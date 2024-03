V okolí evropské části ruské federace dál houstne napětí. Rusko už dva roky ničí východ Ukrajiny a jeho invazní síly obsazují metr za metrem další ukrajinskou půdu a vraždí další a další Ukrajince. Ale nejde jen o Ukrajinu. Obavu projevuje i Moldavsko, kde obyvatelé jižní části státu známé jako Gagauzie tvrdí, že moldavské úřady potlačují jejich práva. Agentura Reuters upozornila, že zatímco většina Moldavska v čele s prezidentkou Maiou Sandovou chtějí svou zemi začlenit do západních struktur, ale menšina Gagauzů vzhlíží spíše k Rusku. Totéž platí o obyvatelích Podněstří žijících na východě Moldavska.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 32222 lidí

Prozradila též, že Putin „slíbil, že rozšíří podporu Gagauzii a gagauzskému lidu při prosazování našich zákonných práv, naší autority a postavení na mezinárodní scéně“.

Gutulová se sice setkala s Putinem, ale s moldavskými politiky se setkat odmítá. Prezidentka Maia Sandová na setkání také nespěchá.

V oblasti Gagauzie žije asi 134 tisíc lidí.

????????!??? Putin met in Sochi with the head of the Gagauz autonomy of Moldova, Evgenia Gutsul.



“I informed Vladimir Vladimirovich about the lawless actions of the authorities in Moldova, which is taking revenge on us for our civic position and loyalty to national interests.… pic.twitter.com/7fWneOeziJ