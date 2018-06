Dědek přešel z trenclí na pleny. Největší trapas od Husáka. Prezident choré mysli. Další várka ohlasů na hradní happening, jsou tam i velmi známá jména

Prezident Miloš Zeman demonstrativně spálil červené trenýrky. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček nad hradním happeningem zajásal, většina komentátorů si klepe na čelo, co to zase prezident předvádí. Komentářům k Zemanovu počínání nasadili korunu expremiér Mirek Topolánek a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

Miloš Zeman svolal tiskovou konferenci a její téma úzkostlivě tajil. Když nastala hodina H a on předstoupil před novináře, omluvil se jim, že z nich dělá blbečky. O chvíli později demonstrativně spálil červené trenýrky, které kdysi zavlály nad Hradem místo standarty prezidenta republiky.

Mnozí novináři po Zemanově akci kroutili hlavou nad tím, co to nejvyšší představitel tohoto státu zase předvádí. Komentátoři Zemana hojně tepají. Publicista Ondřej Neff kupříkladu napsal, že si Zeman řekl, „že už dlouho nikoho nenasral“, tak se to rozhodl změnit.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Komentátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych konstatoval, že pokusy o vtip se prezidentovi moc nedaří. „Fóry mu jdou jak psovi pastva,“ napsal na sociální síti. Režisér Igor Chaun je toho názoru, že podobným trapným výstupům, s jejichž pomocí stále hledáme dno politické kultury, musíme přihlížet díky voličům Miloše Zemana. Chaun naznačil, že stoupenci Miloše Zemana jsou možná voli. „Dobral se už hořký kalich trapnosti svého dna? Podívejte se na tohle video. A připravte se na opravdu silnou kávu. VOLIčové Miloše Zemana, děkuji...“ napsal.

Někdejší spolupracovník časopisu Respekt, dal prezidentovi pomyslný ironický „lajk“. „Ok, spálil trencle, ohnul si při odchodu umělou nohu a neutopil se ani v rybníce. Za mě lajk,“ poznamenal.