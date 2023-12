DPH půjde dolů? Obchody to promítnou, slibuje Prouza

reklama

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15460 lidí

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzy navíc ceny potravin nejspíše od nového roku nadále porostou, a to kvůli dražším energiím. Ty podle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu zdraží o desítky procent.

„Jak zemědělství, tak potravinářství jsou velmi energeticky náročné provozy. Tak prostě tu spotřebu energie máte výrazně vyšší než v jiných částech ekonomiky. Takže jakékoliv navýšení cen energie od ledna znamená výrazné navýšení cen potravin,“ podotkl Prouza v listopadu.

To, že by mohlo dojít ke skokovému navýšení cen potravin, slýchá Prouza podle svých slov i od dodavatelů. „A není to jen kvůli cenám energií, od ledna se zvyšují daně z nemovitostí, daně ze zisku, vláda rozhodla o zásadní změně pravidel pro zaměstnávání na dohody, což zdraží zase práci. Proti tomu půjde to snížení DPH na potraviny o tři procentní body dolů, ale z těch prvních reakcí, které už máme od našich českých dodavatelů, tak je to prostě navýšení výrazně vyšší než ta minus tři procenta na DPH,“ uvedl Prouza.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Petr Fiala z drahých cen potravin mimo jiné viní také velké potravinářské firmy, kterým v posledních letech rekordně stouply zisky. „Zisky jsou rekordní a ceny potravin jsou taky rekordní. Je potřeba udělat něco, aby tomu tak nebylo,“ řekl premiér. Cestou je podle něj tlak státu na všechny účastníky procesu výroby a prodeje potravin, aby se jejich ceny snížily. „A hle, ono to funguje,“ dodal Fiala s tím, že Agrofertu a dalším potravinářským firmám prý už šlápl na kuří oko. Jenže od ledna potraviny stejně zdraží.

To ohlásil po jednání se zástupci obchodních řetězců i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Tomu se to podle jeho slov pranic nelíbí, ale jako ministr zemědělství s tím nemůže nic dělat. „Já bohužel jako ministr zemědělství nemám přímý vliv na tvorbu cen, nástroje na určování cen nemám, ale je mým úkolem, abych prostřednictvím těchto jednání jasně sděloval, že některé kroky řetězců jsou pro mě jako ministra zemědělství zcela neakceptovatelné,“ uvedl Výborný.

Prouza ve středu na síti X vysvětlil, že obchody opravdu od ledna promítnou nižší DPH do výsledných cen. „Obchody dodrží svůj závazek plně promítnout od ledna do cen nižší DPH. Jestli potraviny v lednu zdraží nebo ne, závisí pouze na velkých českých dodavatelích. Pokud dodavatel nezmění od ledna svou dodavatelskou cenu, bude od ledna 2024 daná potravina levnější o celé snížení DPH,“ tvrdí Prouza, že chyba není na straně obchodů.

„Ministra Výborného obchodníci informovali o tom, že jim řada velkých českých dodavatelů zaslala nové ceníky s platností od ledna 2024, a že u těchto ceníků jsou ceny oproti těm stávajícím vyšší o 5–10 procent. Upozornili jsme pana ministra, že pokud dodavatelé zvednou své ceny, promítne se to na pultech obchodů a může to vymazat zlevnění díky nižší sazbě DPH. Pana ministra jsme informovali o hlavních důvodech, které dodavatelé pro zvýšení cen uvádějí a které komunikují i mediálně (vyšší ceny energií, navýšení nákladů firem kvůli konsolidačnímu balíčku),“ vysvětlil Prouza, že dodavatelé a potravináři budou mít od ledna vyšší náklady, a proto budou zdražovat.

Problém je podle něj také v tom, že dobře nefunguje jednotný evropský trh, který by tlačil dolů ceny potravin i v Česku. „Tam, kde lze proti českým dodavatelům postavit i ty zahraniční, cena od ledna rychle klesá. Platí to zejména pro základní potraviny, jako jsou mléko, máslo, sýry nebo vejce, kde ceny od počátku roku klesly i o 20 %. Některé zboží nejde ze zahraničí ve větší míře dovážet (například pečivo), stát také dlouhodobě staví dovozu potravin administrativní překážky, aby chránil české dodavatele a komplikoval možnosti dovozu,“ tvrdí Prouza.

Fotogalerie: - Na petičním výboru

„Obchody zároveň bojují s tzv. teritoriálním omezením dovozu, kdy nadnárodní potravinářské firmy na jednotlivé trhy dodávají výhradně prostřednictvím národního distributora a ovlivňují to, v jaké kvalitě a za jakou cenu se jejich zboží do každé evropské země dostane. Evropská komise přitom nedávno zjistila, že kvůli teritoriálním omezením dovozu platí evropští spotřebitelé o 14 miliard euro ročně víc, než pokud by jednotný evropský trh fungoval bez omezení,“ vysvětluje Prouza.

Hlavní díl viny podle Prouzy leží na potravinářských firmách, kterým neustále rostou zisky a ještě profitují ze štědré dotační politiky. „S panem ministrem Výborným jsme diskutovali také o důvodech současné situace. Vedle krátkodobých vlivů na ceny, jako je fluktuace ceny energií, ale dlouhodobě bojujeme s tím, že stát dotačně i regulatorně podporuje dominantní české agroholdingy místo toho, aby podporoval konkurenci a pestrost nabídky, jak je to obvyklé v okolních zemích,“ je kritický Prouza.

Právě velké agroholdingy, které pohlcují menší a střední potravináře a zemědělce jsou podle něj kamenem úrazu. „V řadě segmentů nedostatečná konkurence mezi českými potravináři a zemědělci. Stále rostoucí vertikální koncentrace agroholdingů. Skupování malých a středních farem finančními investory a z toho plynoucí omezování pestrosti nabídky,“ pokračuje Prouza a vyjmenovává další problémy jako chybějící moderní sklady nebo export českých komodit do zahraničí, kde se vyrábějí koncové výrobky a většina přidané hodnoty se tak tvoří mimo ČR.

„Některé věci se budou měnit dlouho, ale důležité je konečně začít. U některých se dají změny prosadit obratem, zejména u změny dotačního systému, chce to jen politickou odvahu. Stačí přestat vyhazovat miliardy na provozní dotace a podporovat ty, kteří na trh přinášejí pestrost a kvalitu nabídky. Řada českých potravin patří mezi nejkvalitnější nabídku v Evropě, vidíme to třeba na úspěchu českých potravin v rámci privátních značek. Především ale musíme začít pracovat na posílení konkurence, i když se to některým nebude líbit,“ dodává Prouza, že řešením je omezení podpory velkým potravinářským a zemědělským firmám.

1/20 Obchody dodrží svůj závazek plně promítnout od ledna do cen nižší DPH. Jestli potraviny v lednu zdraží nebo ne, závisí pouze na velkých českých dodavatelích. Po setkání obchodníků s ministrem zemědělství se objevila řada nedorozumění, které bychom rádi uvedli na pravou míru. — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) December 6, 2023

Pro dokreslení situace Prouza na síti X sdílí také graf, z něhož je patrné, jak zemědělským a potravinářským firmám rostou zisky. „Moc mě baví ty profesionální plačky z Agrární komory. Každý rok vydělávají víc a víc, a přesto se nestydí pořád brečet a lhát o tom, jaké to jsou chudinky, aby mohly natahovat ruce pro další a další dotace...“ píše Prouza.

Moc mě baví ty profesionální plačky z Agrární komory. Každý rok vydělávají víc a víc, a přesto se nestydí pořád brečet a lhát o tom, jaké to jsou chudinky, aby mohly natahovat ruce pro další a další dotace... https://t.co/XPrr4IJLhc pic.twitter.com/BLkgqTuEvd — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) December 6, 2023

Psali jsme: Zdražování potravin od ledna. Co půjde nejvíc nahoru? Už je jasno A potraviny zdraží. Další šaráda vládních amatérů. Rajchlova expertka nechápe, čemu se Výborný diví Okamura (SPD): Takhle to dopadá, když ministerstvo zemědělství řídí amatér Smutný výstup z vlády: Potraviny od ledna zdraží

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE