Covid nezmizel! Příštích 14 dnů prý ukáže, jestli jsme nerozvolnili rychle

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL), bývalý náměstek ministra zdravotnictví. Rozšíření covidu-19 v Česku stagnuje, přesto vláda ruší restriktivní opatření. Nechováme se, jako by nákaza zcela zmizela? Neměli bychom brát v úvahu rostoucí počty případů jinde ve světě? Kdo rozhoduje o dalším postupu v boji s pandemií?

„V tuto chvíli máme v nemocnicích hospitalizovaných s onemocněním covid-19 asi 2000 pacientů na celou republiku, a toto číslo je v posledním týdnu, dvou, relativně stabilní. Je to něco, co jsme schopni zvládnout, samozřejmě, že nám to komplikuje jako lékařům život, protože ti pacienti potřebují zvláštní režim, potřebují být odizolovaní od ostatních,“ poznamenal Philipp k aktuálnímu stavu koronavirové epidemie.

V těch posledních 14 dnech se podle jeho slov dá mluvit o stagnaci, zejména co se týče počtu hospitalizovaných. „Myslím si, že jsme udělali vše, co jsme mohli, abychom byli opatrní a abychom správně nastavili tu chvíli, kdy je možné ty restrikce uvolnit, kdy je možné žít normální život bez omezení. Příštích 14 dní, měsíc, nám ukáže, jestli to bylo příliš rychle, nebo jestli to bylo akorát,“ řekl k uvolnění restrikcí Philipp.

„Neříkám však, že jsme zvítězili. Máme tady oddychový čas, ale nemůžeme vyloučit to, že se budeme muset k nějakému typu omezení vrátit, například k nošení roušek všude pod střechou nebo k něčemu takovému. Ale myslím si, že jsme to nastavili dobře. A jsem relativně optimista v tom, že se blíží jaro, virózy obecně ztrácejí na síle, takže věřím, že to přežijeme bez restrikcí,“ dodal.

Víc než lockdown je podle něj důležité, abychom se naučili správně se chovat. „Očkovat se a eventuálně v případě, když se začne zvedat ta vlna covidu, tak začít nosit roušky, ochranu úst a nosu,“ podotkl.

Respirátory podle něj rozhodně fungují. „Je to jedno ze základních opatření a musím říct, že my třeba ve zdravotnictví je stále nosíme. A teď jsme to tady s kolegy diskutovali, že jsem na ten respirátor tak zvyklý, že mi přijde až zvláštní, když ho najednou nemám tady ve Sněmovně. Skoro bych měl chuť si jej vzít, protože nás je tady hodně,“ poznamenal Philipp.

