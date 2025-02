Další útok nožem v Německu, jen pár hodin do voleb

Němci si za pár desítek hodin zvolí nový parlament – Bundestag. Bude to pár desítek hodin velmi třeskutých.

V Berlíně došlo k dalšímu útoku. Útočník udeřil s nožem v ruce u památníku holocaustu.

televize ARD uvedl, že pozadí útoku je nejasné. Reportérka Rádia RBB Kerstin Breinigová uvedla, že dva muži šli u památníku proti sobě, když tu najednou jeden druhého bodl.

Kolem páteční jednadvacáté hodiny policie zatkla podezřelého. Obětí je 30letý Španěl. Podle policie je ve „stabilním stavu“.

Ovlivní tento útok volby?

Poslední průzkum agentury Allensbach pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvádí, že CDU/CSU zůstává na 32 procentech. SPD by obdržela 14,5 procenta. Zelení klesli na 12 procent. AfD zůstává beze změny na 20 procentech. Liberálové z FDP a Aliance Sahry Wagenknecht by se s 4,5 procenty do Spolkového sněmu nedostali. Naopak se zdá, že se do parlamentu dostane strana Levice (Die Linke) se 7,5 procenta.

A k tomu i Němci rozdýchávají jednak svou ekonomickou situaci, jednak vyjadřování administrativy Donalda Trumpa o Ukrajině.

Šéfka nejčtenějšího německého listu Bild Marion Hornová bije na poplach. „Zítra jdeme k volbám a volby nikdy nebyly tak důležité!“ začala šéfredaktorka nejčtenějšího německého listu zostra ve svém textu, který má Němce vyburcovat k cestě k volebním urnám. „Svět je v naprostém zmatku: náš nejdůležitější partner ve svobodném světě se přiklání k Putinovi, dal mu zelenou k Ukrajině a už se nestará o Evropu ani o nás Němce,“ je zděšena...

Němci by si podle Hornové měli vybrat koalici, která potáhne za jeden provaz, která se nebude hádat mezi sebou a která Německo postaví na nohy. Která posílí německou ekonomiku tak, aby svět opět začal brát Německo vážně. „Jsem přesvědčena, že nikdy nebylo důležitější než nyní, aby nová vláda byla silná vláda. Taková, ve které koaliční partneři táhnou za jeden provaz, aby zachránili naši zemi. Ano, zachránili. Nespletla jsem se, když jsem to napsala.“ Podle ní si nová vláda bude muset stanovit jasnou cestu, po které při snaze zachránit Německo půjde, a především po ní bude muset skutečně jít.

„Naše ekonomika se musí rychle znovu stát dostatečně silnou, abychom byli na mezinárodní úrovni bráni vážně. Musíme být dostatečně vojensky silní, abychom se ubránili. Bez ohledu na to, co to bude stát. Musíme se zamyslet nad rolí Evropy. S našimi přáteli v EU musíme VYTVOŘIT skutečně sjednocenou Evropu. A musíme to udělat TEĎ, ne v blízké budoucnosti,“ zdůraznila šéfredaktorka Bildu.

