Cyril Svoboda, který byl u psaní Ústavy: Pandemický zákon je za hranou ústavnosti. Ale jná možnost asi není...

Cyril Svoboda si byl jist, že pandemický zákon ve Sněmovně projde, dlouhé obstrukce během schvalování proto považuje za nesympatické vůči voličům. Jistý si byl ze dvou důvodů. Jednak kvůli vládní většině 108 hlasů a jednak proto, že zákon je podle něj potřeba. „Zákon tohoto typu potřebujeme, a to říkám i přes svoji výhradu, že ústavně čistší řešení je vyhlášení nouzového stavu. Je pod kontrolou Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna může nouzový stav kdykoliv zrušit. Navíc existuje téměř nulové riziko, že opatření budou rušena soudy, protože byla překročena pravomoc nějakého správního úřadu či ministerstva, což jsou právě rizika spojená s pandemickým zákonem. Ten je zákonem běžným, nikoliv ústavním,“ řekl redakci Svoboda.

Proč tedy Česká republika potřebuje pandemický zákon, když mohou poslanci vyhlásit nouzový stav? Podle bývalého ministra zahraničí se vyhlášení nouzového stavu těší menší oblibě u politiků. „Potřebujeme regulaci a správná regulace je vyhlášení nouzového stavu. Toto je náhradní řešení, ale alespoň řešení. Nouzový stav je zároveň politický postoj, jde o stav mimořádný a všichni se bojí vyhlašovat ho v takhle pokročilém stadiu. Ozvaly by se hlasy, proč se vracíme zpátky k nouzovému stavu. Je sice ústavně čistší, ale chápu realitu, že nebude vůle ho schválit,“ vysvětlil.

Pandemický zákon je za hranou ústavnosti

Obstrukce ve Sněmovně podle něj nejsou sympatické ani občanům: „Ale bohužel k tomu tu a tam dochází, jen to nezíská sympatie na žádné straně. Navíc obstruovali zákon, u kterého bylo jasné, že bude stejně přijat, to nemá sympatii žádnou. Vždy platí, že obstrukce je to, co baví opozici, protože chce kategoricky demonstrovat svůj postoj, ale sympatie tím nezískává,“ uvedl lidovec Cyril Svoboda. A byla to právě KDU-ČSL, ale i ostatní strany vládní koalice, které v minulosti někdy obstruovaly přijetí zákonů. Jako příklad lze uvést církevní restituce, daňový balíček, elektronickou evidenci tržeb a další. Ani to na jeho názoru nic nemění. „Chápu, že opozice chce výrazně a důrazně sdělit svůj postoj, a to platí pro všechny, ale tyto obstrukce, které skončí nakonec prohrou, nemají žádný smysl,“ podotkl.

Sám však od počátku vyjadřuje výhrady k pandemickému zákonu, a to i v době, kdy vládu řídil Andrej Babiš (ANO). „Pandemický zákon bude a musí být přijat. Pokud nebude přijat, tak máme od prvního března úplně rozvolnění, a to je něco, co nechceme a co občané nemohou chtít. I přesto, že mám k pandemickému zákonu velkou výhradu a myslím, že je za hranou ústavnosti,“ sdělil s tím, že o tom rozhodne Ústavní soud České republiky a sám nepochybuje, že se na soud opozice v této věci obrátí. „Ale jsem proti tomu hledat jiné řešení i přes veškeré výhrady, které jsem od počátku měl. Opakuji, je lepší ho schválit, než vymýšlet jiné cesty,“ řekl Cyril Svoboda.

Nouzový stav spadá pod kontrolu poslanců

Za hranou ústavnosti je podle něj zákon proto, že nouzový stav může Parlament kdykoliv zrušit, což u pandemického zákona nelze. „Pandemický zákon není ústavní, ponížili ho o patro níže na úroveň běžného zákona, a na to bychom si neměli zvykat,“ varoval. Zároveň zdůraznil, že nouzové stavy existují pro případy složitých situací, na omezenou dobu a spadají pod kontrolu poslanců. Na otázku redakce, zda je pandemický zákon potřeba, když mnoho zemí rozvolňuje svá opatření, odvětil, že jde o věc České republiky: „To musí posoudit výkonná moc, jestli je stav takový, že nepotřebujeme pandemický zákon. To musí posoudit vláda,“ uvedl.

Vláda tedy schválila pandemický zákon, který umožňuje třem ministerstvům omezovat podnikatele či nařizovat povinné testování i očkování, a to ve zrychleném řízení. Bylo to však právě zrychlené řízení, které současná vláda a zároveň ještě nedávná opozice tvrdě kritizovala u bývalého premiéra Andreje Babiše. Nyní tak učinila sama. „Vidíte, že se to opakuje. Aktéři se mění, ti, co byli v opozici, jsou nyní u moci. To se hold děje, a co kritizovala opozice minule, tak jako vládní koalice požaduje, s tím musíme počítat, taková je výměna rolí v demokracii,“ poznamenal Cyril Svoboda.

To jsem zažil už mnohokrát

Ale nejedná se o farizejství či podvod na voličích, kterým strany slibovaly jiný přístup a tvrdily, že takový zákon nemůže procházet zrychleným řízením? „Máte pravdu, co jedna strana kritizovala, po čase sama využívá. To už jsem zažil mnohokrát. Vycházím z toho, že pandemický zákon potřebujeme a obstrukce jsou nesympatické. A co s tím nyní dělat? Pokračovat dál, potřebujeme chránit obyvatele proti šíření nákazy,“ sdělil.

Kvůli obstrukcím však prý není třeba měnit jednací řád Sněmovny nebo jiná pravidla, na nichž se v počátku devadesátých let Svoboda podílel. „Není třeba měnit pravidla. Pravidla nikdy nepamatují na všechny možné situace, které mohou nastat. Kvůli jednomu případu bych nic neměnil. Při obstrukcích jde o to, aby opozice upozornila na svůj postoj. Neříkám, že by k nim nikdy nemělo dojít, ale příliš dlouhé obstrukce nezískávají sympatie voličů, protože poslanci nedělají, co dělat mají. Ale je to strategie, dělo se to v minulosti, děje se to nyní a bude se to dít i v budoucnosti,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Osobně by se raději věnoval jiným nedostatkům v zákonech. „Nepochybně vidím jako hrubý nedostatek, že neumíme pružně reagovat na krize typu teroristických útoků. Naštěstí tu nejsou, ale osobně bych připravil změnu ústavního zákona, která umožní, aby bylo možné rozhodovat pružněji,“ dodal Cyril Svoboda.

