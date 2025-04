Čunek proti koalici: Kontrolovat ČT, nezvyšovat poplatky

Novelu o navýšení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas již 5. března schválila Poslanecká sněmovna v poměru 99 hlasů pro ku 89 hlasům proti. Televizní poplatek novela zvyšuje o patnáct korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový poplatek o deset korun na 55 korun za měsíc. Pro hlasovala většina poslanců z koalice SPOLU, Piráti a STAN. Proti pak opoziční hnutí ANO a SPD.

O schválení novely by měl v příštím týdnu hlasovat Senát. Část senátorů navíc požaduje ústavní novelu, která by umožnila Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Návrh podpořilo 37 senátorů z různých klubů.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) navýšení koncesionářských poplatků nepodpoří. „Jsem přesvědčen, že se Česká televize rozvětvila tam, kde ji nevidím. Veřejnou službu vnímám jako objektivní zpravodajství, kterým se vyrovnává deficit ze soukromých médií,“ uvedl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.

Čunek zdůraznil, že veřejnoprávní média by se měla soustředit na objektivní zpravodajství a vzdělávací programy, které kompenzují nedostatky soukromých médií, jež jsou ovlivněna tržními zájmym a na podobných programech by nevydělaly. „A to si myslím, že Česká televize opustila a pouští se do různých jiných programů, které potom stojí velké peníze. Myslím si, že je to zbytečné,“ vysvětlil Čunek své stanovisko.

Navíc se podle něj již dávno ukázalo, že nelze mluvit o „nezávislosti“ veřejnoprávních médií. Podle Čunka má televize schopnost formovat politický názor veřejnosti. „Pokud je daná televize soukromá, je to její věc. Zatímco ve veřejnoprávní televizi mnohdy máme velký výběr hostů a mnoho komentářů, kteří jsou takzvaně nezávislí. Ale za tu dobu působení České televize jsme si všimli, že mnohdy směřují vždycky k někomu nebo proti někomu,“ vysvětlil Čunek, kde a jak dochází k narušení principu nezávislosti.

Senátor proto navrhl restriktivnější financování veřejnoprávních médií. Souhlasí i s kontrolou hospodaření České televize i Českého rozhlasu ze strany Národního kontrolního úřadu.

„A protože tak ohromné subjekty se nedají řídit obecně a už vůbec ne z úrovně Parlamentu, tak se to dá jedině řídit tím, že někomu řeknete: Děláte tu službu hodně rozmáchlou. Tady máte méně peněz a dělejte službu za ty peníze,“ řekl Čunek a stěžoval si na přílišnou byrokracii kolem poplatků i v kontextu toho, že by měl být poplatek nově placen i za telefony. Sám navrhl, že by raději Česká televize měla být hrazena ze státního rozpočtu.

„Jestliže tady mluvíme o sedmi až osmi miliardách korun, tak to jsou už dost velké peníze. Věřím, že i tady by měla vláda a Poslanecká sněmovna mít určitou schopnost šetřit a pak by to mělo dopadnout dobře,“ řekl Čunek.

