Danuše „Máňa“ prezidentkou? Co je to za způsoby? Ringo Čech zboural volby

reklama

Hudebník František Ringo Čech, jeden z dlouholetých přátel prezident Miloše Zeman, má sám politickou zkušenost. V roce 2017 vedl do voleb Stranu práv občanů Zemanovci. Tehdy dostal přízvisko „superlídr“.

„Vždy jsem tvrdil, že se do politiky vrátím, až vlast zavolá. Jak víte, vlast jen tak nevolá, ale zavolal prezident republiky (Miloš Zeman),“ řekl k tomu tehdy Čech ČTK. Zprávu převzal server Českého rozhlasu, server E15.cz a další média.

A jako „superlídr“ získal Ringo něco málo přes 18.500 hlasů. Při přepočtu na procentní zisk se jednalo o 0,36 % získaných hlasů. Nejvíce hlasů tehdy získal šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ziskem přes 1,5 milionu hlasů, což bylo přes 29,6 %.

Teď v prezidentských volbách F. R. Čech prý volit nepůjde. CNN Prima News sdělil, že nemá koho volit.

Jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tak Miloš Zeman byli podle Ringo Čecha muži, kteří prošli revolucí a s politikou měli zkušenosti. Mezi dnešními uchazeči o Hrad nikoho takového nevidí. Velmi ostře se vymezil především proti kandidatuře Danuše Nerudové.

„Danuše prezidentkou, co je to za způsoby? Prezident je nejvyšší člověk ve státě, to není žádná Danuše. To je jako Máňa prezidentkou. Nevím, kdo jí tohle poradil. Lidé nechtějí Danuši z kuchyně, chtějí důstojného prezidenta. Navíc není možné, aby nevěděla o tom, že se na univerzitě, kde pracovala jako rektorka, s takovou rychlostí rozdávaly doktorské tituly. Je vyloučené, aby to dělali lidé pod ní a ona o tom vůbec nevěděla. To nemá logiku,“ nebral si servítky František Ringo Čech.

K dnešní politice se obecně staví velmi kriticky. Natolik kriticky, že se nezdráhá používat sprostá slova. „To, co se děje dnes, je chaos, bordel a zmatek. Sere mě to a už na to nemám nervy,“ uzavřel své vystoupení.

Ringo Čech v minulých dvou volbách podporoval Miloše Zemana. „My potřebujeme někoho, kdo nebude máslo. Máslo je Fischer. Fischer je ani tak, ani tak, naprostá nehybnost. On by nás nehájil, to nemá v povaze. Kladl by věnce a byl by šťastný, že je prezident,“ řekl pro ParlamentníListy.cz před volbami v roce 2013.

Psali jsme: Profesorka u tabule. Vědomosti Danuše Nerudové opakovaně baví národ Prezidentská standarta existuje! Generál Pavel právě udělal dohodu s jejími zloději Hezké krabice, ale uvnitř... Středula prozradil, co odhalí prezidentské debaty. A o kom? Okamura rozjel divadlo: „Babiši, nesnáší tě, odstup.“ A pak navrhl něco nového

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama