný, neživotaschopný režim, že je to ekonomická katastrofa. Přesto byl zaveden v Maďarsku, Československu, Polsku, Německu, v Rumunsku i na Kubě a byl zaváděn v podstatě týmiž lidmi, kteří byli při tom, když se zaváděl v Sovětském svazu. Covidová politika a ovládání společnosti pomocí covidu, Green Dealu a ovládání společnosti peněz pomocí takzvaných ekologických programů, je, prosím, ideologie. A ideologie se dneska na racionální důvody neptá, proto je to ideologie,“ dodal Bábek.



