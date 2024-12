Dálnice jako past na řidiče? Svobodní varují před radary na D4

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16562 lidí

Svobodní dlouhodobě kritizují přístup státu a obcí, které podle nich instalují úseková měření často na přehledných úsecích, kde nehrozí nebezpečí. „Je to nový nešvar na českých silnicích. Místo toho, aby se řešila skutečná bezpečnost, jde jen o dojné krávy pro státní a obecní rozpočty,“ uvedl předseda strany.

Svobodní přicházejí s vlastním návrhem: 95 % výnosů z pokut by mělo směřovat do fondu na odškodnění obětí dopravních nehod. To by podle nich odradilo obce od zneužívání radarů jako zdroje příjmů a zajistilo, že měření bude skutečně sloužit ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Vondráček v souvislosti s dálnicemi varuje také před novou regulací a diskriminací řidičů aut se spalovacími motory. „Řidiče čekají krušné časy. Po silnicích je bude lovit emisní policie, dálniční známky budou dražší a přibývá úsekových měření,“ dodává Vondráček?.

Podle něj jde o nebezpečný trend, který omezuje svobodu jednotlivce a zvýhodňuje elektromobily na úkor tradičních vozidel. Svobodní proto požadují, aby se ministerstvo dopravy zaměřilo na zlepšení infrastruktury, nikoli na „perzekuci“ řidičů. „Dálnice mají sloužit lidem, nikoli státům jako zlatá žíla,“ uzavírá Vondráček, podle kterého budou Svobodní i nadále usilovat o omezení státních zásahů a ochranu svobodného provozu na českých silnicích.